Обе палаты Узбпарламента в один день одобрили закон "о креативной экономике"

09:17 01.10.2024

Депутаты и сенаторы Олий Мажлиса Узбекистана в один день (30 сентября) приняли и одобрили закон "О креативной экономике". В нем в качестве сфер креативной экономики определены 15 направлений, предусмотрено создание республиканского совета по развитию этой сферы и парков креативных индустрий.



Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 30 сентября одобрил закон "О креативной экономике", сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.



Документ предусматривает поддержку и развитие креативной экономики, регулирование отношений в этой сфере и ее классификацию.



В качестве сфер креативной экономики в законе определены 15 направлений:



литературное творчество;

архитектура, проектирование, урбанистика;

аудиовизуальное искусство;

мода и дизайн;

исполнительское искусство;

деятельность музеев, художественных галерей (выставок), информационно-библиотечная деятельность;

издательская и полиграфическая деятельность;

творческая деятельность в СМИ и интернет-вещание;

концертно-зрелищная деятельность и организация массово-культурных мероприятий;

продюсерская деятельность;

творческая деятельность в сфере цифровых технологий;

творческая деятельность в области рекламы;

охрана и реставрация объектов культурного наследия и произведений искусства;

изобразительное искусство;

народное прикладное искусство, ремесленничество.

В законе описаны механизмы реализации государственной политики в области креативной экономики, полномочия правительства, министерств и ведомств, а также органов государственной власти на местах в данной сфере.



Предусмотрено создание Республиканского совета по развитию креативной экономики, который является консультативным органом, действующим на общественных началах. Состав совета утверждается президентом и включает представителей госорганов, институтов гражданского общества, ведущих предпринимателей в креативной индустрии, а также международных и отечественных экспертов.



Законом определяются механизмы создания и поддержки необходимой инфраструктуры для креативной экономики. Устанавливается, что эта инфраструктура включает парки креативных индустрий, кластеры креативных индустрий, арт-резиденции, центры креативной индустрии, инновационные оборудование и технологии, цифровые программы и платформы.



Основными задачами парков креативных индустрий определены:



создание благоприятных условий для развития креативных индустрий;

привлечение инвестиций в креативную экономику;

обеспечение необходимыми ресурсами и инфраструктурой резидентов парков креативных индустрий;

развитие экосистемы для увеличения оборота и экспорта продукции креативных индустрий, включая создание электронных платформ и онлайн-рынков;

создание рабочих мест и подготовка кадров для креативной индустрии, повышение их квалификации;

установление механизмов поощрения инноваций и творчества в креативных секторах.

Закон предусматривает, что в качестве участников парков креативных индустрий могут быть зарегистрированы субъекты, ведущие деятельность в сфере креативной индустрии и за последние 12 месяцев получившие не менее 80% доходов от креативной деятельности или имеющие бизнес-план в данной сфере. При этом юридические лица с госдолей не могут быть резидентами парков.



Кроме того, будут созданы фонды поддержки креативной экономики для финансирования расходов, связанных с созданием, производством и продвижением проектов в сфере креативной индустрии на внутреннем и внешнем рынках, а также основные направления использования средств этих фондов.



Планируется создание кластеров креативных индустрий с участием государственных или частных инвестиций для стимулирования инноваций и развития креативных отраслей, а также создания благоприятных условий для предпринимательства в сфере креативной экономики.



Для определения вклада креативных индустрий в экономику страны будут формироваться статистические показатели, а в процессе развития креативной экономики будут учитываться национальные и общечеловеческие ценности, а также охрана культурного наследия.



Глава Сената Танзила Нарбаева заявила, что в Узбекистане есть достаточный фундамент и потенциал в каждом из 15 направлений, обозначенных как секторы креативной экономики.



"У населения, особенно нашей молодежи, наблюдается сильный интерес к творчеству, энтузиазм и интерес к творческим идеям. Теперь ответственным министерствам, ведомствам, структурам предстоит принять необходимые меры по поддержке креативной экономики в соответствующих сферах. Прежде всего, необходимо уделить внимание развитию этой отрасли в регионах. Местным исполнительным органам придется над этим серьезно поработать", - сказала она.



"Газета.uz" в конце июля писала, что представленный тогда проект документа, призванного защищать интересы творческих людей и способствовать их развитию, ожиданий игроков индустрии не оправдал. Специалисты по креативному сектору объединились в инициативную группу и составили публичный документ с основными комментариями и первоочередными предложениями по доработке законопроекта.



Стоит отметить, что Законодательная палата утром сообщила, что приняла закон о креативной экономики сразу в трех чтениях, однако ставшей уже традиционной прямой трансляции обсуждения не было. В пресс-службе нижней палаты парламента объяснили это обновлением технического оборудования, используемого для трансляций.



Тем не менее, между принятием закона Законодательной палатой и его рассмотрением в Сенате прошло несколько часов - такой практики ранее не встречалось. Как сообщили "Газете.uz" в Сенате, депутаты и сенаторы тесно работают практически по всем законопроектам, чтобы еще на этапе первого рассмотрения были учтены все предложения сторон. Над законом о креативной экономике палаты вели работу с 10 июля.



30.09.24