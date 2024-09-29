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Украина на грани потери Угледара и обрушения фронта
23:50 30.09.2024

Евгений Балакин

В ходе поездки в США Владимир Зеленский встретил куда более холодный прием, нежели в 2023 году. Чем вызвано столь сдержанное отношение США к человеку, который еще год назад вызывал всеобщее обожание? Прежде всего, Зеленскому нечего предложить: он не смог ни сформулировать внятный "план победы" над Россией (дипломатической или военной), ни добиться успеха на поле боя. Предприняв отчаянную попытку вторжения в Курскую область, командование ВСУ растянуло линию фронта и обнажило и без того уязвимые позиции в Донбассе. В итоге наблюдается повсеместное наступление ВС России на данном участке фронта, важным достижением которого станет падение Угледара.

Значение Угледара - и военное, и символическое - трудно переоценить. С символической точки зрения, это место (одно из мест), где ВСУ смогли затормозить русскую армию в 2022 году, сорвав молниеносное освобождение Донбасса. С военной - важный узел обороны, связывающий две линии оборонительных сооружений, возведенные в 2014-2015 и 2022-2023 годах. Его неминуемая утрата станет не только пощечиной для украинского командования, но и одним из переломных событий в сражении за Донбасскую агломерацию с вероятным обрушением целого участка фронта.

Падение крепости, еще недавно казавшейся неприступной, развивается столь стремительно, что в деталях происходящего нетрудно ошибиться. Однако можно вполне достоверно сказать, что Угледар окружен с трех сторон, дорога на Богоявленку, куда могли бы отступать части ВСУ, находится под огневым и физическим контролем ВС России, а по самой Богоявленке (как и по Новоукраинке, к которой, в теории, ведет сеть проселочных дорог) наносятся упреждающие удары при помощи ВКС. Российская армия в полной мере использует опыт сражений за Бахмут (Артемовск) и Авдеевку, уничтожая отступающие части ВСУ в заранее отведенном сухопутном коридоре, который станет для них братской могилой.

В данное время ВС России контролируют примерно половину города, продолжая штурм днем и ночью. Им противостоят остатки 72-й бригады ВСУ, попавшей в оперативное окружение. И слово "остатки" здесь следует подчеркнуть: оно обнажает острую нехватку живой силы, которой страдают ВСУ на любом из участков фронта.

Пожалуй, лучше всего, анализируя положение ВСУ в Угледаре, будет сослаться на слова бойцов из упомянутой 72-й бригады, сказанные в недавнем интервью Financial Times: "Когда новобранцы прибывают на позиции, многие из них разбегаются при первом же разрыве снаряда", - сказал заместитель командира бригады. А опытных солдат "убивают слишком быстро". Постоянные жалобы на качество прибывающей живой силы - одна из красных линий статьи: средний возраст бойцов - 45 лет, качество подготовки плохое (поскольку бойцы, способные передать реальный боевой опыт, гибнут стремительно), психологическое состояние и мотивация - низкие.

В статье также подчеркивается, что "от 50 до 70 процентов новобранцев из числа пехоты были убиты или ранены в течение нескольких дней после начала их первой ротации". Одной из причин успехов ВС России интервьюируемые называют именно уязвимость украинской пехоты во время ротации.

Что любопытно, в статье упоминается не только качество, но и количество новобранцев. Так, с мая нынешнего года, согласно приведенным данным, Украина каждый месяц мобилизовала около 30 000 человек. Нетрудно посчитать, что за пять месяцев ряды ВСУ пополнили примерно 150 000 человек. И если принять это количество за истину, то вопрос о потерях украинской армии (испытывающей нехватку солдат даже при столь внушительном пополнении) становится страшно ставить. Лучше поставим другой вопрос: насколько реальные возможности людоловов из ТЦК соответствуют отчетам, поставляемым украинскому правительству? И пусть он останется риторическим.

Падение Угледара - дело ближайшего времени. И хотя Американский институт изучения войны и заявил, что "взятие Угледара вряд ли даст российским силам какое-либо особое оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций в западной части Донецкой области", подобные выводы следует считать лишь попыткой отвлечь внимание от реальных проблем как украинской армии, так и политической системы этой уменьшающейся на глазах страны. Прошло то время, когда западное сообщество могло поверить в грезы Зеленского о "нанесении военного поражения России". И вслед за Угледаром все большее количество городов киевский режим сможет объявить "дотационными", а мы - освобожденными.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727729400


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