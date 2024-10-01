Мальком Кьеюне: В попытке сохранить контроль над Ближним Востоком США ускоряют свой упадок

07:54 01.10.2024 Мальком Кьеюне

01 октября 2024

Ливан и крах американского могущества

TNS: в попытке сохранить контроль над Ближним Востоком США ускоряют свой упадок



В попытке сохранить контроль над Ближним Востоком США ускоряют свой упадок, пишет TNS. Израиль стремится к эскалации, чтобы сильнее втянуть Штаты в вооруженный конфликт. Америка оказалась в водовороте, созданном ее собственными "союзниками" и лишающем ее денег, оружия и сил.



В попытке сохранить контроль над Ближним Востоком Соединенные Штаты лишь ускоряют собственный упадок



Когда на империю обрушиваются бедствия и напасти, то характер они носят, как правило, массовый. Особенно если империя страдает от военного перенапряжения, финансового или социально-политического кризиса, а Америка прямо сейчас находится в эпицентре всех трех событий одновременно. И когда некогда доминировавшая империя так очевидно слабеет, ее враги, как правило, это улавливают. Тем более если они сформировали гармоничную коалицию с взаимной координацией всех действий. В 2024 году самые грозные конкуренты Америки - Китай, Россия, Иран, Северная Корея - будут связаны между собой сочетанием формальных и неформальных союзных структур, что сделает невозможной любую стратегию по принципу "разделяй и властвуй". Это делает нынешний конфликт между Израилем и Ливаном лишь последней из множества кровоточащих ран Америки - и наиболее болезненной.



Тамошние события уже ускользают из-под контроля Вашингтона. Подобно всем остальным, американцы лишь наблюдают за тем, как Израиль убивает руководство "Хезболлы" и бомбит Бейрут, вызывая неизбежные ответные шаги со стороны Ирана. Возможности Америки по прямому вмешательству весьма ограничены, и не в последнюю очередь потому, что из-за обязательств в Тихом океане и Персидском заливе ВМС США испытывают масштабный кризис боеготовности и не сразу смогут обеспечить доставку авианосцев к месту событий.



Да и сам враг не совсем соответствует американской манере ведения войны. "Хезболла", насчитывающая около 100 тысяч боевиков, многие из которых за последнее десятилетие приобрели серьезный боевой опыт в борьбе с ИГИЛ* - это не просто ополчение или неорганизованная террористическая группировка. Она без малого 20 лет готовилась к конфликту с Израилем (и, как следствие, с Соединенными Штатами, поскольку обе страны в значительной степени полагаются на авиацию) и теперь располагает самой мощной в мире сетью подземных туннелей с пусковыми ракетными установками. Даже если бы Соединенные Штаты захотели начать боевые действия в южном Ливане уже сегодня, такое количество вражеских комбатантов, ведущих боевые действия с подготовленных позиций на знакомой местности, минимизирует возможность оперативного военного решения.

Но Соединенные Штаты этой войны, безусловно, не хотят. С 7 октября страна официально призывает к возвращению на Ближнем Востоке статус-кво, не связанного с риском масштабного регионального конфликта. Однако эти призывы остаются без ответа, и в разворачивающейся ситуации США могут лишь проиграть.

До сих пор Америке не удавалось ни сдержать Израиль, ни склонить его к прекращению огня. Очевидно, что это - по крайней мере отчасти - связано с явной слабостью верхушки американской политической системы во главе с президентом-неудачником, которому с трудом дается даже проведение заседаний кабинета министров. По мере уменьшения дистанции между Америкой и ее врагами и усиления риска эскалации конфликта требования к Соединенным Штатам со стороны союзников становятся все более масштабными и неотложными. Америка сейчас находится на грани не одной, а двух войн: в Европе и на Ближнем Востоке. Ни Украина, ни Израиль не обладают достаточным экономическим и военным потенциалом, чтобы выстоять без поддержки Америки, будь то прямой или косвенной.В первом случае финансовая и военная помощь США примерно соответствует стоимости американской программы ленд-лиза для СССР во время Второй мировой войны с учетом инфляции доллара. Несмотря на внушительный поток американской помощи, Украина находится в весьма тяжелом положении на поле боя, испытывая острую нехватку людей, денег и боеприпасов. Что касается Израиля, то он слишком мал, чтобы содержать свои огромные вооруженные силы без поддержки извне, и бо́льшая часть нынешних стратегических воздушных перевозок США связана с бесперебойной доставкой ему новых партий бомб и запчастей. Все усугубляет конфликт в Ливане, в результате которого ЦАХАЛ столкнется с необходимостью пополнения личного состава и материальных средств.



