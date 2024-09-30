Дотянуться до Израиля: Пока в войне хуситов и Тель-Авива побеждают пиарщики, - СП

08:17 01.10.2024 Дотянуться до Израиля: Пока в войне хуситов и Тель-Авива побеждают пиарщики

Движение "Ансар-Аллах" заявляет о запусках десятков ракет и дронов, но еще ни одна значимая цель не поражена

Алексей Михайлов



30.09.24



Йеменское движение "Ансар-Аллах" начало наносить удары по территории Израиля. В них задействован практически весь арсенал средств поражения, доступный хуситам. Так, в дело опять пошли новейшие баллистические ракеты с управляемой боевой частью. Официальные представители движения называют их "гиперзвуковыми". Также задействована и практически вся линейка дальнобойных дронов-камикадзе.



В свою очередь Тель-Авив ответил очередным авиационным налетом на порт Ходейда. Как и в прошлый раз, целью стали портовые сооружения, склады и топливохранилища. Между тем, стороны продолжают наращивать свои силы и готовы продолжать обмениваться ударами.



Сценарий "ракетной" войны между "Ансар Аллах" и Израилем на протяжении нескольких лет обсуждался не только в средствах массовой информации, но и в экспертном сообществе. Поэтому будет достаточно интересно проанализировать, какие результаты показали противостоящие стороны. И понять, кто выходит победителем из этого противостояния.



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Хуситский замах



Ракетные удары хуситов по территории Израиля начались сразу же после того, как Тель-Авив начал операцию против движения "Хезболла". Военное руководство "Ансар-Аллах" выбрало неожиданную - впрочем, вполне оправданную - тактику. Они чередуют массированные пуски ракет и дронов с запусками одиночных изделий. Так хуситы пытаются перегрузить и дезорганизовать израильскую систему противоракетной и противовоздушной обороны.



Также хуситы активно применяют все средства поражения, которые у них есть в арсенале. В ход идут как баллистические ракеты старых образцов, так и самые современные. Уже неоднократно были зафиксированы пуски и изделий, которые спикер "Ансар-Аллах" называет "гиперзвуковыми". Такая же ситуация и с дальнобойными беспилотными летательными аппаратами-камикадзе. В бой идет все.



Но пока хуситы добились ощутимых результатов только в информационной войне. Их заявления, угрозы и предупреждения жителям Израиля активно транслируются мировыми средствами массовой информации. И каждый раз вызывают сильный информационный отклик. Поэтому официальному спикеру военного крыла "Ансар-Аллах" Яхья Сариа и его подчиненным можно поставить твердую "пятерку".



В то же время на полях реальных сражений хуситы пока таких хороших результатов не показали. Более того, на текущий момент итог их боевой работы можно назвать разочаровывающим. Пока не поражено ни одного более или менее важного израильского военного, промышленного или социального объекта. Да, хуситские ракеты и дроны долетают Израиля, но там их встречают средства противовоздушной и противоракетной обороны.



Немногие средства поражения, что прорывают "зонтик" ПВО и ПРО, промахиваются и падают в безлюдной местности. К сожалению, уже можно констатировать - обломки от сбитых йеменских ракет нанесли городам и объектам Израиля гораздо больше повреждений, чем сами массированные налеты.



Происходит это по двум причинам. Во-первых, "Ансар Аллах" так и не смогли перегрузить или дезорганизовать израильские средства защиты. Армия обороны Израиля отбивает сейчас йеменские атаки в максимально комфортных для себя условиях. Израильское командование успевает отбить налет, оценить обстановку, перебросить на новые позиции зенитные и противоракетные системы.



Хуситы, конечно, пытаются помешать израильтянам. И поэтому, как уже было сказано выше, чередуют массированные и одиночные пуски. Но тут высокую эффективность показывает израильская система предупреждения о ракетном нападении, а также радиолокационные средства. И это вторая причина низкой эффективности ударов "Ансар-Аллах".



АОИ своевременно обнаруживает запуск ракет и беспилотников из Йемена. Командование ПВО и ПРО оценивает их масштаб и принимает решение на отражение. Если удар относительно небольшего масштаба - то по нему работают только дежурные зенитные и противоракетные средства.



При массированных ударах в работу включаются системы ПВО и ПРО с других направлений. Благодаря раннему и своевременному обнаружению штабы Армии обороны Израиля работают четко и без паники.



Главная интрига



Между тем еще со всем недавно возможный конфликт между хуситами и Израилем многими экспертами описывался не так. Считалось, что за последние восемь лет "Ансар-Аллах" накопила огромные запасы ракет и беспилотников. Поэтому АОИ должна была столкнуться с ситуацией, когда удары по территории страны шли бы непрерывно.



При этом ожидалось, что хуситы перегружали бы израильское ПВО и ПРО большим количеством относительно дешевых ракет. А потом бы уже били по особо-важным объектам высокоточными средствами поражения.



Считалось, что хуситы будут действовать совместно с "Хезболлой" и, возможно, "ХАМАС". Последние, также должны были наносить массированные удары по Израилю - каждый на своем направлении. В самом Израиле называли такой сценарий крайне вероятным и к нему действительно готовились. При этом Тель-Авив признавал, что отбиться от ракетных атак в такой ситуации будет крайне сложно.



Но пока апокалипсического сценария не предвидится. Даже в самых массированных ударах хуситы выпускают по Израилю не более 20 ракет. Но скорее всего и это число завышено, так как оно берется из заявлений информационщиков "Ансар-Аллах". "Хезболла" также пытается наносить массированные удары по северной части Израиля. Но эти удары никак не согласовываются в хуситами.



В неизбежности новой ливано-израильской войны уже мало кто сомневается - но американцы на что-то надеются

Поэтому АОИ отбивается от каждого противника по отдельности. При этом уровень ситуационной осведомленности израильских штабов настолько высокий, что они успевают даже маневрировать зенитными и противоракетными системами между югом и севером страны. Противоракетный дивизион может отражать удары "Хезболлы" на севере. После этого по команде уйти на юг и там уже ждать налета хуситов.



Есть ли вероятность, что ситуация внезапно изменится и на Израиль посыплется град ракет? Пока сказать сложно. Возможно, по какой-то причине "Ансар Аллах" бережет свои основные запасы средств поражения. Но тогда возникает вопрос, а когда военно-политическое руководство движение может дать команду и начать максимально использовать арсенал?



Длинная, но кривая рука



Между тем Израиль сам ответил на удары с территории Йемена. В очередной раз целью авиационного налета был избран порт Ходейда. В нынешнем году Тель-Авив уже бил по этому объекту. Сейчас же налет повторили. Примечательно, что даже цели были выбраны такие же, как и в первый раз. Правда, сейчас налет был более массированный. Помимо крылатых ракет авиационного базирования, ВВС Израиля активно применяли и корректируемые авиабомбы сразу нескольких моделей.



Для атаки на Ходейду были задействованы эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-15I и F-16I. Налет обеспечивали несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, а также радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.



В небе над Красным морем непрерывно барражировали несколько летающих командных пунктов и самолетов-заправщиков. Также на маршрутах пролета ударных групп было развернуто несколько кораблей и вертолетов для выполнения задач поиска и спасения.



Надо отдать должной командованию ВВС Израиля - налет был спланирован и проведен хорошо. Все участники операции действовали согласно плана. Однако при этом сам авиационный удар практически не нанес движению "Ансар-Аллах" потерь.



Ракеты и бомбы ударили по пустым складам, а также порожним топливным бакам. Так что уже можно смело утверждать - израильский рейд тоже скорее был информационной операцией, чем реальными боевыми действиями. Источник - свободная пресса

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