 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Владислав Шурыгин: Обезглавленная змея жалить не может. Кремль не хочет ничему учиться...
09:29 01.10.2024

Владислав Шурыгин -30 сентября 2024,

По уничтожению авиаударом израильских ВВС руководства "Хизбаллы" и ее лидера Хасана Насраллы.

Первое и главное! Это наглядный урок для российского руководства, которое уже тридцать один месяц уныло не замечает ни бесконечных совещаний украинского командования и политического руководства, ни визитов в Киев всякой западной политической шушеры и сохраняет за Украиной, с которой ведет войну, все атрибуты государственности. Так не ведут войну! Так бесконечно тянут страну через кровавое болото, края которому не видно! За тридцать один месяц войны Украина во главе с Зеленским прошла путь от немецких касок и "Джавелинов" до крылатых ракет "Штом Шэдоу", баллистики "АТАКАМС" и планирующих бомб, а мы не смогли пройти даже ста километров оккупированной территории Донбасса!

Во все века уничтожение политического и военного руководства врага являлась одной из главных целей войны. Мы теперь пытаемся придумать какие-то новые правила. Но они не работают! Обезглавленная змея жалить не может! По крайней мере до тех пор, пока не отрастет новая голова. А в природе такого не бывает! И я об этом говорю все два с половиной года войны!

Израиль наглядно показал, как это можно сделать физически, и как надо обходиться с тем, что называется "мировое сообщество" и его мнением. Хезбалла обезглавлена и потребуется не один месяц, чтобы восстановить управление этой организацией. Мы ежедневно убиваем на фронте тысячи украинцев, которые не более чем расходный материал для своего президента и его генералов, а убить необходимо, в первую очередь, их!

Второй урок тоже стар как мир - если ты выбираешь позор вместо войны, ты получишь и войну, и позор! Стратегия Хизбаллы и стоящего за ней Ирана "ни мира, ни войны", согласно которой необходимо было любой ценой избегать прямого военного столкновения с Израилем, в первую очередь, чтобы не попасть под политические и экономические прессинг Запада (Хизбалла к этому времени, фактически, стала управлять Ливаном и многомиллиардными доходами с его международных портов), а Иран выполз из международной изоляции, в итоге, привела их к руинам КП в Дахии, под которыми похоронили руководство "Хизбаллы" и планы истощить Израиль конфликтом малой интенсивности.

Поняв, что и Иран, и Хизбалла не хотят драки и всячески уклоняются от нее, даже ценой позорного "неответа" на целый ряда знаковых убийств лидеров Хизбаллы, Израиль перешел к тому, что умеет делать хорошо - массированным авиаударам, противопоставить которым в Ливане было просто нечего. Современной системы ПВО у Насраллы не было. Две недели ударов по базам и объектам Хизбаллы закончились coup de grâce с уничтожением всего ее руководства.

Наглядный урок того, что бывает с теми, кто зарос жиром и поменял меч на мошну.

Как итог - резко усилилось "экономическое" крыло Хизбаллы, которое вообще не желает вести войну и стремится реформировать движение в исключительно политическое, позиции Ирана в Ливане резко ослабли и потребуются, как мы уже сказали, месяцы на их восстановление.

Третий урок - великолепная работа израильских спецслужб, опирающихся на спецслужбы союзников, и в первую очередь США и Францию.

Сначала, Моссад провернул изящную операцию по взятию под контроль системы управления Хизбаллы через пейджеры. Судя по всему, Моссад взял ее под контроль задолго до известной волны их подрывов, и пейджеры Хизбаллы много месяцев (если не лет!) были с начинкой, но не взрывчаткой, а "жучками", дублировавшими сообщения на серверы Моссада, что теперь логично объясняет успешные ликвидации израильтянами и американцами многих лидеров "Хизбаллы" (и не только!) в последние пару лет. Затем, после вскрытия всей системы управления Хизбаллы, ее просто уничтожили, демонстративно взорвав сотни пейджеров, заставив, тем самым, ее руководство полностью отказаться от использования этой системы управления, что вызвало дезорганизацию и потерю управления. А затем Израиль перешел к планомерному уничтожению наземной и подземной инфраструктуры Хизбаллы, завершив его ликвидацией всего руководства Хизбаллы…

Этому надо учиться! Несмотря на то, что, конечно, площадь Украины и Ливана не сравнимы - Ливан меньше в пятьдесят раз. И, тем не менее, успехи израильских спецслужб это действительно уровень! Как и подрыв, кстати, "Северных потоков", который, как не крути, был отличной специальной операцией! Ничего подобного с нашей стороны мы не видели. Пока наши спецслужбы азартно ведут борьбу с диверсантами и шпионами, которых украинские спецслужбы пачками вербуют через наш, открытый тридцать один месяц всем разведкам мира интернет. Дотянуться до наших врагов за границей, нанести им неприемлемый урон мы даже не пытаемся.

Как итог, мы, как я уже не раз говорил раньше, напоминаем бойца, который вышел на ринг боев без правил, привязав одну свою руку к туловищу, а на вторую одев перчатку из поролона и пытается теперь выиграть поединок.

30.09.24

Источник - izborsk-club.ru
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