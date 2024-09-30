|13:35 РосАрмия взяла последние опорники Угледара и заканчивает зачистку подвалов
13:07 В Алматы ударили ножом в сердце Чемпиона Азии среди юниоров по дзюдо Дамира Исаханова
11:09 Посторонись! Су-35 ВКС России нагнал ужаса на американские F-16, вылетевшие на "перехват" Ту-95
10:55 Ближневосточный кризис: перспективы, - Ростислав Ищенко
10:05 Самый известный кыргызстанский сутенер Дани Ажиев "присел" на 9 лет
09:29 Владислав Шурыгин: Обезглавленная змея жалить не может. Кремль не хочет ничему учиться...
09:27 Геополитические расклады сил в хронологических срезах. Ч. 2, - Максим Медоваров
09:17 Обе палаты Узбпарламента в один день одобрили закон "о креативной экономике"
08:58 Алишер Усманов потерял с начала года 5,51 миллиарда долларов, его состояние сократилось до 15,6 млрд
08:46 Новый премьер Японии подкинет США неожиданных проблем, - Дмитрий Бавырин
08:45 Тимофей Бордачев: Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства
08:42 Природно-ресурсный и экономический потенциал ЦА как фактор соперничества внешних акторов, - Гульнар Халова и Никита Иллерицкий
08:40 Дарья Матяшова: Кадровые перестановки в Казахстане: сила в контроле
08:35 Дарья Митина: Просроченный презентовал "синильной хромой утке" план сошествия в ад. Ситуация выглядит комично и нелепо
08:26 Россия начинает масштабную реформу миграционного законодательства, - МК
08:17 Дотянуться до Израиля: Пока в войне хуситов и Тель-Авива побеждают пиарщики, - СП
08:01 Глобальный гитлеризм. В рамках идеологического "мейнстрима" коллективного Запада, - Святослав Князев
07:57 Эмиль Амин: Ближний Восток и эпоха многополярности
07:54 Мальком Кьеюне: В попытке сохранить контроль над Ближним Востоком США ускоряют свой упадок
07:47 Нераспространение следует: Россия не будет подписывать новый ДСНВ, - Л.Самуна
07:39 Росчиновники ставят мигрантов во все более жесткие условия, - Е.Трифонова
07:20 Геополитикум: необходимо массовое геополитическое просвещение, - Александр Дугин
06:53 О двух типах социальности: в философии происходит радикальная смена парадигм, - Федор Гиренок
06:05 ВС РФ зажимают Селидово в "клещи" – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
05:30 Комил Алламжонов более не отвечает за информ-политику Узбекистана
00:59 О чем дебатируют Лидеры политических партий Узбекистана, - Виктория Панфилова
00:56 Власть в Черногории возвращают себе прозападные "демократы"
00:55 "Байденомика" на марше: конец эпохи дешевых бургеров в Америке, - В.Прохватилов
00:13 Вице-спикер Думы Яровая назвала сроки глобальной реформы миграционной политики: нелегалам придется несладко
00:03 Выжить назло врагам: в чем смысл внешнеполитической стратегии руководства Сербии? - А.Бесов
00:02 Нетаньяху пообещал иранцам, что они скоро будут... свободны
|РосАрмия взяла последние опорники Угледара и заканчивает зачистку подвалов
13:35 01.10.2024
Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинула Угледар и отошла на север, город перешел под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.
Также о взятии города российскими военными заявил Telegram-канал "Военное дело".
"В городе еще продолжается зачистка. В центральной части города появились наши флаги", - подчеркнул Рожин. Военный эксперт назвал занятие Угледара важным оперативным успехом ВС России.