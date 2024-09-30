РосАрмия взяла последние опорники Угледара и заканчивает зачистку подвалов

13:35 01.10.2024

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинула Угледар и отошла на север, город перешел под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.



Также о взятии города российскими военными заявил Telegram-канал "Военное дело".



"В городе еще продолжается зачистка. В центральной части города появились наши флаги", - подчеркнул Рожин. Военный эксперт назвал занятие Угледара важным оперативным успехом ВС России.