Дарья Митина: Просроченный презентовал "синильной хромой утке" план сошествия в ад. Ситуация выглядит комично и нелепо

08:35 01.10.2024 Просроченный Зеленский презентовал синильной хромой утке Байдену план сошествия в ад - политолог Дарья Митина



Правда ТВ " Личное мнение

Бомбежки Ливана Израилем, военный потенциал "Хезболлы", двойные стандарты ООН и "План победы" Зеленского - события прошедшей недели в авторской программе Дарьи Митиной "Личное мнение" на Pravda.Ru.



Израиль: на пороге Армагеддона

Пока Израиль бомбит, ООН молчит

- Ближневосточный театр военных действий напоминает подходы к Армагеддону. Израиль уничтожает все, до чего может дотянуться, при гробовом молчании Организации Объединенных Наций и мирового сообщества.



Возникает эффект дежавю. 42 года назад, в июне 1982 года, десятки тысяч израильских солдат вместе с сотнями единиц бронетехники при поддержке ВВС атаковали ливанскую территорию. Тогда руководство сионистского государства сообщило миру, что начинает операцию "Мир Галилеи", чтобы положить конец палестинским обстрелам севера Израиля.



Но мир очень быстро убедился в том, что "Мир Галилеи" - это операция по истреблению ливанского населения разной этнической и конфессиональной принадлежности. Сегодня государственный терроризм со стороны Израиля принял немножко иной характер. Бомбят ливанские земли, центр Бейрута. В течение суток погибло более 600 ливанцев, среди них есть десятки детей. Это преступление, которое еще не получило должной оценки со стороны мирового сообщества.



Еще недавно дипломаты различных рангов, лидеры государств, выразители общественного мнения, общественные организации, политические партии предлагали себя в качестве посредников. Сейчас мы ничего подобного не видим.



Такое ощущение, что для мира эта ситуация рутинизировалась. Рутинизация ужаса - это именно то, с чем мы имеем дело сегодня, и отнюдь не только на Ближнем Востоке, но там особенно сильно. Начальник генерального штаба армии обороны Израиля Херци Ха-Леви сказал буквально следующую фразу, я процитирую:



"Сегодня утром ЦАХАЛ начал упреждающую наступательную операцию. Мы отбираем военную инфраструктуру, которую "Хезболла" строила 20 лет".



Упреждающая или превентивная наступательная операция на военную инфраструктуру, которую строили 20 лет, - это, с точки зрения сионистского образования, нормальный ход вещей. И это никакая не агрессия, а именно превентивная наступательная операция. А те сионистские солдаты, которые в ней участвуют, - это никоим образом не "ватники", не орки, не милитаристы, не захватчики, а именно славная армия обороны Израиля. Такой он, мир двойных стандартов. Сейчас весь так называемый цивилизованный мир фактически становится соучастником этого глобального злодейства.



"Хезболла": военный потенциал

Эксперты по-разному оценивают военный потенциал "Хезболлы".



Залихватски израильские эксперты пишут о том, что 70% пусковых установок "Хезболлы" уничтожены, и финансирование есть только на неделю, максимум дней на десять. Верхушка "Хезболлы" якобы уже уничтожена, те, кто остался в живых, не способны руководить боевыми, военными операциями.



На самом деле эти разговоры про то, что денег, продовольствия и боеприпасов осталось на неделю, мы слышим очень часто и абсолютно в разных ситуациях, от разных стран и разных армий. Поэтому подходить нужно к этому критически. Тем более, что мы видим: "Хезболла" активно отстреливается. Действительно, "Хезболла" понесла колоссальный урон в ходе так называемой пейджерной атаки, осуществленной израильским "Моссадом", когда погибло 12 человек и было выведено из строя, ранено, покалечено 4,5 тысячи человек. Конечно, не все они члены "Хезболлы", ее активисты.



Террор потому и террор, что осуществляется ковровым методом против совершенно различных людей, в том числе абсолютно мирных: гражданских, женщин, детей. Но говорить о смерти "Хезболлы" более чем преждевременно.



Более взвешенный и здравомыслящий израильский эксперт Михаил Ошеров говорит о том, что стратегия "Хезболлы" заключается в истощении запасов ракет "железного купола" Израиля. "Хезболла" запускает дешевые ракеты, чтобы потом, прощупав израильскую ПВО, запустить уже мощные иранские ракеты, такие как "Фатех" или "Зильзаль". А массированные залпы дешевых ракет "Хезболлы": "Катюши", "Фади", - заставляют Израиль тратить по сотне ракет "железного купола" на каждый залп. Такая тактика борьбы на истощение может принести свои плоды, но в случае стратегического паритета.



