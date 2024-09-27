Глобальный гитлеризм. В рамках идеологического "мейнстрима" коллективного Запада, - Святослав Князев

08:01 01.10.2024 Глобальный гитлеризм.

В рамках идеологического "мейнстрима" коллективного Запада

Святослав Князев

27.09.2024



На днях литовский телеведущий призвал убивать русскоязычных и отбирать у них детей. "Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Тут вопрос в том, что сделать сначала - отобрать детей, а потом расстрелять их или при детях... Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять", - публично заявил Альгис Раманаускас.



Когда вокруг его высказывания поднялся шум, Раманаускас с издевательскими кривляниями имитировал "извинения" - заявил, что имел в виду не конкретных русскоязычных, а Русский мир, который он ненавидит.



В сейме прозвучали отдельные несмелые призывы привлечь телеведущего к ответственности. Но, судя по тому, что его ранние высказывания с требованиями выгонять из Литвы тех, кого он называет "обрусевшим скотом", остались совершенно безнаказанными, нечего бояться доморощенному нацисту и в этот раз. Ведь он действует в рамках идеологического "мейнстрима" коллективного Запада.



На фоне литовского скандала мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил, что у него в городе скоро появятся "языковые патрули".



"Потому что, к сожалению, русского языка стало больше в Ивано-Франковске и, к сожалению, это проблема для нашего города", - объяснил свою позицию городской голова.



Несмотря на возмущение части украинского общества "в низах", Марцинкив извиняться за свои слова даже не подумал, и продолжил куражиться по языковому поводу, к восторгу значительной части "общественных активистов" и украинской политической элиты. Он дал интервью, в котором пояснил - специальные "инспекторы" будут следить за тем, на каком языке разговаривают люди в общественных местах. Если русскоязычные откажутся извиняться и переходить на "мову", "инспекторы" будут вызывать полицию. Буквально за два дня желание стать "шпрехенполицаями" изъявили 74 жителя Ивано-Франковска. Их теперь ждет специальное "обучение".



Это все похоже на какой-то кошмарный сон, но происходит на самом деле в XXI веке в стране, которая позиционирует себя как "европейская".



Закономерно, что ни официальные представители ЕС, ни политические лидеры западных стран, позиционирующих себя, как защитников демократических ценностей во всем мире, подобные людоедские выпады предпочитают не замечать.



И к этому давно все шло. Киевский режим сразу после так называемого Евромайдана занялся вытеснением русского языка из общественного пространства. Специальными законами он был лишен официального статуса на региональном уровне, запрещен в органах власти, судах, системе образования и средствах массовой информации, а затем изгнан из сферы обслуживания и искусства. Это притом, что в ряде регионов, находящихся под контролем Киева, люди, разговаривающие в быту по-русски, составляют большинство населения. А в некоторых населенных пунктах украинцы вообще являются национальным меньшинством. Например, в Измаиле Одесской области их доля в населении города составляет 38%.



По тому же пути идут (и особенно активно после 2022 года) прибалтийские республики. В 2025 году в Латвии, а в 2030 году в Эстонии должны завершиться реформы по тотальному переводу на языки "титульных наций" образовательного процесса в школах и детских садах. При этом в Латвии русский - основной язык бытового общения для 40% населения, а владеют им около 70% местных жителей. В Эстонии русский язык - родной почти для трети населения. А две трети этнических эстонцев разговаривают на нем, как на иностранном.



В Латвии сейчас пытаются запретить русским детям разговаривать на родном языке даже на переменах. Недавно местные законодатели предложили полностью запретить русскоязычные СМИ.



Истерику среди националистов в соцсетях вызывают даже русскоязычные надписи на упаковках чипсов. На русский язык запрещают дублировать иностранные телеканалы. Русскоязычные версии пропадают из он-лайн приложений - например, для покупки железнодорожных билетов.



Особенно подло поступила официальная Рига с местными "не гражданами", имеющими российские паспорта. Мало того, что людям еще в 1990-е годы отказали в гражданстве на основании того, что их предки не жили в Латвии до 1940 года, так их теперь заставляют сдавать экзамены на знание латвийского языка и проходить специальные анкетирования на политическую лояльность по отношению к режиму. Тех, кто не проходят все эти "тесты", - выдворяют.



