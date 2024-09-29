ВС РФ зажимают Селидово в "клещи" – итоговая сводка Readovka за 30 сентября

06:05 01.10.2024

Михаил Пшеничников



карты смотрим туту - https://readovka.news/news/206649



СВО

Редакция Readovka собрала важные события за 30 сентября в разрезе СВО. ВС РФ вышли к юго-западному подбрюшью Селидово, задача – перерезать трассы снабжения гарнизона ВСУ. В незалежной все не обновившие свои данные в реестре военнообязанных теперь разыскиваются полицией. Согласно сообщению неизвестного украинского военного, ВСУ в Угледаре находятся на грани. Запад начал искать способы перенаправить выделяемые Киеву деньги на собственные нужды.



"Задушить" оборону



Подразделения русской армии разбили оборонительную систему противника в селе Цукурино. Бои за этой населенный пункт вошли в свою завершающую фазу. Благоприятная оперативная обстановка южнее Селидово позволила ВС РФ начать активно действовать против южных позиций украинского гарнизона. Так, со стороны шахты "Селидовская" русские штурмовые подразделения сумели приблизиться к юго-западной окраине города. Цель этих действий очевидна – перерезать трассу, соединяющую населенный пункт с селом Вишневое, через которое осуществляется снабжение гарнизона ВСУ. На данный момент передовым подразделениям ВС РФ для выполнения этой задачи осталось преодолеть порядка 3 км. Важно заметить, что местность, которую необходимо пройти нашим бойцам, представляет собой район малоэтажной сельской застройки с низинами и мелкими водоемами. Подобный ландшафт слабо пригоден к длительной обороне. Да и к тому же все усилия противника в Селидово сосредоточены на сдерживании ВС РФ в центральных районах и на западных окраинах. Следовательно, юго-западная часть города и местная логистика сильно уязвимы, так как противник видит основную угрозу своим коммуникациям именно с севера.



ВС РФ также действуют и против главной трассы снабжения Селидово, шоссе Е50 от Покровска. Именно в полосе перед ней развернуты крупные украинские силы, ведь командованию ВСУ очевидны перспективы обороны города, если эта трасса будет перерезана. На данный момент русские подразделения потихоньку продавливают фронт и движутся на запад от Новогродовки. До развязки шоссе от Покровска осталось порядка 3,5-4 км по прямой.



Однако ситуация южнее Селидово, где частям ВС РФ осталось порядка 4 км до Вишневого, подсказывает, что события могут пойти не по классическому сценарию. Как описано выше, основные усилия по обороне ВСУ предпринимают в самом городе и севернее его. Практика показала, что необходимой плотности личного состава и вооружений гарнизон не сумел добиться на юго-западных окраинах Селидово. Есть основания полагать, что именно сковывание боем центрального и северного секторов обороны города и есть главный замысел русского командования. Ведь не стоит забывать, что хотя Киев успел набить район подкреплениями, их по-прежнему недостаточно для того, чтобы реагировать на угрозу со всех направлений. Итогом такой комбинации может стать общее решение вопроса снабжения Селидово с южного направления. А скованные боем основные силы ВСУ в указанных секторах собственной обороны не смогут ничего с этим сделать, так как свободных частей для контрмер попросту нет.



"Их разыскивают полицаи"



ТЦК города Ивано-Франковск сообщил, что все военнообязанные лица, которые не обновили свои данные, ныне находятся в полицейском розыске по всей Украине. Эта новость является закономерным следствием директивы, что была издана командованием сухопутных войск ВСУ. Согласно ей все ТЦК должны провести "ревизию" людей с задачей найти кого можно мобилизовать. То есть тех, у кого закончилась отсрочка, кто достиг 25-летнего возраста или кто потерял "бронь" от мобилизации по тем или иным причинам.



Теперь все потенциально пригодные для призыва украинцы, не пожелавшие рисковать жизнью и взаимодействовать с ТЦК и прочими структурами, будут излавливаться полицией. Не стоит думать, что данная практика распространится только на Ивано-Франковск. Со временем гайки начнут закручивать по всей незалежной и разыскивать "пушечное мясо" станут повсюду.



"Имеющие военно-учетные документы неустановленного образца также нарушители. Таких людей много. Все они находятся в розыске и ежедневно выявляются нашими работниками", – заявил и.о. руководителя ивано-франковского областного ТЦК Мороз.



Конец гарнизона



Ситуация в Угледаре для ВСУ стала по-настоящему критической. В сети появилось текстовое сообщение военнослужащего 72-й ОМБр ВСУ, подразделения которой пополняют "список 200" в безнадежной обороне города.



"Пешая дорога хорошо пристреляна с минометов и ствольной. Очень, очень много дронов противника – как FPV, так и обычные разведчики со сбросами контролят уже весь путь. В среднем, если с города выходит человек десять группами, доходят к н.п ***** 4-6. Командование обещает ротацию уже неделю, но постоянно оттягивает из-за внешних изменений и говорит держаться. Эвакуации нет вообще, так как БМП даже не успевают доехать до Угледара – по ним сразу работают. Очень много тяжелых трехсотых, которых вынести пешком под дронами нереально, также множество двухсотых лежит просто по дорогам. Продовольствие, БК и топливо на исходе. Единственный вариант – планомерно оставлять позиции и постепенно, с боями, выходить хотя бы тем, кто может это сделать", – говорится в сообщении украинского военного.



Это не что иное, как крик отчаяния приговоренного гарнизона ВСУ. Как и предполагалось, в полукотел противник проникнуть уже не может, но он все еще надеется на выход. Потому что прорыв через коридор на север – затея хоть и опасная, но это лучше, чем остаться в городе на верную погибель.



"Корректировка русла финансовых рек"



Bloomberg заявил, что коллективный Запад изыскивает возможности использовать средства, выделяемые в интересах ВСУ, для удовлетворения собственных нужд.



"Многие западные союзники уже ищут повод перенаправить выделяемые Украине средства на внутренние нужды. Более того, Германия планирует значительное сокращение такой помощи в бюджете следующего года", – сказано в сообщении Bloomberg.



Этому есть целый ряд объяснений. Первое из них – всем очевидно, что Украина не в состоянии достичь тех целей, которые ранее ставили перед ней "заказчики". Военная победа исключена. Если она более не рассматривается, то и деньги, выделяемые на такие проекты незалежной, де-факто идут впустую. Это очевидно элитам Америки и США. Вторая причина – наметившийся курс европейского сегмента НАТО на милитаризацию через рост военного производства, что, разумеется, требует огромных финансовых вливаний. В сухом остатке получается, что звезды сошлись и подпитка Украины в прежнем виде для выполнения поставленных ранее задач признана нецелесообразной. Поэтому выделяемые Банковой средства, по задумке, де-юре будут оставаться на территории игроков Альянса. Кроме того, у этих перемен есть и третья причина – вопиющая прожорливость украинской "коррупционно-распильной" системы, где любая поддержка того или иного проекта деньгами как таковыми тщетна.