Выжить назло врагам: в чем смысл внешнеполитической стратегии руководства Сербии? - А.Бесов

00:03 01.10.2024 30.09.2024 | АЛЕКСАНДР БЕСОВ



Александар Вучич, как и прежде, идет не в ногу с Западом, регулярно давая честную оценку тому, что происходит в мире



Примерно недели две тому назад на портале агентства Bloomberg вышла статья обозревателя Джеймса Ставридиса с довольно откровенным называнием: "Как не допустить Путина и Си на Балканы". Пересказывать ее я не будут, не вижу смысла, поскольку в тексте содержатся довольно странные советы, как "мягко склонить Сербию на сторону Запада", вовлекая ее в широкое сотрудничество с НАТО.



Я, конечно, понимаю, что нынче у многих короткая память, но события 1999 года сербы точно не забыли. Тем не менее основной посыл сочинения Ставридиса, выраженный в названии его статьи, полностью отражает истинную суть западных обхаживаний Белграда: на сербов им плевать, им важно закрыть своим геополитическим оппонентам путь на Балканы.



Но так уж совпало, что именно Сербия до сих пор остается европейским "слабым звеном", в отличие от всех прочих соседей по бывшей Югославии, не предавшем не только исторической дружбы с русскими, но и своих национальных интересов (а сотрудничество в Китаем – это выгодно) ради довольно эфемерных бонусов евроинтеграции.



И это, не говоря о том, что непременным условием вступления Сербии в Евросоюз является признание ею суверенитета мятежного края Косово. Иначе как национальным предательством такое и не назовешь, но именно к этому активно склоняют сербское руководство европейские комиссары.



После одной из недавних встреч со спецпредставителем ЕС Мирославом Лайчаком президент Сербии Александр Вучич отметил, что провокационные шаги властей самопровозглашенной республики Косово показали всем, что Приштина хочет уничтожения и изгнания сербского народа из Косово и Метохии.



"Сейчас нам полностью ясно, что (косово-албанский "премьер") Курти хочет уничтожения и изгнания сербского народа, думаю, что это уже ясно не только нам, но и всем остальным… У нас были двухчасовые разговоры сначала с Лайчаком, затем с американским послом (Кристофером) Хиллом. В ближайшие 72 часа обращусь к общественности, скажу о том, чего требует Сербия из-за постоянного грубого нападения на сербское население, прежде всего на севере Косово и Метохии, что не выполнило так называемое международное сообщество и что будет делать Сербия", – заявил Вучич.



Впрочем, не одним лишь кнутом, но и небольшой горстью пряников Запад стремится изменить общественные настроения в Сербии, максимально приблизив их к своей, западной точке зрения на международные события.



Не далее как в начале сентября стало известно, что Белград и Париж подписали соглашение о закупке у Франции 12 самолетов Rafale на сумму 2,7 млрд евро. При этом сербское руководство, с одной стороны, выразило уверенность в том, что эта сделка никак не скажется на отношениях с Россией, а с другой – категорически отказалось передавать Украине 14 истребителей МиГ-29, на замену которым и приобретались французские "Рафали".



Помимо военно-промышленного сотрудничества, Евросоюз частенько участвует и в некоторых гуманитарных проектах на территории Сербии, делая это, впрочем, не без корыстных мотивов. Так, по информации немецкого таблоида BILD, на деньги ЕС началась расчистка русла Дуная от затопленных там в конце войны кораблей Черноморской флотилии Третьего рейха.



"В районе города Прахово в Сербии началась масштабная операция по поднятию со дна Дуная останков флота нацистской Германии. В 1944 году она хотела эвакуировать более 200 боевых кораблей и грузовых судов своего Черноморского флота и Дунайской флотилии. Их планировали поднять вверх по Дунаю до территории рейха. Но в августе Красная армия вышла на берег реки выше по течению и заблокировала проход. Немецкий контр-адмирал Пауль Вилли Зиб приказал затопить флот. С тех пор останки кораблей лежат на дне реки. Они давно мешали судоходству. Но после засухи лета 2022 года и падения уровня воды эта проблема встала особенно остро", – говорится в публикации.