По следам Латвии и Эстонии попыталась пойти и Литва. Там русский язык был популярен даже среди литовских семей - для изучения в школе в качестве иностранного. Официальный Вильнюс попытался заместить его… испанским, но столкнулся, во-первых, с возмущением населения, а, во-вторых, - с отсутствием педагогических кадров. Не имея адекватного ответа на эти вызовы, власти республики вынуждены были допустить сохранение русского языка в качестве предмета по выбору для "небольшого" числа учеников.



Дикую ситуацию в Прибалтике время от времени "замечают" в Организации Объединенных Наций.



"Мы обеспокоены тем, что введение единого языка обучения, ограничение и постепенный отказ от использования языков меньшинств в школах, очевидно, без надлежащих консультаций с общинами меньшинств, противоречат международным стандартам в области прав человека, включая запрет дискриминации по признаку языка", - заявил недавно представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Китан.



Однако прибалтийские власти разговоры в ООН совершенно не интересуют. Их реально могло бы взволновать мнение официального Брюсселя, которые переводит деньги в дотационные экономики республик. Но Брюссель безмолвствует.



Признаки травли всего, что связано с русским языком, заметны и на "старом" Западе. Например, ряд популярных видеоигр выходят в последнее время без русскоязычных версий. "Замедлился" и процесс "руссифицирования" приложений Apple.



Антироссийские нападки украинские и прибалтийские политики, и даже западные корпорации пытаются обосновать то Специальной военной операцией, то воссоединением Крыма с РФ. Однако никто из них не в состоянии внятно объяснить, какое отношение внешнеполитические вопросы имеют к языку.



Даже если Рига, Киев или Вашингтон не согласны с какими-то действиями официальной Москвы и не хотят принимать волю жителей Крыма и Донбасса по вопросу самоопределения (реализованную, кстати, в соответствии с нормами международного права), это не дает им никакого права нарушать статью 2 Всеобщей декларации прав человека и отходить от принципа равенства людей по языковому признаку.



Русский язык - восьмой в мире по распространенности и седьмой по количеству носителей, владеющих им, как родным. На нем говорят свыше 250 миллионов человек. Это самый широко распространенный славянский язык.



На нем общаются больше всего людей в Европе. Он является рабочим языком ООН и ЮНЕСКО, а также имеет статус государственного и официального в разных странах.



Когда коллективный Запад рассказывает, что противодействует российскому государству и его управленческому аппарату, он нагло врет. Нападки на русский язык говорят о том, что война объявлена всем русским и всему русскому.



Утверждения латвийских, эстонских или украинских политиков о том, что принудительное одноязычие якобы является нормальной мировой практикой, - это ложь. Канада, Швейцария, Бельгия, Люксембург прекрасно живут в условиях официального многоязычия. А большинство ирландцев в быту общаются по-английски, несмотря на непростую историю отношений с Великобританией.



Поэтому ларчик открывается просто. Западные элиты не считают, что у русских должны быть обычные человеческие права. Евросоюз, Великобритания и Соединенные Штаты, покровительствующие неонацистским режимам Украины и Прибалтики, стоят на тех же позициях, на которых 85 лет назад стоял Адольф Гитлер. Они удалили из его расовых "раскладок" отдельные нации, но отношение к русским осталось таким же.



Что характерно, Россия, которую западные политики и СМИ пытаются выставить "врагом демократии" тщательно печется о правах всех народов, живущих на ее территории. Телевидение в регионах РФ вещает примерно на пятидесяти различных языках. Кроме того, в РФ транслируются иностранные каналы. В системе образования России задействован 71 язык.



Например, в одном лишь Татарстане в примерно 600 школах преподавание ведется на татарском. Есть средние учебные заведения, которые работают в полилингвальном формате.



Но "Демократическое" государство, по мнению ЕС и США, - это фашистская Украина, где запускаются "языковые" патрули и совершаются нападения на уличных музыкантов, исполняющих песни Виктора Цоя…



История развивается по спирали. И сегодня перед нами стоят те же задачи, которыми стояли перед нашим народом в 1940-е годы. Если мы не сможем отстоять свое, нас никто не пожалеет.



Специально для "Столетия" Источник - столетие

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