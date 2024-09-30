Самый известный кыргызстанский сутенер Дани Ажиев "присел" на 9 лет

10:05 01.10.2024

Как сообщили 30 сентября редакции "Сводка АКИpress" в пресс-службе райсуда, признан виновным по ст.160 ч.1 ("Организация или содержание притонов для занятия проституцией либо сводничество для разврата либо сутенерства"), ст.161 ("Распространение предметов порнографического характера") и ст.261 ч.1 ("Создание организованной группы или участие в ней") и ст.215 ч.3 ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием") УК КР.



Его приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и выплате штрафа в размере 220 тыс. сомов.



Избранная мера пресечения в отношении Ажиева до вступления приговора в законную силу оставлена в виде содержания под стражей в СИЗО ГКНБ.



В пресс-службе Бишкекского горсуда рассказали, что апелляционная жалоба стороны защиты будет рассмотрена 2 октября.



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В 2023 году в ГКНБ обратился с заявлением Э.А. по факту вымогательства у него денег. По его словам, он работал оператором вебкам-студий и нарушил правила работы, за что подвергся психологическому давлению со стороны администратора, который, угрожая расправой, стал вымогать 2000 долларов.



В рамках следствия спецслужбы провели обыски в трех крупных студиях, принадлежащих, по данным ГКНБ, Ажиеву. Там находилось 30 операторов и 80 единиц компьютерной техники, используемой для организации работы по предоставлению платных интим-услуг на специально созданных сайтах.



Члены группы привлекали на работу девушек на территории иностранных государств, "которые и оказывали услуги интимного характера на платформах, созданных Ажиевым".



Операторы работали в три смены, общая численность работников, по предварительным данным, достигает примерно 300 человек в возрасте от 18 до 25 лет.



В рамках уголовного дела были изъяты вещественные доказательства, а также задержаны трое активных членов данной группировки, которым предъявлено соответствующее обвинение. Их заключили под стражу.



Сам Ажиев 31 мая 2023 года покинул Кыргызстан и был объявлен в розыск. По запросу ГКНБ он был задержан в Узбекистане, когда хотел вылететь в ОАЭ. 4 июня Ажиева выдали Кыргызстану, а 5 июня заключили в СИЗО ГКНБ.



В октябре 2023 года стало известно, что Ажиев перевел в госбюджет 44 млн сомов. В ГКНБ заявили, что эти деньги были у него изъяты.