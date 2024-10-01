Нераспространение следует: Россия не будет подписывать новый ДСНВ, - Л.Самуна

07:47 01.10.2024 Почему Москва не планирует идти на очередной СНВ-3 и зачем договор США

Леонид Самуна

1 октября 2024,



США РОССИЯ НАТО ВЛАДИМИР ПУТИН

Россия не пойдет на подписание нового соглашения СНВ-3, заявил "Известиям" высокопоставленный источник. По его словам, возобновление участия Москвы в договоре "лишь потешит самолюбие США". При этом позиция Москвы обусловлена деструктивными действиями Вашингтона - угрозами стратегическим вооружением и предоставлением военной поддержки Украине. Ранее в Вашингтоне призывали Москву вернуться в соглашение. 25 сентября Владимир Путин обнародовал список изменений в ядерной доктрине РФ. Почему Россия не планирует возобновлять участие в ДСНВ и зачем это нужно американцам - в материале "Известий".



Нового СНВ не будет

Москва не планирует подписывать новое соглашение между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом "Известиям" сообщил высокопоставленный источник.



- Мы приостановили свое участие в договоре СНВ-3 из-за действий Вашингтона. И не пойдем на подписание нового соглашения. Иначе это будет только для того, чтобы потешить самолюбие США, - подчеркнул источник.



В частности, он отметил, что причина тому - агрессивные действия США по отношению к России.



- Они нам грозят стратегическим оружием, предоставляют вооружение Украине, о каком договоре может быть речь, - добавил собеседник.



В марте этого года сенатор от демократов Эдвард Марки внес в конгресс США резолюцию с призывом к России вернуться в договор СНВ-3. Авторы документа раскритиковали принятое в 2023 году РФ решение приостановить свое участие в соглашении. В частности, в нем отмечалось, что договор дал возможность "принять надежные и строгие меры прозрачности и проверки, а также инспекции на местах, которые позволили получить ценную информацию о ядерном арсенале России".



Ракетный тур: Россия исходит из того, что ДСНВ больше не существует

Что может прийти на замену соглашения об ограничениях стратегических наступательных вооружений

В документе также указали на то, что еще в 2023-м Вашингтон выразил готовность к диалогу с Москвой по этому вопросу, а также на то, что текущая ситуация может привести к новому витку гонки вооружений.



"Отсутствие новой структуры контроля над ядерными вооружениями после истечения срока действия СНВ-3 повлияет на стратегическую стабильность и увеличит риск безудержной гонки ядерных вооружений с Российской Федерацией", - отмечается в резолюции.



В США полагают, что уже в ближайшем будущем они могут оказаться в ситуации противостояния минимум с двумя странами, обладающими мощными ядерными арсеналами (РФ и КНР), а также с наращивающей ядерный потенциал КНДР, сказал "Известиям" научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.



Ядерный арсенал РФФото: РИА новости/Министерство обороны РФ

- В условиях отсутствия ограничений и мер транспарентности в отношении российского арсенала США приходится готовиться к худшему сценарию и планировать опережающее наращивание собственного ядерного арсенала, - считает эксперт.



По мнению военного эксперта и бывшего члена комиссии ООН по разоружению Игоря Никулина, американцы идут на те или иные договоры по ограничению вооружений только в одном случае - если видят, что их обходят по каким-то параметрам. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров недавно подчеркнул, что Россия не увеличивает арсенал наступательных вооружений, по крайней мере, пока действует ДСНВ.



- Если они чувствуют преимущество, они никогда ни на какие договоры не пойдут. К примеру, когда была подписана конвенция по химическому оружию, они ни в какую не хотели включать туда бинарные боеприпасы. Они согласились только тогда, когда узнали у перебежчика Вила Мирзаянова, что у России якобы тоже есть такая программа. Она называлась "Фолиант", потом они ее назвали "Новичок". И вот когда они узнали об этом, только тогда и согласились их включить. По их логике, те боеприпасы, которые создают проблемы при хранении - будут уничтожены, а которые можно хранить десятилетиями, уничтожать не надо, могут пригодиться. У них очень утилитарный подход, - сказал "Известиям" Игорь Никулин.



К слову, Россия неоднократно заявляла о том, что никакого производства отравляющего вещества "Новичок" в СССР и России не было.



- Мы неоднократно заявляли: ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось, - заявила в 2020 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Особенности договора СНВ-3

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений подписали 8 апреля 2010 года в Праге президенты РФ и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Разрабатывать его начали еще в 1997 году, когда подобная инициатива впервые была представлена на встрече глав двух государств Бориса Ельцина и Билла Клинтона.



Президент США Барак Обама и президент России Дмитрий Медведев

Бывший президент США Барак Обама и бывший президент России Дмитрий Медведев в Праге



Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Соглашение предусматривало, что стороны ограничивают свои стратегические наступательные вооружения, чтобы через семь лет после вступления в силу данного договора их количество не превышало 700 единиц для межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Помимо этого он подразумевал не более 1550 расположенных на них боезарядов, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок. В документе также был закреплен запрет на базирование подобных вооружений за пределами территории государства. Была также учреждена двусторонняя консультативная комиссия, заседания которой созывались по запросу сторон договора на нерегулярной основе. Предусматривал договор и инспекционные мероприятия (18 ежегодных проверок). Всего за время действия соглашения стороны провели 328 инспекций.



