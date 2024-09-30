О чем дебатируют Лидеры политических партий Узбекистана, - Виктория Панфилова

00:59 01.10.2024

Лидеры политических партий Узбекистана вышли на дебаты



Впервые выборы в парламент республики пройдут по смешанной системе

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



30.09.2024



Публичные дебаты – первый опыт в избирательной кампании для Узбекистана.

В Узбекистане 27 октября состоятся выборы в нижнюю палату парламента (Олий Мажлис) и местные органы власти под девизом "Мой выбор – моя процветающая родина". Впервые выборы пройдут по смешанной избирательной системе, которая сочетает мажоритарную и пропорциональную системы голосования. Это нововведение, закрепленное в законе, подписанном президентом Шавкатом Мирзиеевым, призвано повысить роль политических партий в государственном управлении. В предвыборную гонку включились все пять политических партий Узбекистана. Их лидеры впервые вышли на публичные дебаты, которые будут проводиться в пяти раундах. Первый раунд дебатов уже состоялся в Ташкенте, что стало знаковым событием в предвыборной кампании.



Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана зарегистрировала кандидатами в депутаты всех уровней 29 350 человек, все они представляют пять зарегистрированных политических партий: Либерально-демократическую, демократическую партию "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Экологическую партию, Народно-демократическую,а также социал-демократическую партию "Адолат" ("Справедливость"). Как сообщила пресс-служба ЦИК, по сравнению с предыдущими выборами кандидаты значительно помолодели: средний возраст потенциальных депутатов Законодательной палаты составляет 47,2 года, а остальных уровней – 44,4 года. Подавляющее большинство кандидатов (99,3% и 90,3% соответственно) имеют высшее образование. Женщины составляют почти половину кандидатов: 44,7% среди претендентов на работу в Олий Мажлисе и 42,5% – на остальные депутатские мандаты.



По итогам выборов будут избраны 150 депутатов Олий Мажлиса. 75 из них будут избраны по одномандатным округам по мажоритарной системе, а остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии по пропорциональной системе. Согласно новым правилам, число женщин среди кандидатов от каждой политической партии как по одномандатным округам, так и по партийному списку должно составлять не менее 40%.



Предвыборные дебаты, которые будут проводиться каждую пятницу до дня голосования, позволят избирателям ознакомиться с позициями и программами политических партий. Это позволит сделать предстоящие выборы более конкурентными и прозрачными, а также повысить интерес избирателей к политической жизни страны.



"Этими нововведениями, которые принимались для повышения партийной активности в республике, завершается политический цикл конституционных преобразований Шавката Мирзиеева", – сказал "НГ" кандидат политических наук, эксперт-аналитик центра геополитических исследований "Берлек-Единство", доцент Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Артур Сулейманов. По словам эксперта, конституционные изменения в Узбекистане последовательны и динамичны. Они занимают важное место в политическом курсе Шавката Мирзиеева.



"Полагаю, что политические изменения в Узбекистане во многом связаны с поставленными экономическими задачами. Президентство Шавката Мирзиеева в вопросах экономики заметно отличается от курса Ислама Каримова. Если при первом президенте акценты делались на укрепление позиций внутреннего рынка, то Шавкат Мирзиеев строит более открытую экономическую модель с большими амбициями в плане интеграции в мировые хозяйственно-экономические системы (выход на новые рынки, строительство транспортных коридоров). И для этого необходимо было перезапустить политические процессы в республике и сформировать политический фундамент для более эффективного роста экономики", – подчеркнул Сулейманов.



По его мнению, все зарегистрированные в Узбекистане партии имеют реальные шансы пройти в новый состав парламента. Что касается новых партий, то здесь сюрпризов не будет. По закону новые политические силы должны были зарегистрироваться за шесть месяцев до объявления кампании. Но по разным причинам этого не произошло.



Главной особенностью нынешней предвыборной кампании стали политические дебаты лидеров партий. В предыдущие годы дебаты если и проходили, то лишь на уровне представителей партий.



Первая встреча лидеров политических сил прошла 27 сентября на площадке Telegram-канала Debat Xoll и транслировалась в прямом эфире национальных телеканалов на узбекском, русском и английском языках. Модератором дискуссии выступил председатель Национальной медиаассоциации Узбекистана и ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзодхон Кудратходжа. Он сообщил, что дебаты будут проходить каждую пятницу, вплоть до дня голосования. Всего состоится пять раундов дебатов. Вначале они выступили с двухминутными обращениями, после чего ведущий – Кудратходжа задавал вопросы, поступившие от избирателей по соцсети или записанные на видео.



Зрелищного шоу не получилось, поскольку лидеры партий отвечали по очереди, были корректны и пытались донести до избирателей главное из своих уже устаревших программ. Правда, пытались критиковать инициативы оппонентов. Это внесло некоторую новизну в дебаты.



Председатель Народно-демократической партии Улугбек Иноятов рассказал о том, как партия будет решать проблему пробок на дорогах Ташкента и перезагруженности метрополитена. Если решение пересадить чиновников на общественный транспорт избиратели приветствуют, то создание системы платных парковок вдоль улиц вряд ли одобрят.



Партия УзЛиДеП, которую считают партией власти, поскольку Шавкат Мирзиеев, будучи премьер-министром, стоял у истоков ее строительства и впоследствии выдвигался на пост президента именно от этой политической силы, традиционно выступает за развитие предпринимательства. По словам ее лидера Актама Хаитова, за пять лет число предпринимателей в стране выросло в 2,5 раза, а в сельском хозяйстве – в 5 раз. Он заявил, что ныне правящая партия не только защищает их интересы, но и создает удобства. За прошедшие годы принято свыше 50 законов, связанных с развитием конкуренции, сокращением доли государства в экономике и др.



Лидер "Миллий тикланиш" Алишер Кадиров, известный своими резонансными высказываниями в адрес мигрантов, узбекского и русского языков, флага СССР, ответил на вопрос расширения прав женщин и их службы в армии. По его словам, партия выступает за то, чтобы женщины по собственному желанию могли проходить службу в Вооруженных силах Узбекистана. "При защите родины нет понятия "мужчина" или "женщина", преданность и смелость женщин во многих сферах являются примером. Это гармонизирует с нашими традициями", – заявил он. Депутат считает, что привлекать на военную службу нужно молодежь, которая после окончания школы не поступает в вузы.



Председатель партии "Адолат" Робахон Махмудова рассказала, как партия будет бороться с незаконной вырубкой деревьев в парках города. Она высказалась за ужесточение правил в этой сфере, а также запрет на приватизацию парков.



Об экологии говорил и глава Экологической партии Абдушукур Хамзаев. Он акцентировал внимание на проблеме вырубки деревьев и необходимости усиления ответственности за это, а также предложил запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Ташкенте с 2030 года. По мнению представителя УзЛиДеП, ряд предложений Экопартии нереализуемы.