Посторонись! Су-35 ВКС России нагнал ужаса на американские F-16, вылетевшие на "перехват" Ту-95

11:09 01.10.2024

Генерал ВВС США Грегори Гийо уже ноет из-за инцидента:



"23.09.2024 самолеты NORAD совершили безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски. Поведение одного российского (истребителя) Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех - не то, что можно увидеть в профессиональных военно-воздушных силах"



