Дарья Матяшова: Кадровые перестановки в Казахстане: сила в контроле

08:40 01.10.2024 В сентябре ключевые кадровые перестановки пришлись на силовые ведомства и армию, в то время как ситуацию в гражданских министерствах определяли тренды, заданные в прошлые месяцы. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



В этих людях огонь и сила: кадровое обновление в Комитете национальной безопасности



В середине сентября президент Казахстана освободил от должностей сразу двух заместителей председателя КНБ - Аскара Амерханова и Руслана Сейсембаева, которые заняли эти посты в январе 2022 года и в апреле 2023 года соответственно. Оба экс-зампреда носили звания генерал-майоров и были почетными сотрудниками ведомства. Кроме того, каждый из них с апреля 2023 года возглавлял конкретную службу, ответственную за конкретное направление национальной безопасности: Сейсембаев руководил антитеррором, Амерханов - внешней разведкой.



Тогда же с поста первого заместителя главы КНБ ушел Жанат Элиманов. Он пробыл на этой должности чуть больше полугода - с февраля 2024-го.



Для Комитета по национальной безопасности Элиманов представлял собой "привлеченного специалиста" из смежных ведомств со схожей спецификой.

С начала 2000-х он строил карьеру в прокуратуре, а с 2012 года определился с конкретным профилем своей работы, сфокусировавшись на борьбе с экономическими преступлениями.



Это дало свои плоды к концу 2010-х: в 2019 году правоохранитель стал заместителем председателя Комитета по финансовому мониторингу, в 2020-м он получил повышение и пост председателя Комитета по финансовому мониторингу, к 2021 году чиновник дорос до главы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ). На этот пост Элиманов возвращается сейчас, после отставки из КНБ. Его предшественник Дмитрий Малахов - он руководил Агентством с февраля по сентябрь 2024 года - переходит в судебную ветвь власти: в конце месяца Сенат одобрил кандидатуру Малахова на пост главы Высшего судебного совета.



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Освободившееся место первого заместителя главы КНБ занял Али Алтынбаев, который в начале 2020-х, как и Элиманов, фокусировался на финансово-экономической безопасности.



В 2020–2021 годах Алтынбаев работал на руководящих должностях Департамента экономических расследований АФМ, а в 2021–2022 годах был главой Комитета государственных доходов Министерства финансов.

Ситуация изменилась в июне 2022 года: тогда чиновник стал заместителем председателя главы КНБ.



Должности, которые ранее занимали Амерханов и Сейсембаев, также получили новые правоохранители: начальником Службы антитеррора стал Бакытбек Рахымбердиев, а директором Службы внешней разведки - Марат Жумабаев. Оба заняли посты зампредов КНБ. Помимо них, заместителями главы ведомства были назначены Алмас Наймантаев и Руслан Саркулов.



Другие погоны, похожий режим: ротации в армии и Министерстве внутренних дел

КНБ оказался не единственным ответственным за безопасность ведомством, где произошли перестановки. В конце сентября был освобожден от должности Еркин Ботаканов - заместитель министра внутренних дел и главнокомандующий Национальной гвардией.



Местные СМИ связывают это с серией ранений и гибелей казахстанских военнослужащих в воинских частях, а также с задержанием заместителя Ботаканова - генерал-майора Константина Воронкина.

При этом сам главнокомандующий занимал свой пост с января 2022 года.



На место Ботаканова был назначен Ансаган Балтабеков. В 2002–2017 и 2019–2022 годах он служил на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны. В 2022 году он стал заместителем ее начальника, но в начале текущего года оказался освобожден от этой должности.



В Вооруженных силах Казахстана сменился командующий войсками противовоздушной обороны. На место Нуртаса Кабакова, который прослужил на этом посту два года - с декабря 2022 года, - пришел Кайрат Даутов. В разное время Даутов занимал должности заместителя начальника главного штаба Управления главнокомандующего силами воздушной обороны и начальника Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.



Кабаков был освобожден от руководства войсками ПВО после того, как его отчитал министр обороны Руслан Жаксылыков. Критика касалась упущения работы с личным составом.



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30 сентября также стало известно о назначении Даурена Косанова вице-министром обороны. Косанов с декабря 2022 года был главнокомандующим силами воздушной обороны страны: планируется, что он будет совмещать новый пост со старым.



Старые тренды на новый лад: перестановки в гражданских ведомствах

В сентябре основные перестановки в органах власти, не связанных с безопасностью напрямую, пришлись на Министерство здравоохранения и Министерство иностранных дел. В последнем имели место традиционные и регулярные для этого года назначения послов. Так, Еркин Ахинджанов - дипломатический представитель Казахстана в ЮАР с 2023 года - получил новые обязанности: президент назначил его послом в Танзании и Мозамбике по совместительству.



Новую посольскую должность занял Данияр Сарекенов: согласно указу главы государства, он должен будет представлять Казахстан в Словении.



Это может оказаться новым опытом для Сарекенова, который начинал свою карьеру в Японии, был заместителем директора департамента Азии и Африки МИД, а позднее руководил посольствами в Малайзии и Индонезии.

Полная ротация имела место в казахстанском посольстве в Швеции. От должности посла в этом государстве был освобожден Сергей Нуртаев, который также представлял интересы Казахстана в Дании. На место Нуртаева назначен Олжас Мугамедгалымович Сулейменов - выпускник Ноттингемского университета по программе "Болашак" и консультант Центра стратегических разработок и анализа Администрации президента. До получения нового поста Сулейменов был директором Департамента Европы МИД.



В Министерстве здравоохранения сменился председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля и главный санитарный врач страны. Этот пост получила Сархат Бейсенова, с 1999 года строившая карьеру в здравоохранении Астаны. В 2019–2020 годах она была заместителем руководителя столичного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг. При этом в прошлом месяце Министерство здравоохранения прошло через более интенсивные перестановки после масштабных финансовых проверок.



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О причинах кадрового обновления среди силовиков и военных рассказал политолог из Казахстана Максим Казначеев:



- Изменения, связанные с перестановками в силовом блоке, назрели давно. Дело в том, что функционеры, пришедшие в силовые ведомства после января 2022 года, проходили в течение двух лет своеобразный "экзамен на профпригодность", после которого Касым-Жомарт Токаев смог сделать выводы о реальной эффективности своих подчиненных в их профильных сферах.



Кроме того, в Министерстве внутренних дел и в Комитете национальной безопасности президент был вынужден реагировать на отдельные эксцессы - задержание в Румынии грузовика, который перевозил наркотики с территории Казахстана через сопредельные страны. Это проиллюстрировало вовлеченность казахстанских силовиков высшего уровня в трансграничные преступные схемы и потребовало адекватного, но вместе с тем аккуратного реагирования. Помимо расследования, Астане было нужно показать внешним партнерам, что она борется с подобного рода преступностью.



Аналогичным образом складывается ситуация и в Министерстве обороны. Несмотря на то, что вопиющего нарушения должностных обязанностей там не фиксировалось, ведомство столкнулось с важной проблемой системного характера.



После проверок боеготовности армии стало очевидно, что система противовоздушной обороны в стране не может ответить на современные вызовы - например, на появление новых угроз, таких как беспилотники.

Предыдущее руководство сил ПВО инертно реагировало на введение в обиход новых принципов, методов и технических средств противодействия воздушным угрозам. Представляется, что новый глава этого подразделения будет оперативнее принимать решения и активнее внедрять новые системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и контроля воздушного пространства.



1.10.24 Источник - ia-centr.ru

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