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Власть в Черногории возвращают себе прозападные "демократы"
00:56 01.10.2024

Правительство Черногории проиграло битву за столицу
Республику ждут досрочные парламентские выборы
Объявленные в понедельник предварительные итоги состоявшихся накануне выборов в черногорской столице Подгорице, где проживает треть избирателей страны, говорят о серьезном поражении правящей в Черногории коалиции. Входящие в правительство премьера Милойко Спаича партии все вместе получили в столице лишь 43% голосов. Оппозиция уже призвала премьера подать в отставку и анонсировала досрочные парламентские выборы. С подробностями из Подгорицы - корреспондент "Ъ" на Балканах Геннадий Сысоев.

Прошедшие в воскресенье в Подгорице выборы в столичный парламент были внеочередными. Городская власть, сменившая в 2022 году у руля правившую до того почти бессменно Демпартию социалистов тогдашнего черногорского президента Мило Джукановича, продержалась лишь полтора года. Нынешним летом она утратила большинство.

С учетом того что в Подгорице проживает треть всех черногорских избирателей, выборы в столице стали своего рода тестом на доверие правительству премьера Милойко Спаича, сформированному год назад.

Хотя за его новый состав в июне проголосовали рекордные для Черногории 66% депутатов парламента, в последнее время правительство стало подвергаться все более жесткой критике за просчеты и в экономике, и в политике.

На воскресных выборах в Подгорице входящие в правительство Милойко Спаича партии получили в сумме лишь 43% голосов, остальные голоса отошли оппозиции. А победителем стала Демпартия социалистов, за которую проголосовали 30% избирателей. Проправительственным партиям не помогло ни активное задействование в избирательной кампании административного ресурса, ни обещания премьера резко повысить зарплаты и раздать нуждающимся дешевые квартиры, ни помощь Белграда, ни поддержка со стороны Сербской православной церкви.

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После объявления предварительных итогов голосования новый лидер Демпартии социалистов 37-летний Даниэль Живкович, поздравив избирателей "с досрочными парламентскими выборами", объявил: "Правительство Милойко Спаича сегодня пало. Призываем премьера уже завтра подать в отставку".

Оправданными требования оппозиции об отставке правительства считают и многие местные эксперты. "После того как власть и оппозиция померялись силами в Подгорице, правительство утратило политическую легитимность",- говорит черногорский комментатор и до недавнего времени главный редактор ведущего местного издания Pobjeda Драшко Джуранович.

Эксперты предполагают, что досрочные парламентские выборы в республике могли бы состояться уже будущей весной.

Впрочем, несмотря на серьезное поражение в столице, у правительства Милойко Спаича есть возможность остаться еще какое-то время у руля. Для этого премьеру нужно привлечь на свою сторону коалицию, которую на выборах в Подгорице возглавляли президент страны Яков Милатович и экс-премьер Дритан Абазович. Эта коалиция получила в столице 10% голосов и шесть мест в городском парламенте, которые могут стать "золотой гирькой" на весах будущей власти в Подгорице.

Однако склонить президента и экс-премьера к поддержке правительства Милойко Спаичу будет непросто. Яков Милатович серьезно разошелся с ним еще год назад, а Дритан Абазович в ходе нынешней кампании был едва ли не самым жестким критиком правительства. Более того, в бытность премьером он, по данным черногорских СМИ, даже намеревался арестовать Милойко Спаича за его связи с торговцами криптовалютой. После всего этого союз с главой правительства означал бы и для президента, и для экс-премьера не только обвинения в беспринципности, но и, возможно, конец политической карьеры.

30.09.24

Источник - Коммерсантъ
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