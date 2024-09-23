Посторонись! Су-35 ВКС России нагнал ужаса на американские F-16, вылетевшие на "перехват" Ту-95

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11:09 01.10.2024
Генерал ВВС США Грегори Гийо уже ноет из-за инцидента:
"23.09.2024 самолеты NORAD совершили безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски. Поведение одного российского (истребителя) Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех - не то, что можно увидеть в профессиональных военно-воздушных силах"