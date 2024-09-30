Алишер Усманов потерял с начала года 5,51 миллиарда долларов, его состояние сократилось до 15,6 млрд

08:58 01.10.2024

Стало известно, насколько российские миллиардеры разбогатели с начала года

BBI: состояние богатейших бизнесменов России выросло на $30,2 млрд с начала года



Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за девять месяцев текущего года увеличилось на 30,2 миллиарда долларов; больше всех прибавил бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, попав под санкции ЕС), занявший шестую строчку в рейтинге: его состояние выросло на 6,22 миллиарда долларов - до 25 миллиардов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. Сейчас в него входят 25 граждан России, их общее состояние на 1 октября составляет 360,2 миллиарда долларов.



в не изменился по сравнению с прошлым месяцем, но обладатели второй и третьей строчек поменялись местами. Самым богатым из предпринимателей остается один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на 1,57 миллиарда долларов, до 32,6 миллиарда. При этом второе место теперь занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин (рост на 4,27 миллиарда, до 28,2 миллиарда долларов), а совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов спустился со второго на третье место (рост состояния на 2,83 миллиарда долларов, до 27,5 миллиарда).



Четвертое место занял основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов: его состояние с начала года увеличилось на 5 миллиардов долларов - до 25,9 миллиарда. На пятой строчке остался совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, чей капитал снизился на 2,27 миллиарда долларов, до 25,2 миллиарда долларов.

Седьмую строчку занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 2,72 миллиарда долларов, до 18,5 миллиарда. На восьмом месте находится Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние с начала года сократилось сильнее всех - на 5,51 миллиарда долларов, до 15,6 миллиарда.

На девятом месте остается основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 2,74 миллиарда долларов, до 15,1 миллиарда. А десятое место сохранил бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (рост состояния на 1,41 миллиарда долларов, до 13 миллиардов).