Таким образом, Соединенные Штаты попали в очень опасную ситуацию. Менее десяти лет назад разговоры об упадке Америки велись в узком кругу на уроне "междусобойчика". Проблемы с вооруженными силами не были ни для кого секретом (особенно после неудачной войны с терроризмом), финансовая ситуация становилась все менее устойчивой, а политическая система теряла стабильность после мирового финансового кризиса 2008 года. Но разговоры о полном спаде, как правило, воспринимались излишне паническими настроениями. В наши дни от этого оптимизма мало что осталось. В политическом плане Америка раскололась сильнее, чем когда-либо за последние 50-60 лет; а в экономическом госдолг растет в геометрической прогрессии. Уплата процентов высасывает из федерального бюджета больше, чем все военные расходы вместе взятые. В условиях сохранения рекордного дефицита бюджета эта проблема будет только усугубляться. Когда рынки облигаций и Уолл-стрит отреагируют на эту безусловно неразрешимую ситуацию - вопрос времени.



Все говорит о том, что упадок Америки больше не вызывает споров и становится повседневным фактом жизни мирового сообщества. Когда начался конфликт на Украине, почти никто на Западе не сомневался, что явный дисбаланс в показателях ВВП не даст России добиться хоть сколько-нибудь реального прогресса. Ее экономика была меньше итальянской, а противостояла русским коллективная мощь всего свободного мира. Однако спустя два с половиной года выясняется, что показатели ВВП уже не имеют такого значения, как раньше, и производственных мощностей ни самой Америки, ни коллективного Запада недостаточно для снабжения украинской стороны боеприпасами. Артиллерийские снаряды, танки, ракеты, средства ПВО - в настоящее время западный арсенал все сильнее истощается, а гарантий того, что мы сможем позволить себе заменить утраченные вооружения, нет.



И в случае с Израилем, и в случае с Украиной сегодня мы также наблюдаем очень опасный инерционный эффект, вызванный упадком Америки. В обоих конфликтах американская клиентела, похоже, стремится к постоянной эскалации, чтобы еще сильнее втянуть Америку в вооруженную конфронтацию. У украинцев собственные ресурсы заканчиваются, а поставки оружия с Запада начинают замедляться. Их единственной реальной надеждой на победу может быть прямое участие в конфликте Америки с перекладыванием на имперского покровителя значительной части соответствующих расходов. Излишне говорить, что и без того уставший от Зеленского Вашингтон не горит желанием этим заниматься. Израильтяне, со своей стороны, без сомнения, осознают два основных момента: Соединенные Штаты со временем становятся слабее, а враги израильтян - сильнее. Чем дольше они будут ждать, тем менее благоприятной будет для них обстановка. Открытую войну против Ирана или Ливана реально выиграть, если заставить американцев взять на себя бо́льшую часть бремени. Через десять лет Америка будет уже чересчур слабой, чтобы предложить нечто большее, даже если захочет.



Сама того не замечая, Америка оказалась втянута в водоворот, созданный ее собственными многочисленными союзниками и клиентелой; водоворот, стремительно лишающий ее денег, оружия и сил. В ходе недавней видеоконференции советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан откровенно признался, что организовал отправку Украине всех ракет Patriot, которые должны были в этом году поступить в другие страны. Иными словами, чтобы помочь Украине, США фактически готовы приостановить контракты на поставку оружия десяткам других союзников, которые в некоторых случаях (Саудовская Аравия и Япония) сами испытывают практическую потребность в ракетах-перехватчиках. Но, конечно, вопрос о том, считать ли Америку ненадежным партнером в плане поставок оружия, не является украинским приоритетом в борьбе с Россией.



Аналогичным образом Америка занимает миллиарды для поддержки Израиля. И последнего не особенно заботит тот факт, что эти займы лишь приближают день экономической расплаты для США. От этой печальной динамики, которая загнала США в ловушку, довольно трудно избавиться. Вот где настоящая дилемма: по иронии судьбы, попытка искоренить идею об упадке американской империи только ускоряет его.



На данный момент большая война на Ближнем Востоке представляется все более вероятной, а текущий конфликт между Ливаном и Израилем будет в ней, вероятно, второстепенным, а то и третьестепенным фронтом. Америка потратила более полугода, пытаясь предотвратить такое развитие событий. Но часто именно эта судьба ждет слабеющие империи в конце их пути. Главный из оставшихся внутренних вопросов звучит так: что произойдет, когда достаточное количество американских граждан захочет выйти из игры? Ни Камала Харрис, ни даже Дональд Трамп всерьез не обещают положить конец вмешательствам в иностранные дела. Американская политическая система близка к развалу, а граждане теряют веру в свое государство и политические элиты. И на фоне сохраняющихся ожиданий союзников Америки, что она продолжит делать все, быть везде и платить за всех, эта фундаментальная гниль в сердце американской республики будет только распространяться.



*террористическая организация, запрещенная в России Источник - inosmi.ru

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