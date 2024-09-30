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Росчиновники ставят мигрантов во все более жесткие условия, - Е.Трифонова
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30.09.2024

Проверки по русскому языку пока не касаются новоиспеченных граждан РФ
Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

Уровень знания русского языка обязаны проверять у приезжих, решивших поселиться в РФ.
"Антимигрантская неделя" в Госдуме началась с предъявления приезжим новых более жестких условий. Например, по дополнительной подготовке детей мигрантов к российской школе или о предварительном отборе иностранных специалистов работодателями. Специальная депутатская комиссия будет постепенно оформлять эти идеи в законопроекты. А эксперты "НГ" предложили Госдуме протестировать на знание русского языка и новых граждан РФ из числа гастарбайтеров.

От имени спецкомиссии Госдумы по вопросам миграции на этой неделе будет внесен внушительный пакет соответствующих корректировок правовой системы страны. Однако, как оказалось, в запасе у депутатов есть еще множество идей, которые по мере согласования, видимо, станут превращаться в очередные законотворческие инициативы.

И если, например, вполне понятно предложение возложить на работодателей обязанности не только по подбору гастарбайтеров, но и по обеспечению и адаптации, а также ответственность за них вплоть до оплаты процедуры выдворения из РФ, то вопрос о допуске мигрантских детей в российские школы не так однозначен, как кажется. Если предлагается ввести обязательную диагностику уровня знаний маленьких иностранцев, а потом – и их дообучение до необходимого минимума, то тогда нужно понять, кто это станет финансировать. Платы с родителей для такой системы будет явно недостаточно, о чем говорит и статистика: уже сейчас обучается более 200 тыс. приезжих.

Напомним, что прежде всего тут речь идет о подтягивании приезжих учеников по русскому языку, проблемы с которым испытывают и взрослые мигранты. К примеру, не так давно официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что за последние три года выявлено около 14 тыс. иностранцев, не владевших русским языком, но имевших сертификаты об успешном тестировании. В МВД пообещали, что эти документы и дальше будут проверять на подлинность, и пригрозили дополнительными языковыми проверками. Мигрантам, у которых есть сертификаты, но которые фактически не владеют русским языком, будет вообще отказано в рассмотрении заявлений о получении миграционных статусов и тем более в претензиях на российское гражданство.

Данные о липовых справках знатоков русского языка будут стекаться в Рособрнадзор. Головное ведомство в этой системе – Минобрнауки уже рапортовало, что именно в этом году резко увеличилось количество иностранцев, не сдавших языковой экзамен, – с 3% до 30%. Были и инспекции образовательных учреждений, которые выявили там многочисленные нарушения. Так что с марта 2024 года коммерческим организациям запретили и проводить экзамены, и выдавать сертификаты, а в те структуры, которым оставили право проводить тесты, стали регулярно захаживать полицейские.

Как подтвердил "НГ" доцент РАНХиГС, член экспертного совета отделения Всемирного русского народного собора по Москве Михаил Бурда, МВД сразу после теракта в "Крокусе" взялось за миграционную сферу. Поэтому в этом году и заметен рост показателей по прекращению гражданства, выдворению и депортации, стало больше проверок и решений об административных наказаниях. "И Следственный комитет России активно возбуждает уголовные дела, не давая заминать преступления или "порешать вопросы" на уровне диаспор", – напомнил он. В правильную тенденцию, по его словам, укладываются решения запретить тестирование приезжих на коммерческой основе и чаще проверять нацеленную на них экзаменационную систему. Теперь же, по мнению Бурды, нужно идти дальше – и постепенно проверить всех мигрантов, кто уже получил гражданство РФ на основе сертификатов, выписанных "в подобных непонятных организациях". "И если по итогам проверки окажется, что русского языка они не знают, то следует аннулировать их нынешний правовой статус и отправить домой вместе с многочисленными родственниками, которых они сюда успели привезти", – заявил он.

Бурда при этом подчеркнул, что многие эксперты не раз говорили, что иностранцев, собирающихся на работу в Россию, нужно обучать и тестировать еще в их странах. И что вполне можно было бы организовать курсы русского языка в филиалах российских вузов в тех же Таджикистане, Узбекистане и Киргизии. Чтобы на этом этапе уже отсеять часть гастарбайтеров. И Бурда напомнил, что такая практика реализовывалась в Киргизии при поддержке "Россотрудничества" в 2014 году, но уже после завершения первого курса эксперимент свернули. Сдача же теста после прибытия в РФ – это заведомо коррупционное мероприятие, считает он, а потому продолжает настаивать, что тогда нужно переходить на второй вариант – обязательные трудовые визы.

В разговоре с "НГ" член президентского Совета по правам человека Александр Брод подтвердил, что образовательная сфера в контексте мигрантов оказалась коррумпированной. "И наивно надеяться, что ее можно превратить в идеал на общем неблагополучном фоне", – подчеркнул он, но призвал не опускать руки и продолжать наводить порядок. Например, первый этап обучения мигрантов действительно проводить в странах их проживания, а самих гастарбайтеров отбирать, исходя из четких потребностей рынка труда в регионах. И он согласен, что за каждого приезжего должен отвечать работодатель, в том числе вплоть до наложения штрафов на компании в случае нарушения мигрантами законов страны. Проверки же знания мигрантами русского языка лучше осуществлять сборным командам экспертов из разных вузов, потому что присутствие полицейских малопродуктивно. И не нужно требовать от мигрантов идеальных знаний, уровень может быть различным: те, кто собирается работать в сфере обслуживания, должны неплохо говорить по-русски, а рабочим на стройке это не так уже и обязательно. Однако выявление фальшивых и купленных сертификатов о прохождении экзаменов, конечно, необходимо продолжать, привлекая к ответственности нарушителей со всех сторон этой процедуры.

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Источник - НГ
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