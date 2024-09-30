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Природно-ресурсный и экономический потенциал ЦА как фактор соперничества внешних акторов, - Гульнар Халова и Никита Иллерицкий
08:42 01.10.2024

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЦА КАК ФАКТОР СОПЕРНИЧЕСТВА ВНЕШНИХ АКТОРОВ
Природно-ресурсный потенциал стран ЦА сделал их объектами пристального внимания внешних акторов сразу после распада СССР. На протяжении нескольких десятилетий продолжалось соперничество за влияние в регионе, в рамках которого внешние акторы активно предлагали участвовать в различных проектах. Сами страны ЦА успешно балансировали, пользуясь выгодой от разных инициатив. Однако после 2022 года ситуация изменилась: на страны региона оказывается больше давления, чем раньше. Гульнар Халова и Никита Иллерицкий написали статью о значимых преимуществах региона и обострении геополитического противостояния. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Энергетический и природно-ресурсный потенциал ЦА
В ЦА сосредоточены крупные месторождения энергоресурсов и цветных металлов. На Казахстан, Туркменистан и Узбекистан приходится основной объем запасов энергоресурсов в регионе. Казахстан обладает значимыми в мировом масштабе запасами нефти, газа, урана, хрома, цинка, марганца, меди, угля, железной руды и золота, а также фосфоритов. Туркменистан - один из мировых лидеров по запасам и добыче природного газа. Крупными месторождениями природного газа и урана обладает Узбекистан.

При этом Узбекистан также богат запасами руд черных и цветных металлов. На Таджикистан и Киргизию приходятся большие объемы драгоценных и редких металлов, в том числе золота. Например, на севере Таджикистана расположено одно из крупнейших в мире месторождений серебра.

Почти по всем ключевым природным ресурсам мировой энергетики, металлургии и тяжелой промышленности запасы стран ЦА превышают 1 % от мировых, по природному газу - 10 % от мировых, по урану - 15 %.
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Демографический и экономический потенциал региона
За годы независимости страны ЦА сильно выросли в демографическом плане. Если в 1990 году население региона составляло 50,5 млн человек, к 2023 году оно достигло 80 млн человек. Причем значительную долю населения составляют молодые люди, что дает республикам уникальный инструмент для достижения устойчивых темпов развития.

История экономического развития стран региона представляется более сложной. Экономики стран ЦА после распада СССР росли неравномерно. Природно-ресурсный потенциал региона успешно реализовывался при СССР.

В условиях советской экономики проблема высоких транспортных издержек и удаленности региона от центров производства и потребления не стояла так остро. Это позволяло планировать долгосрочные и масштабные проекты по развитию сельского хозяйства, промышленности и логистики.
Распад СССР заставил республики менять вектор развития. Казахстан и Туркменистан во многом полагались на экспорт природных ресурсов. Киргизия, Узбекистан и Таджикистан делают ставку на экспорт трудовых ресурсов, сельхозпродукции и туризм. Важным фактором развития для Казахстана и Киргизии является членство в ЕАЭС.

Более значимым фактором развития становится вовлеченность стран ЦА в проекты международных транспортных коридоров. Регион постепенно превращается в место пересечения трансконтинентальных торговых путей.

Геополитический фактор
На всем протяжении постсоветского периода страны ЦА стремились поддерживать баланс в развитии отношений со всеми основными экономическими и политическими центрами. Данную модель поведения удавалось так или иначе сохранить до 2022 года. Усилившаяся конфронтация великих держав не могла не затронуть ЦА, учитывая ее потенциал и тесные отношения с Россией.

С одной стороны, страны ЦА могут извлечь максимальные выгоды от этих изменений, но при этом на них усиливается внешнее давление. Например, это сказывается на развитии отдельных региональных институтов. Санкционное давление на Россию замедляет процессы экономической и энергетической интеграции ЕАЭС и создает неблагоприятные условия для ее расширения.

Из-за других особенностей современных международных отношений осложняется работа и таких крупных региональных институтов, как ШОС и СНГ. Ключевые противоречия в ШОС во многом связаны с напряженными отношениями между Китаем и Индией. Значимость СНГ как регионального интегратора, из-за противоречий между его участниками, в последние десятилетия тоже существенно снизилась.

Подобная фрагментация не позволяет странам региона в полной мере реализовывать свой ресурсный потенциал. Именно с Россией, а также с Китаем связаны основные крупные проекты, где участвуют республики ЦА. Причем эти проекты уже доказали свою жизнеспособность и затрагивают как вопросы экономического развития (ЕАЭС, ИПП), так и поддержания региональной безопасности (ОДКБ, ШОС).

Регион ЦА обладает значительным природно-ресурсным и экономическим потенциалом. При этом в силу географических и исторических региональных особенностей странам в полной мере удается реализовывать этот потенциал, сотрудничая с соседями - Россией и Китаем. На этом фоне нестабильная международная политическая конъюнктура создает некоторые риски для сложившейся модели развития. США и ЕС, которые оказывают давление на страны ЦА с целью сократить их связи с Россией и Китаем, из-за тех же географических факторов не способны предоставить полноценную альтернативу и, как показывает практика, не готовы к масштабным инвестициям.

Полную версию статьи "Экономический, энергетический и природно-ресурсный потенциал Центральной Азии как фактор геополитического противостояния в условиях меняющегося миропорядка" читайте в журнале "Евразийские исследования".

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727761320


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