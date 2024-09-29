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Что известно о новом лидере Хезболлы Хашеме СафиеддинеЧто известно о новом лидере "Хезболлы" Хашеме Сафиеддине
23:52 30.09.2024

Новым генеральным секретарем ливанского движения "Хезболла" избран Хашем Сафиеддин, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники. Подробности его биографии - в справке "Ъ".

Хашем Сафиеддин родился в 1964 году в Южном Ливане. Двоюродный брат погибшего генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллы по материнской линии. Изучал теологию в Эн-Наджафе (Ирак).

В 1995 году был назначен в исполнительный совет "Хезболлы", а в 2001 году стал его председателем. Совет курирует политическую, социальную и образовательную деятельность "Хезболлы". Также он один из девяти членов главного консультативного совета - высшей властной инстанции организации.

В октябре 2008 года был избран наследником Хасана Насраллы на посту генерального секретаря "Хезболлы" на заседании общего собрания. В ноябре 2010 года был назначен военным командующим организации в Южном Ливане.

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Известные заявления

Сафиеддин открыто появлялся на политических и религиозных мероприятиях, а также на похоронах убитых бойцов Хезболлы. Его публичные заявления отражали приверженность ливанской группы делу палестинцев.

"Наша история, наше оружие и наши ракеты с вами. Все, что у нас есть, с вами", - сказал Сафиеддин в октябре 2023 года в Дахие.

Сафиеддин высказался о том, как "Хезболла" рассматривает вопрос о смене руководства в своей речи в июле, заявив: "В нашем сопротивлении… когда один лидер погибает мученической смертью, другой подхватывает знамя и идет дальше с новой, уверенной, твердой решимостью".

Как сообщила иранская газета Khoursid, на общем собрании в 2008 году Сафиеддин был назначен следующим лидером "Хезболлы" в случае, если "сионистам удастся убить Хасана Насраллу".

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27 сентября 2024 года Хашем Сафиеддин пережил израильскую атаку на главную штаб-квартиру "Хезболлы", в результате которой погиб Хасан Насралла. На следующий день в СМИ появились предположения, что Хашем Сафиеддин станет его преемником.

Сын нового лидера "Хезболлы" Сайед Реза Хашим женат на Зейнаб Сулеймани, дочери бывшего командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани, который был убит в результате американского авиаудара в Ираке в 2020 году.

Источник - Коммерсант
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