"Байденомика" на марше: конец эпохи дешевых бургеров в Америке, - В.Прохватилов

00:55 01.10.2024 30.09.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Обитателей капиталистического "рая" переключают на поедание сверчков и тараканов



В США четвертый год сокращается поголовье крупного рогатого скота, что поднимает цены на говядину, а рост инфляции сделал мясо коров деликатесом для простых американцев, пишет Bloomberg.



"Во втором квартале 2024 года средняя цена бургера в американских ресторанах быстрого питания составила $8,41, что на 16% больше, чем пять лет назад. Даже в McDonald’s средняя цена "Биг Мака" (без картофеля фри и без напитка) в июне составила $5,29, что на 21% больше, чем в 2019 году.



Бургеры в США стали настолько дорогими, что потребители с низким доходом стали реже ходить в McDonald's. Это привело к первому падению продаж за четыре года (до минус 0,7%). На фоне этого сеть начала устраивать акции – предлагать два бургера по цене одного, а также выгодные комбо за $5. Другие сети быстрого питания последовали примеру McDonald's", – отмечает агентство.



Все эти акции не решают главную проблему – рост цен на говядину. Средняя розничная цена за фунт (453,6 г) говяжьего фарша в городах США в августе составила $5,58, что является рекордным максимумом, отражающим исторически низкую численность поголовья крупного рогатого скота в США. Поголовье сокращается с момента своего последнего пика в 2019 году, достигнув 73-летнего минимума в 87,2 млн голов в январе.



Во многом падение поголовья связано с засухой 2020 года, когда скотоводы отправляли животных на убой, не восполняя их количество из-за резкого роста цен на корма. В настоящее время, несмотря на падение цен на корма, нарастить поголовье не дают высокие процентные ставки ФРС и возросшие эксплуатационные расходы как следствие разрушительной "байденомики".



Другой проблемой являются стареющие кадры в сельском хозяйстве. По данным Bloomberg, средний возраст фермеров и владельцев ранчо в США составляет 58 лет.



В целом американский агропром вошел в глубокий кризис.



Американские фермеры предупредили власти, что заданный администрацией Байдена курс на зеленую экономику, а также рост цен в США ввергают сельское хозяйство в стране в состояние кризиса. Об этом сообщил телеканал Fox News.



"Фермеры говорят, что глобалистская зеленая политика, а также инфляция и рост цен привели к уменьшению поголовья скота, а в некоторых случаях к отчуждению или полному закрытию ферм, что привело к потенциальному внутреннему продовольственному кризису", – отмечает телеканал.



Как отметил представитель одной из фермерских организаций Джон Бойд-младший, в последние годы производство говядины в США неуклонно сокращается, что уже является "надвигающимся кризисом". Он отметил, что каждый американец может однажды обнаружить последствия этого кризиса в своем бакалейном или мясном магазине.



"У нас есть фермеры, которым грозит лишение права выкупа заложенной собственности. И Министерство сельского хозяйства США не остановит изъятие заложенной собственности у фермеров в этой стране по прямым кредитам, гарантированным кредитам и другим сельскохозяйственным кредиторам", – сказал он.



Бойд, занимающийся выращиванием сои, зерна и крупного рогатого скота в Бойдтоне (штат Вирджиния), небольшом сообществе между Саут-Бостоном и Саут-Хиллом, предупредил, что фермеры "находятся на грани вымирания" из-за неблагоприятной государственной политики и высоких затрат на производство.



Он привел резкий рост цен на дизельное топливо за последние несколько лет в качестве одного из примеров финансового кризиса, с которым сталкиваются такие участки, как его.



Шад Салливан, владелец ранчо в Олни, небольшом городке к югу от Уичито-Фолс, штат Техас, в интервью Fox News cказал, что глобализм действительно является главной проблемой.



"Это мировая элита, которая утверждает, что изменение климата разрушает мир и что мы должны внедрить принципы устойчивого развития, которые представляют собой просто контроль над производством и потреблением во всем мире", – указал Салливан.



Салливан также заявил, что настало время "взять быка за рога" и помешать мировым элитам вводить правила устойчивого развития, которые парализуют западное сельское хозяйство, в частности оскорбительные заявления о том, что крупный рогатый скот представляет опасность для мира.



Он предупредил, что крупнейшие американские корпорации уже вложили ресурсы в изучение потребления насекомых, включая сверчков, в качестве потенциальной замены предположительно опасной говядины и свинины, Салливан напомнил, что гигант куриного производства Tyson Foods инвестировал в голландского производителя ингредиентов из насекомых.



По словам Джона Бойда, федеральные власти США сейчас заинтересованы в финансовой помощи фермерам за рубежом, особенно на Украине, однако они мало что делают, чтобы помочь сельскому хозяйству в своей стране.



По данным Australian National Review, опубликованным в мае 2022 года, 17 миллионов гектаров украинских черноземов, то есть примерно половина сельскохозяйственных земель, оказались в собственности трех американских компаний: Cargill, Dupont и Monsanto. Главные акционеры всех этих компаний – американские инвестиционные фонды BlackRock, Vanguard и Blackstone.



С 1 июля 2021 года по 2 января 2023 года на Украине официально продано 322,2 тыс. га сельхозземель, средняя цена за гектар на конец 2022 года составила 52 462 гривны, то есть чуть больше двух тысяч долларов. Цена украинской земли серьезно занижена – в Польше один гектар гораздо худшего качества, чем украинские черноземы, стоит в среднем 10 тыс. долл. Теневая распродажа сельхозугодий по еще более бросовым ценам шла на Украине уже много лет.



По польским расценкам продажа половины сельхозземель Украины принесла бы в казну свыше двухсот миллиардов долларов. Но BlackRock и иже с ним скупают украинскую пашню за бесценок. В американский агропром они не инвестируют, предпочитая легкую наживу на украинских черноземах.



В июле 2023 года агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что Соединенные Штаты выделят Украине $250 млн на поддержку сельского хозяйства. Средства будут направлены на расширение критически важной сельскохозяйственной инфраструктуры, такой как ирригация, элеваторы, перевалочные мощности, а также на портовую и пограничную инфраструктуру.



Сознательное уничтожение администрацией Байдена американского животноводства привело к тому, что большинство американцев вместо непомерно вздорожавших бургеров переключились на хот-доги, то есть сосиски в тесте.



"Повышенный аппетит на сосиски может быть признаком того, что американские потребители в затруднительном положении. Сосиски, как более дешевую замену дорогим говяжьим белкам, люди могут покупать, чтобы сэкономить", – пишет американский бизнес-портал Morning Brew.



При этом, как отмечают аналитики консалтинговой компании Chmura Economics, полностью говяжьими являются только чигакские хот-доги, а вот в нью-йоркских сосисках говядины поменьше, а других, не к ночи будь помянутых, ингредиентов побольше.



"Дни, когда чизбургеры продавались по доллару, вероятно миновали, за исключением нескольких рекламных акций", – заявил старший аналитик по животному белку в Rabobank Лэнс Циммерман.



Американцам, вероятно, в конечном итоге придется перестраиваться к реальности, когда говядина будет считаться дорогим деликатесом, которым можно наслаждаться время от времени, считает исполнительный директор Project Drawdown Джонатан Фоли. Говядина всегда будет играть роль в американском сельском хозяйстве, но, возможно, это будет более мелкая и более дорогая роль.



Впрочем, судя по неуклонному росту инфляции и нарастающему кризису американского агропрома, большинству граждан США в недалеком будущем придется отказаться не только от бургеров, но и от хот-догов или же перейти на бургеры и сосиски из сверчков и гусениц. Источник - fondsk.ru

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