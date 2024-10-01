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Эмиль Амин: Ближний Восток и эпоха многополярности
07:57 01.10.2024

Al Arabiya

ОАЭ

Al Arabiya: Ближний Восток учится жить в "новом мировом порядке"
евразия
1.10.2024

В мире проходят глубокие геополитические изменения, в том числе связанные с дипломатическими отношениями на Ближнем Востоке, пишет Al Arabiya. Ближний Восток не намерен подчиняться "американскому мировому порядку" и готов выстраивать отношения в рамках многополярности.
Эмиль Амин (إميل أمين)
В условиях меняющегося мирового порядка, к которому применимо знаменитое высказывание Антонио Грамши "старое умирает, а новое может не родиться", де-факто происходят глубокие геополитические изменения, в том числе связанные с политической ситуацией и дипломатическими отношениями на Ближнем Востоке.
До первой половины ХХ века большинство стран региона находились под гнетом западного колониализма. К концу второй половины ХХ века регион, казалось, избавился от этой исторической несправедливости, но холодная война и разделение мира на два лагеря: Восток и Запад - косвенно вернули регион в прежнюю плоскость.

Сегодня, спустя почти три десятилетия после распада Советского Союза и провозглашения Соединенными Штатами того, что Джордж Буш-старший назвал "новым мировым порядком", а точнее "американским мировым порядком", глобальный ландшафт, похоже, снова меняется. Ситуация на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, а также отношения стран региона с внешними игроками, как региональными, так и международными, имеют ключевое значение.
Были ли догматические черты полюсов [силы] в середине прошлого века причиной того, что арабские страны в большей или меньшей степени склонялись к западному лагерю, Европе и Соединенным Штатам?

Непринятие арабами атеистического коммунизма сильно отдалило их от восточного лагеря во главе с Советским Союзом, хотя они и продолжали поддерживать двусторонние отношения, по крайней мере, в области вооружений. Со своей стороны, Соединенные Штаты и страны Ближнего Востока и Персидского залива тесно взаимодействовали в различных областях: мир и война; экономика и образование. Многие арабы учились в престижных западных университетах с прогрессивными образовательными программами.

Появление нефти, считающейся источником энергии современной цивилизации, укрепило отношения арабских стран с Европой и США, а также создало органическую связь, которая, по сути, принесла выгоду обеим сторонам, а не только одной. Нефть предоставила огромные возможности для развития промышленности, производства и накопления богатства на Западе, а также помогла в восстановлении и развитии инфраструктуры в арабском мире и регионе Персидского залива.

Конфликт между Организацией Варшавского договора (ОВД) и НАТО усилил значимость Ближнего Востока. Мечта СССР - добраться до теплых вод, мечта, которая преследовала русских царей со времен Петра I и Екатерины II, и щекотала воображение большевиков.
Однако с начала третьего тысячелетия наметились глобальные геополитические изменения. Изменился баланс сил в политическом, военном, экономическом и технологическом плане. В связи с этим арабский мир должен пересмотреть свои позиции, скорректировать курс и сократить расстояние со столицами, где принимаются глобальные решения.

Россия стряхнула с себя пыль атеизма, прилипшую к ее одеждам почти на семь десятилетий, в течение которых религиозный истеблишмент сильно страдал, и вернулась к традиционным духовным (православным) ценностям, близким арабскому и исламскому миру.
Более того, Владимир Путин смог оттеснить на второй план олигархические силы, которые пытались захватить власть в стране во времена президента Бориса Ельцина.
С другой стороны, российская армия и военная промышленность вновь блистают на рынке вооружений, а военный потенциал России в области гиперзвукового оружия, возможно, превзошел даже американский.

И тут возникает вопрос: "Может ли арабский мир проигнорировать эти изменения?"
Давайте отложим ответ на некоторое время и обратимся к Китаю.
Представляется интересным вернуться в далекое историческое прошлое. Арабо-китайские отношения имеют глубокие корни, а исторический Шелковый путь свидетельствует об аккультурации, которая когда-то происходила между арабами и китайцами.

Китай, без всякого преувеличения, выглядит весомой мировой державой. С экономической точки зрения, он дошел до того, что стал угрожать Западу так называемым "денежным сдерживанием". Экономические успехи Китая способствовали притоку миллиардов долларов, которые он поставил на службу своему имперскому проекту. Он действует тихо, без шума, в соответствии с политикой "тихой экспансии".

Сегодня уже ни для кого не секрет, что Китай стремится довести к 2030 году размер своего ядерного арсенала как минимум до одной тысячи боезарядов. Кроме того, американские военные опасаются усиления военно-морского потенциала Пекина.
Историческая западная цивилизация находится, без преувеличения, в тяжелом духовно-материальном кризисе. Европа, утонувшая в морях сухого секуляризма, как выразился знаменитый французский философ Режи Дебре, озабочена подъемом крайне правых, которые возрождают национализм, возвращаются к шовинизму и отказываются от своих религиозных корней. Она рискует повторить судьбу Древнего Рима, павшего под натиском вандалов.

Что касается Соединенных Штатов, то, несмотря на то что они по-прежнему являются мощной державой, как в военном, так и в экономическом отношении, предупреждение историка Артура Шпенглера "о конце цивилизации из-за внутренних противоречий" заставляет нас пересмотреть свое будущее, особенно в преддверии президентских выборов, которые, как многие опасаются, будут решаться кровью бойцов, а не голосами избирателей.
Арабский мир должен перестроить свои отношения со всеми международными державами. Политика строится на основе интересов, а не на эмоциях, на выгоде для страны и ее граждан, а не на подчинении или слепом восхищении политическими моделями, которые когда-то существовали.

Поддерживать один полюс силы в ущерб другому - это плохая практика, как показал опыт. Жизнь построена на дуальности, которая создает баланс и открывает множество возможностей.
Беглого взгляда на ближневосточные конфликты достаточно, чтобы понять, насколько неправильно полагаться на одного политического партнера - "хозяева всегда подводят своих слуг".

Уже ни для кого не секрет, что как у ближневосточных держав, так и у внешних полюсов [силы], конкурирующих за свои интересы, существуют противоречивые политические цели в регионе. Лучшее, что могут сделать жители этого региона, - это начать думать своей головой, а не зависеть от чужого мнения.

В эти дни, перед приходом нового президента США в Белый дом, кажется, что это тот самый момент, когда выгоды от разработки арабо-арабской стратегии максимизируются в условиях многополярности.

Источник - inosmi.ru
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