Убийство лидера "Хезболлы" стало унижением для США и судьбоносным выбором для Ирана,- А.Яшлавский

13:01 30.09.2024

Гибель от рук израильтян Хасана Насраллы имеет далекоидущие последствия для Тегерана и Вашингтона



Убийство изральтянами харизматичного лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллы стало одним из главных мировых событий. И теперь аналитики пытаются дать прогноз развития ситуации, уделяя особое внимание действиям Ирана и США.



Когда Энтони Блинкен, государственный секретарь США, заявил журналистам в Нью-Йорке в пятницу, что предстоящие дни определят дальнейший путь Ближнего Востока, он не мог быть более дальновидным, даже если в то время он надеялся, что "Хезболлу" и Израиль удастся убедить отойти от края пропасти, пишет в своем аналитическом материале издание The Observer.



Теперь, когда подтверждено, что лидер "Хезболлы" Хасан Насралла убит, регион, спустя 11 месяцев, наконец-то перешагнул грань и оказался там, где он действительно никогда раньше не был, констатирует The Observer.



Все внимание будет приковано к реакции Тегерана. Он стоит перед судьбоносным выбором, которого всегда стремился избежать, и которого, в частности, не хотело делать иранское новое реформистское руководство.



Если Тегеран просто гневно осудит Израиль за разрушение центральной части оси сопротивления, которую он с таким трудом создавал в течение стольких лет, или призовет других к неопределенным действиям, доверие к Ирану окажется под угрозой, пишет The Observer.



Но прагматизм может побудить Иран посоветовать "Хезболле" смириться с потерями и согласиться на прекращение огня, которое также не приведет к прекращению огня в Газе, что является заявленной целью "Хезболлы".



Если, с другой стороны, Иран вместо этого начнет прямые военные действия против Израиля, это должно иметь смысл. Он знает, что ему придется вступить в бой с вооруженными силами, которые доказали смертельную ценность своих значительно превосходящих технологических и разведывательных возможностей. Израильская разведка явно проникла глубоко в "Хезболлу" и, возможно, сделала то же самое в Тегеране, подчеркивает The Observer.



Для нового иранского президента Масуда Пезешкиана, избранного на основе отмены экономических санкций, частично за счет улучшения отношений с Западом, смерть Насраллы пришлась как нельзя более кстати.



Его министр иностранных дел Саид Аббас Аракчи только что провел целую неделю в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, встречаясь с европейскими политиками, такими как министр иностранных дел Германии Анналена Баербок и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, в попытке убедить их возобновить переговоры о восстановлении ядерной программы. Это сделка, которая была заключена в 2015 году, а Дональд Трамп разорвал ее в 2018-м.



Рафаэль Гросси, глава ядерной инспекции ООН, был впечатлен тем, что услышал на этих встречах, сказав: "Я думаю, что это тот момент, когда можно что-то предпринять в отношении ядерной проблемы. Преимущество мистера Аракчи в том, что он знает все об этом процессе, поэтому он позволяет ему продвигаться быстрее". Убийство Насраллы значительно усложняет задачу реформистов убедить иранских военных в том, что оливковая ветвь все еще имеет какой-то смысл.



Пезешкиан уже жаловался, что он мало что получил взамен за то, что прислушался к призывам Запада не мстить немедленно за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, убитого Израилем в Тегеране.



Пезешкиан утверждает, что ему обещали, что соглашение о прекращении огня в Газе, которое приведет к освобождению заложников и палестинских политических заключенных, будет заключено всего через неделю или две. Сделка так и не состоялась, поскольку, по мнению Ирана, США отказались оказать необходимое давление на Биньямина Нетаньяху, чтобы тот принял условия прекращения огня.



Однажды разочарованный, Пезешкиан вряд ли склонен верить американским клятвам о том, что он заранее не знал о плане убийства Насраллы – и, в любом случае, Нетаньяху, возможно, и санкционировал его смерть из номера отеля в Нью-Йорке, но в Бейруте взорвались бомбы, поставленные США.



В заявлении, которое, вероятно, станет решающим, верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи призвал мусульман в субботу "поддержать народ Ливана и гордую "Хезболлу" любыми имеющимися у них средствами и помочь им в противостоянии нечестивому режиму" (речь, само собой, идет о режиме Израиля).



Для Вашингтона это дипломатическое унижение и демонстрация его неспособности или отказа контролировать своего проблемного союзника, отмечат далее The Observer.



Нетаньяху надеется, что ему удалось выставить американских дипломатов дураками в Нью-Йорке. Госдепартамент США настаивает на том, что на основе бесед с министром стратегических дел Израиля Роном Дермером и Нетаньяху у него было четкое понимание того, что Израиль согласится на 21-дневное прекращение огня, и все же, как только план был объявлен, Нетаньяху отказался от сделки.



В некотором смысле это кульминация почти 12-месячной американской стратегии, которая сейчас лежит в руинах, признает The Observer. После нападений ХАМАС 7 октября США раз за разом просили Израиль принять иную стратегию в отношении поставок продовольствия в Газу, зон защиты, наземного наступления в Рафахе, условий прекращения огня и, прежде всего, недопущения эскалации конфликта.



Каждый раз Нетаньяху признавал позицию США, уклонялся от четкого ответа, а затем, в конечном счете, игнорировал Вашингтон. Каждый раз США – раздосадованные и разочарованные – выражали опасения по поводу стратегии Нетаньяху, но каждый раз они продолжали раздавать боеприпасы.



С приближением президентских выборов и ростом популярности Нетаньяху внутри страны, а также в связи с тем, что несколько арабских государств проливают слезы по поводу кончины Насраллы, у США, похоже, остается мало вариантов. Нетаньяху настаивает на том, что он побеждает и находится на пути к полной победе.



На данный момент, если Иран не окажется более решительным, чем он был до сих пор, именно Нетаньяху, великий выживший, окажется в выигрыше, заключает The Observer.



Андрей Яшлавский