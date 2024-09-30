Россия начинает масштабную реформу миграционного законодательства, - МК

08:26 01.10.2024

Яровая назвала сроки глобальной реформы миграционной политики: нелегалам придется несладко

Она начнется уже 1 октября



Россию ждет масштабная реформа миграционного законодательства. Пять инициатив будут внесены в Госдуму уже 1 октября. Ни один из законопроектов не обрадует ни мигрантов, ни бизнес, который ратует за их бесконтрольный завоз в страну. Логика изменений жесткая и простая: государство должно делать то, что нужно своим гражданам, а не абстрактной экономике.



Проблема грамотной организации миграционных потоков актуальна для всех стран мира, подчеркнула вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая, анонсируя внесение пакета миграционных поправок в ГД. Но у России ситуация вообще уникальная.



- Россия - многонациональное государство исторически. 190 народов проживают в нашей стране. Решение вопросов, связанных с безопасностью наших граждан в соотнесении с миграционной политикой, должны решаться с очень тонкой и деликатной настройкой, - отметила зампред ГД.



Яровая обратила внимание на магию чисел: как раз за день до внесения в ГД жесткого пакета миграционных поправок в России отмечается день веры, надежды и любви. То есть - да, мы безусловно миролюбивы, и верить иностранцам готовы, и надеяться на их добропорядочность тоже. Но не лишним будет вспомнить, что во главе веры, надежды и любви всегда была мудрость. А самый мудрый подход - это безусловный приоритет интересов безопасности собственных граждан, а уж потом "печеньки" для приезжих. В этой логике новая модель миграционного законодательства и будет выстроена.



- Рассматривая любой вопрос, формируя любое предложение, мы прежде всего исходим из ключевых задач обеспечения безопасности наших граждан и защиты национальных интересов, - подчеркнула Ирина Яровая.



Эти задачи требуют весьма непростых решений. Гайки для мигрантов - точнее даже не для них самих, а для тех, кто их сюда всеми правдами и неправдами завозит, - будут закручиваться.



- Мы оцениваем в первую очередь риски и угрозы, которые есть сегодня в миграционной политике. Что является наибольшим вызовом и наибольшей угрозой - это нелегальная миграция, - заявил вице-спикер ГД и добавила, что нелегальная миграция рождает сразу несколько рисков. Во-первых, незаконно въехавшие в Россию иностранцы уже сами по себе являются преступниками, готовыми на совершение правонарушений. Они действуют осмысленно в логике непредсказуемых угроз. Во-вторых, организация нелегальной миграции может способствовать оргпреступности и подготовке опасных преступлений. В-третьих, бесконтрольные потоки серых мигрантов формируют напряжение в обществе.



- Мы наблюдаем рост организации нелегальной миграции, - сообщила Ирина Яровая, - За первое полугодие выявлено почти в полтора раза больше фактов, чем за аналогичный период прошлого года. 879 лиц осуждено за организацию незаконной миграции, и только 226 имели иностранное гражданство. То есть 665 лиц - это граждане России. Это очень тревожная симптоматика. Организация нелегальной миграции - это предательство интересов России.



Карать за такое предательство думцы предлагают максимально жестко. Организация серых миграционных потоков будет считаться особо тяжким преступлением. Сегодня ответственность за такие действия просто курам на смех: нижний порог наказания за преступление, которое может вылиться в проникновение в Россию террористов, - всего два месяца лишения свободы. Это дает судам право назначать условные сроки. Реальные сроки в этом году за организацию приезда нелегалов в страну получили лишь 166 лиц из 879 - ничтожно мало.



По новым правилам наказание составит от 8 до 15 лет лишения свободы, штраф от 3 до 5 миллионов рублей и лишения права занимать определенные должности.



Вторая мера коснется ужесточения ответственности за подделку документов, связанных с регистрацией и постановкой мигрантов на учет. Лишение свободы от двух до шести лет, штраф для юрлиц от 5 до 10 миллионов рублей и от 10 до 60 миллионов за повторное преступление - такие санкции заложены в законопроект.



"По информации МВД, только за 8 месяцев этого года выявлено 4573 факта подделки документов у мигрантов", - сообщил ранее Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.



В Госдуму в октябре внесут 5 законопроектов по миграционной политике



Роскомнадзору на миграционной ниве тоже работа найдется. Еще одна инициатива - введение внесудебной блокировки интернет-ресурсов с услугами для мигрантов по их незаконной легализации в стране. И еще одна поправка против теневого рынка: будет установлен полный запрет участия посредников в приеме экзаменов у мигрантов. По словам Ирины Яровой, определенные успехи в этом плане уже есть. Раньше в России было 642 организации с правом приема экзаменов у иностранцев и выдачи им сертификатов о знании русского языка, истории и законодательства нашей страны. Теперь их осталось всего 155. Но этого мало. ГД настаивает на создании закрытого перечня таких контор. Формировать его будет правительство.



Помимо тех вопросов, которые уже оформлены в готовые законопроекты, в работе есть еще несколько не менее важных.



- В работе находится вопрос образования и учебы детей мигрантов в школах, - рассказала Ирина Яровая, - У нас нет полной информации от профильного министерство о количестве таких детей. По нашим данным, их порядка 209 тысяч. 14 тысяч детей до школы так и не дошли. Где эти дети? Это фактор риска.



Вопрос здравоохранения тоже прорабатывается в контуре новой миграционной политики. Сейчас 1601 медицинская организация имеет лицензию на освидетельствование иностранцев. Этот список надо сокращать, уверены в парламенте. А заодно надо включить в карту диагностики анализы на гепатиты В и С.



Механизмы трудовой миграции тоже могут измениться. Вместо нынешних квот работодателю придется составлять публичную заявку: кто и в каком количестве ему нужен. Медицинское обслуживание, проживание, социалка - все должно быть за счет работодателя. Цель таких изменений прозрачна: повернуть рынок труда в сторону российских граждан. Бизнесу при таких издержках мигранты будут просто невыгодны.



- Построение социально-экономических прогнозов должно идти в логике того, что нужно гражданам, а не абстрактной экономике, - заключила Ирина Яровая.



Авторы: ТАТЬЯНА АНТОНОВА

30.09.24