Двойные стандарты

Есть ли у Израиля с "Хезболлой" стратегический паритет - это вопрос даже не риторический, его нет. Израильская армия - одна из мощнейших армий мира и самая мощная армия Ближнего Востока. Поэтому, чем все закончится, предсказать сложно. Почему в такой ситуации Совет Безопасности ООН собирается не по вопросу Газы и Ливана, а по вопросу Украины - большой вопрос.



Наш представитель в Организации Объединенных Наций Василий Небензя в своем выступлении задает этот вопрос мировому сообществу. Его выступление исчерпывающим образом характеризует политику империалистического Запада как в отношении Глобального Юга и стран, которые пользуются своим суверенитетом, так и в отношении нашей политики по отношению к империалистическому агрессору. Небензя отмечает, что в тот день, когда в Ливане погибло 600 человек, ооновская бюрократия предоставляет зал для пиар-бенефиса просроченного украинского лидера.



План Зеленского

Внимание мировой общественности сейчас приковано к Совету Безопасности ООН отнюдь не только потому, что там выступал Зеленский. Что это за план победы, который он хочет продать мировому сообществу?



Еще несколько месяцев назад Зеленский склонял страны Глобального Юга к тому, чтобы они приняли участие в так называемом "саммите мира" в швейцарском Бюргенштоке. Тогда его риторика была совершенно иной: он говорил о необходимости мирных переговоров, о том, что "Украина готова к миру, к прекращению кровопролития, но страшная, кровавая, кровожадная милитаристская России этому мешает".



Сейчас риторика совершенно иная. Зеленский даже на словах не призывает ни к каким мирным переговорам, а говорит о поражении России, ее капитуляции. Это должно уничтожить последние сомнения в отношении намерений Украины. Показательно, что на этапе бюргенштокских посиделок Зеленский упирал на миролюбивую риторику, для того чтобы завоевать симпатии стран Глобального Юга. И работа закипела. У каждой большой и уважающей себя страны: Китая, Индии, Турции, Бразилии, - появился свой мирный план.



Сейчас цель Зеленского - совершенно иная. Вообще выступление с трибуны ООН считается апофеозом карьеры любого политика, карьерного дипломата. Но, конечно, Зеленский прилетел в Соединенные Штаты не только для того, чтобы покрасоваться на трибуне ООН. Он ехал презентовать свой так называемый план демократической администрации Соединенных Штатов, действующему президенту Джо Байдену и кандидатам в президенты.



Просроченный презентовал "синильной хромой утке" план сошествия в ад. Ситуация выглядит комично и нелепо.



Вызывает сожаление, что Кремль плохо отработал эту тему в публичном пространстве, упустил возможность показать всему миру истинное лицо и Зеленского, и его планов. Кремль не дал внятных комментариев. Такое ощущение, что люди стеснялись выражать свои мысли и соблюдали дипломатический этикет, абсолютно неуместный в ситуации, когда дело подошло к порогу третьей мировой войны.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не может никоим образом комментировать мирный план Зеленского, или план победы Зеленского, потому что он его не читал. Мы, в отличие от пресс-секретаря Пескова, с этим планом ознакомились, пусть и в интерпретации Зеленского.



Что собой представляет план? Несколько пунктов, каждый из которых подкупает своей новизной.



Первый пункт

Немедленное принятие Украины в НАТО либо предоставление таких гарантий безопасности для Украины от стран Запада, которые были бы аналогичны пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО.



Собственно говоря, Зеленский требует, чтобы НАТО приняло обязательство сжечь себя в топке мировой ядерной войны в случае, если Зеленского обидят. Очень привлекательное предложение, но боюсь, что оно понравится, мягко говоря, не всем.



Второй пункт

Предоставление современных вооружений от Запада и разрешение на ракетные удары большой дальности в глубь территории России.



Вопрос дискуссионный. Скорее всего, такое разрешение уже получено, но вряд ли это будет оформлено публично.



Пока что мы видим атаки беспилотников, но, может быть, скоро начнут стрелять и по-взрослому. Для этого нужны какие-то очередные красные линии, которые Запад в этот раз перейдет во взаимоотношениях и с Россией, и с Украиной. Готовиться к этому нужно, это совершенно реалистичный пункт.



Впрочем без планов и дорожных карт Украина не будет сидеть и ждать, пока ей что-то разрешат. Если у нее будут технические возможности, она, безусловно, будет наносить такие удары.