По словам главы сербского Минтранса Горана Весича, ежегодно мимо Прахова проходят до 1000 судов, в том числе круизных лайнеров, в основном, как нетрудно догадаться, из стран ЕС. Так что удивляться тому, что Евросоюз выделил около 30 млн евро на поднятие более сотни кораблей, многие из которых под завязку загружены взрывчаткой, не приходится.



А что взамен, спросите вы? Да все тоже – отказаться от хороших отношений с Россией. Как заявил намедни неназванный представитель Еврокомиссии (из ее нового оголтело-русофобского состава), укрепление отношений Сербии с Российской Федерацией противоречит устремлениям Белграда в Европейский союз.



В ситуации беспрецедентного давления – не стоит забывать, что Сербия де-факто находится в условиях транспортной блокады, когда товары из Российской Федерации невозможно доставить в страну ни одним из известных способов – особую роль начинает играть фигура президента Сербии Александра Вучича. Именно ему больше других приходится отбиваться от наседающего Запада, сохраняя хрупкий баланс между сложившейся непростой обстановкой и национальными интересами балканской страны.



До сих пор, несмотря на все старания, Европе не удалось сломить волю сербского лидера, против которого Запад, видимо, отчаявшись повлиять на ситуацию иным путем, не так давно даже попытался организовать государственный переворот, о котором, к счастью, сербские спецслужбы были своевременно проинформированы коллегами из Москвы.



"Москва предупредила нас о подготовке госпереворота. Нет причин бояться, у нас крепкая и сильная страна, и президент Вучич не Янукович, он не собирается бежать и отдавать власть бандитам, но у нас есть основания быть осторожными и очень серьезными", – заявлял тогда премьер-министр Сербии Александар Вулин.



Сохраняя всю полноту власти, сербский президент продолжает идти не в ногу с Западом, регулярно давая честную оценку тому, что происходит в мире.



"Европа оказалась на грани крупномасштабной войны, которая может начаться в течение пары месяцев… Запад почему-то решил, что Путин блефует, но надеяться на слабость другой стороны, не имея на то оснований, – это не стратегия. Именно поэтому поведение США и Европы могут только усугубить кризис, но никак не разрешить его", – говорил он по поводу украинской стратегии западных союзников.



"Сейчас будут мероприятия на годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Те, кто его освободили, – а это русские, не будут приглашены. Предполагаю, что те, кто создал этот лагерь, будут позваны. Все у нас в мире, как это сказать, чтобы не использовать мою фразу "вывернуто-извращено", очень странно", – язвительно прокомментировал Вучич отказ европейцев от приглашения делегации России на церемонии по случаю 80-й годовщины освобождения Освенцима.



"В конце концов будет мир. Некоторые другие об этом упомянули, я говорю это в первый раз. Будет борьба за каждую деревню и за каждый город. И она будет все более ожесточенной и сильной. Она будет идти по корейским сценариям. И потом так будет продолжаться 10, 20, 30, 50 лет без окончательного решения. Точно так же, как Северная и Южная Корея, когда-то единая страна", – предрек сербский лидер печальную участь Украине, в случае если Запад продолжит использовать ее как орудие против России.



В то же время зачастую у нас в стране можно услышать критику в адрес Вучича за его, как говорят, не совсем твердую и последовательную позицию. Что ж, критиковать, конечно, можно, тем более всегда найдется за что. Сложнее понять, что президент Сербии, ради того чтобы кому-то понравиться, вовсе не обязан быть пророссийским или прозападным – это как раз логика наших врагов, но не наша.



Глава Сербской республики априори должен быть просербским и отстаивать интересы своего народа и своего государства. И в нынешних условиях главное, что должен обеспечить сербский лидер, – выживание Сербии. А для того чтобы выжить, сербам важно не предавать самих себя. И с этим, как мне кажется, они справляются, живя и действуя без оглядки на давление Запада, вопреки ему и даже в какой-то мере назло.



Ну а что? Время сейчас такое – не приемлет никаких сантиментов. Источник - fondsk.ru

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