Несмотря на взаимные обвинения в нарушениях следованию договора, стороны продлили ДСНВ на пять лет в 2021 году. Тем не менее в феврале 2023 года, во время обращения с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин объявил о приостановлении участия РФ в СНВ-3.



- Повторю, Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие, - подчеркнул тогда российский лидер.



Президент России указал на очевидные нарушения США, в частности, ограничение доступа для РФ на проведение полноценных инспекций в рамках СНВ.



Президент Российской Федерации

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин



Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

- В ДСНВ 2010 года Россия приостановила участие, при этом продолжая придерживаться его "центральных потолков". Как минимум до 2026 года такой подход будет сохраняться, однако полноценного восстановления действия договора ожидать не приходится до тех пор, пока сохраняется острое противоборство между Москвой и Вашингтоном, "горячую фазу" которого мы наблюдаем на Украине. Причины приостановки никуда не делись, - полагает Дмитрий Стефанович.



Объявляя о приостановке участия РФ в соглашении, Владимир Путин также напомнил о планах США и НАТО нанести стратегическое поражение России в ходе украинского конфликта. Более того, он указал на необходимость учитывать арсеналы Франции и Великобритании, если начнется диалог о возвращении Москвы в СНВ-3.



- С учетом того, что коллективный Запад, и в первую очередь США и НАТО, фактически ведут против России прокси-войну руками украинцев, в этих условиях идти на какие-то договоры сомнительно. Пусть сначала санкции снимут, разблокируют российские активы и прекратят вмешательство в наши внутренние дела, в конфликт на Украине. Только в таких условиях мы можем пойти на какие-то новые соглашения, - считает Игорь Никулин.



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Контроль над вооружениями

СНВ-3 - не первое соглашение по ядерному оружию между Москвой и Вашингтоном. В 1972 году лидеры СССР и США Леонид Брежнев и Ричард Никсон подписали Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), срок действия которого не ограничивался, но мог быть прерван в любой момент по инициативе любой из сторон. Согласно соглашению каждая сторона обязалась иметь не более двух систем ПРО, а по дополнительному протоколу и вовсе лишь одну подобную систему. 13 декабря 2001 года на тот момент президент США Джордж Буш – младший сообщил об одностороннем выходе Вашингтона из договора.



Леонид Брежнев и Ричард Никсон

Леонид Брежнев и Ричард Никсон



Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян, Валентин Соболев

Не менее важным соглашением в сфере контроля над вооружением был и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанный 8 декабря 1987 года лидерами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Этот договор впервые в истории позволил уничтожить целый ряд ядерных вооружений. Согласно нему Вашингтон и Москва обязались ликвидировать все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности.



Договор предусматривал слежение за уничтожением ракет противоположной стороны. Стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушениях, а 20 октября 2018-го на тот момент президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из соглашения. 1 февраля 2019 года он объявил о начале процедуры выхода из ДРСМД. На следующий день на приостановку пошла и РФ. При этом стоит отметить, что российская сторона отрицала обвинения в нарушениях и подчеркивала - Вашингтон не предоставлял никаких доказательств по поводу несоблюдения договора.



Ракеты 9М729Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Следом за ДРСМД в 2023 году как раз было прекращено и действие СНВ-3. Несмотря на отсутствие прежнего контроля в сфере ядерных вооружений и нынешнюю эскалацию в отношениях двух стран, Дмитрий Стефанович считает, что новое соглашение в сфере стратегических наступательных вооружений между Россией и США рано или поздно будет подписано.



- Ключевым из новых условий должен быть определенный учет потенциала союзников США, причем как ядерного, так и неядерного. Отечественная концепция "уравнения безопасности" остается актуальной, на мой взгляд, при этом речь не идет о некоем универсальном договоре, который бы решил все проблемы раз и навсегда. Напротив, целесообразно сформировать взаимодополняющую систему различных договоров и договоренностей, в том числе и многосторонних, - считает эксперт.



В экспертном сообществе и в СМИ активно обсуждают возможность новой гонки вооружений ядерных сверхдержав.



- Такая гонка вооружений уже идет. Достаточно посмотреть на то, какой сейчас бюджет у Пентагона, который уже приближается к $900 млрд. В следующем году его и до триллиона планируют довести. Помимо этого, создаются новые виды оружия массового поражения. Все это пока находится в неурегулированном состоянии, - подчеркивает Игорь Никулин.



По мнению Дмитрия Стефановича, отсутствие работающих соглашений в сфере контроля над вооружениями, их ограничения и сокращения, гонка вооружений, качественная, а в перспективе и количественная, разворачивается просто по умолчанию.



В июле первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что сторонам стоит возобновить ДСНВ после 2026 года, так как ситуация, до которой довел Вашингтон, "находится в очень опасной черте".



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

25 сентября Владимир Путин обнародовал список изменений ядерной доктрины РФ в связи с новыми возможными угрозами для России. Об этих планах российский лидер изначально заявлял в июне этого года.



- Наряду с Военной доктриной это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно использование ядерных сил - это крайняя мера защиты суверенитета страны, - отметил российский лидер.



Изменения ядерной доктрины следующие: расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание. Кроме того, агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного предложено рассматривать как их совместное нападение на РФ. Также дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания. Источник - известия

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