Третий пункт

Дополнительная срочная помощь с Запада для продолжения операции ВСУ по оккупации Курской области и других российских областей - это тоже вполне реальный пункт. Военную помощь и финансовую помощь Украина получает регулярно, хотя и не в тех объемах, в каких ей бы хотелось. Но тем не менее тактика империалистического Запада - это тактика управляемого хаоса и постоянно тлеющего очага войны.



Запад должен это делать для того, чтобы:



не дать Украине проиграть;

не дать России победить;

переформатировать тот расклад сил, который сложился в Евразии в последнее десятилетие в связи с обретением Россией воли к установлению собственного суверенитета;

Запад должен оказать еще большую финансовую помощь не только для продолжения войны, но и для восстановления экономики прямо во время войны и бомбежек.

Украину предполагается восстанавливать под российскими обстрелами: так финансовая помощь превратится в нескончаемый ручеек. Другими словами, Запад должен вывести Зеленского и всю его клику в лидеры рейтинга миллиардеров.



Позиция Трампа

В чем принципиальная новизна этого плана? Наверное, только в ракетах большей дальности. Все остальное мы уже видели и слышали многократно. Что характерно, кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался встречаться с Зеленским не только потому, что Зеленский приехал для того, чтобы поддержать демократическую администрацию в ее избирательной кампании, но и потому, что у Трампа принципиально другая позиция в этой кампании.



Трамп утверждает, что он может быстро закончить войну, стать миротворцем, разговаривать с обеими сторонами конфликта, сажать их за один стол и принуждать к миру. Конечно, это предвыборная риторика, но раз Трамп этот лозунг выбрал - значит, должен его придерживаться. Трамп сказал буквально следующее:



"Байден и Камала втянули нас в эту войну на Украине, и теперь они не могут нас оттуда вывести. Я думаю, что мы застрянем в этой войне, если только я не стану президентом. Я все сделаю. Я выйду из нее, я добьюсь переговоров".



Такое многообещающее заявление. С другой стороны, демократическая партия в своих предвыборных лозунгах использует эту мысль весьма активно. Например, лозунг на предвыборных плакатах: "Бесконечные войны или доступные продукты. Делай свой выбор в ноябре".



Курс: с юга на запад

С точки зрения многих экспертов, выступление Зеленского на Совете Безопасности ООН не было ориентировано ни на мирные инициативы, ни на завоевание симпатий стран Глобального Юга. Такое наглое самоуверенное поведение Зеленского вызывает оторопь, потому что сама идея капитуляции России перед Украиной просто не укладывается в голове.



Почему Зеленский не использовал возможности трибуны ООН для завоевания симпатий стран Глобального Юга? Вариантов два.



Один вариант, который очень нравится российским пропагандистам, - это то, что Зеленский сошел с ума, он маньяк и кокаинист. Это очень удобная версия для наших официальных патриотов.

Второй вариант, гораздо более тревожный: Зеленский может знать, что Вашингтон опять близок к принятию жестких решений в отношении России и гораздо большему вовлечению НАТО в войну против России и вообще в этот европейский конфликт. Поэтому его выступление было ориентировано не на Глобальный Юг, а на лидеров империалистического Запада, вращающегося в орбите Соединенных Штатов. Именно поэтому Зеленский выглядел настолько воинственным и неадекватным.

Споры вокруг АЭС

Важная дискуссия в ООН об Украине неожиданно сконцентрировалась вокруг вопросов АЭС, атомных электростанций.



Китай призвал оставить атомные электростанции в покое и не вовлекать в конфликт. Зеленский заявил, что Россия якобы готовит удары по трем атомным электростанциям, и назвал их.



По данным украинской разведки, Россия использует фото АЭС на Украине с китайских спутников. Еще один смачный плевок в китайского брата, которому Зеленский недавно жал руку и заверял в вечной дружбе.



Российский представитель Небензя напомнил, что Россия по АЭС не бьет, а Украина регулярно бьет по периферии ЗАЭС (Запорожской атомной электростанции) и по Курской атомной электростанции. При этом Небензя напомнил, что уже два года Россия даже не пытается отключить электросети Украины от АЭС. Намек совершенно понятный и прозрачный: если вы хотите, чтобы Украина погрузилась во тьму, вы можете и дальше петь в том же духе. Но по крайней мере Россия уже совершенно четко намекает, что эта амнистия для украинских электросетей может закончиться.



Уточнения

Организа́ция Объединенных На́ций (акрон. ООН) - международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.



Хезболла́ - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.



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Автор

Дарья Митина - историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *

Редактор Елена Тимошкина

Елена Тимошкина - шеф-редактор Правды.Ру



30.09.24 Источник - pravda.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727760900





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