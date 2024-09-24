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    Туркменистан   | 
Российский селекционер пшеницы Иван Кузьмин стал Героем Туркменистана Российский селекционер пшеницы Иван Кузьмин стал "Героем Туркменистана"
13:03 30.09.2024

Заседание Халк Маслахаты Туркменистана
https://tdh.gov.tm/
Опубликовано 24.09.2024

Церемония награждения лиц, удостоенных звания "Герой Туркменистана"...

Под аплодисменты участников заседания Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в торжественной обстановке вручает высшую государственную награду президенту Производственно-научной семеноводческой ассоциации Содружества Независимых Государств, руководителю Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ, доктору сельскохозяйственных наук, академику И.И.Кузьмину...

Выразив сердечную признательность за высокую награду, академик И.И.Кузьмин высказал слова восхищения по поводу достижений современного динамично развивающегося Туркменистана, а также признательности за создаваемые Правительством страны условия для широкого международного сотрудничества, свидетельством чему служит недавнее проведение в Ашхабаде крупных форумов – очередного заседания Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства, Международной научной конференции "Достигнутые рубежи и поставленные задачи в семеноводстве сельхозкультур" и в ее рамках выставки сельскохозяйственных достижений Туркменистана.

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Российский ученый, который рассказал президенту как повысить урожайность зерна, получил "Героя Туркменистана"

25 сентября 2024

На заседании Халк Маслахаты 24 сентября звание "Героя Туркменистана" получил руководитель Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ Иван Кузьмин, сообщает госинформагентство ТДХ.

Ученый прибыл в Ашхабад для участия в Международной научной конференции "Достигнутые рубежи и поставленные задачи в семеноводстве сельхозкультур" и заседании Халк Маслахаты. Звания он удостоен "за неустанные усилия, прилагаемые к совершенствованию научных исследований в сельскохозяйственной отрасли Туркменистана и личный вклад в развитие семеноводства на научной основе".

После заседания ученый встретился с председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым, на которой сообщил, что награда "стала для него приятной неожиданностью и воспринята как уважение к его деятельности". Он также высоко оценил сорта пшеницы Serdar, Arkadag, Pyragy, разработанные учеными Туркменистана.

"Эти виды пшеницы отличаются высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и адаптацией к местным почвенно-климатическим условиям", - отмечает ТДХ.

В 2007 году Иван Кузьмин обратился к руководству Туркменистана с предложением, к которому приложил план подъема сферы производства зерна. В 2008 году в страну было завезено 1000 тонн элитных сортов семян, засеяно свыше 5 тысяч гектаров и получен урожай до 80 центнеров с гектара. В 2022 году было поставлено уже 20 тысяч тонн отборных посевных семян.

Летом 2019 года Гурбангулы Бердымухамедов наградил ученого орденом Туркменистана "Bitaraplyk", "за личный вклад в утверждение постоянного нейтралитета независимого Туркменистана, а также особые заслуги в развитии экономики Туркменистана".

Летом 2023 года Иван Кузьмин вместе с Гурбангулы Бердымухамедовым осмотрел поля пшеницы в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята. Он также провел переговоры с президентом Сердаром Бердымухамедовым, в ходе которых сообщил, что в Туркменистане имеется большой потенциал для увеличения объемов производства зерна и его поставок другим государствам.

Источник - Хроника Туркменистана
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