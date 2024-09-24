Геополитикум: необходимо массовое геополитическое просвещение, - Александр Дугин

07:20 01.10.2024

Ситуация в мировой политике все больше сходится с классическими картами геополитики. Сейчас противостояние цивилизации Моря и цивилизации Суши настолько наглядно и контрастно, что недооценка геополитической науки чревата прямой катастрофой. Только геополитика все наглядно и внятно разъясняет. Кто с кем воюет и почему. И где проходит промежуточный фронтир, разделяющий цивилизации и лагеря.



Именно геополитика могла бы предотвратить распад СССР, тогда как идеологический подход привел к краху великой державы, не сработал в критический момент.



Экономикой и реформами в 90-е прикрывались агенты влияния Запада, почти установившего над Россией внешнее управление. Они-то и предприняли усилия по дискредитации геополитики. И это было фатально, а НАТО беспрепятственно расширялось на Восток. В США геополитику изучали и действовали строго по ее лекалам, а нам запрещали. Вместо геополитической мысли насаждая в России нравственный распад, хищное обогащение, ядовитый юмор и массовое слабоумие.



Путин первым стал обращать на геополитику внимание. И страна начала прозревать. То есть более трезво понимать, что на самом деле происходит в международных отношениях. Но выбраться из-под гипноза либералов, экономистов и западников было не просто. На это ушло время. По-настоящему законы и правила геополитики власть в России стала осознавать только с началом СВО. И то не вся. Путин, безусловно. Но даже в системе образования МО должного места геополитике не отводится. Да, какое-то представление о ней сейчас дается, но весьма приблизительное. А надо бы не так: уж все военные, прежде всего офицерский корпус, с основами геополитики точно должны быть знакомы и сдавать геополитический минимум.



Это же касается всей управленческой элиты страны. Да, во многих ВУЗах геополитика преподается. А надо бы во всех и с акцентом именно на нее. Она компактно и просто объясняет мир, в котором мы живем, и смыслы войны, которую мы ведем.



Путин однажды на Валдайском клубе ответил на вопрос китайского профессора Фэн Шаолэя, на основании чего он принимает свои главные решения: на основании геополитики. Китайцы услышали этот ответ, россияне нет. А стоило бы.



Я убежден, что сейчас необходимо наряду с историческим массовое геополитическое просвещение. Вслед за военными геополитический минимум должны сдать сотрудники АП и Правительства, и дальше сверху вниз вплоть до губернаторов и их аппарата, и все стратегически важные ведомства и министерства насквозь.



Это не займет много времени. Пару учебников и короткий зачет из 10-12 вопросов. Только тогда станет по-настоящему понятно, что от них требует верховный Правитель. А требует он Победы над цивилизационным врагом - вовне и внутри, или по меньшей мере, создания предпосылок для нее. Победы цивилизации Суши, (Третьего) Рима над цивилизацией Моря (новым Карфагеном). Он требует, чтобы Карфаген был разрушен, а геополитика ясно объясняет, почему именно.



24.09.24