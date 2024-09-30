Нетаньяху пообещал иранцам, что они скоро будут... свободны

00:02 01.10.2024

Нетаньяху обратился к иранцам, заявив, что их страна будет окончательно свободна



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с прямым обращением к народу Ирана на фоне военной кампании в Газе и ударов по Ливану, Йемену и Сирии. В своем заявлении он пообещал иранцам: "вы освободитесь от "фанатичных теократов" раньше, чем предполагалось".



"Когда Иран будет окончательно свободен, а этот момент наступит гораздо раньше, чем многие думают, все будет по-другому", - заявил Нетаньяху, передает timesofisrael.com.



Он также обвинил руководителей Ирана в разжигании бесполезных войн по всему миру, вместо того, чтобы использовать эти деньги на гражданские нужды.



"Риск большой войны": Израиль предупредил США о наземной операции в Ливане



Нетаньяху выразил уверенность, что народы Израиля и Ирана смогут жить в мире, но отметил, что на Ближнем Востоке нет такого места, до которого израильская армия не могла бы дотянуться, чтобы защитить своих людей и страну.



При этом в это же время министр обороны Израиля Йоав Галант сделал заявление о том, что скоро начнется "следующий этап" войны на севере. Ранее американские СМИ сообщали, что Израиль предупредил Вашингтон об ограниченной наземной операции в Ливане.



Авторы: АРСЕНИЙ ТОМИН

30.09.24