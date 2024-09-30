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США отмечают прогресс в сотрудничестве с ЦА. Итоги заседания глав МИД "С5+1"
14:26 01.10.2024

Главы МИД на заседании "С5+1" обозначили приоритеты своих стран

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

В рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла министерская встреча "Центральная Азия + США" ("С5+1"). Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул значительные успехи в рамках формата "C5+1" с момента первого саммита на уровне глав государств, который состоялся год назад. По его словам, уважение к правам человека и суверенитету всех стран остается важной частью этого партнерства. Среди ключевых достижений он отметил запуск платформы "B5+1" и "Диалога по критическим минералам", практические итоги которых могут стать драйвером экономического роста региона.

В рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главами внешнеполитических ведомств пяти стран Центральной Азии: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Нынешняя встреча скорее всего носила "сверочный" характер: главы внешнеполитических ведомств обсудили региональную интеграцию и возможности расширения экономического сотрудничества. Блинкен подчеркнул неизменную поддержку США независимости, суверенитета и территориальной целостности стран Центральной Азии. Он высоко оценил прогресс в рамках платформы "C5+1", особо отметив исторический саммит, состоявшийся 19 сентября 2023 года с участием президента Джозефа Байдена (см. "НГ" от 20.09.23). Именно на той встрече был составлен план экономического сотрудничества, в том числе разработки центральноазиатских недр.

Блинкен выразил уверенность в прочном партнерстве США с Центральной Азией и выразил желание отпраздновать 10-летие формата "C5+1" в 2025 году. "Мы проделали очень хорошую работу в рамках "C5+1", и, конечно, ярким событием стала встреча наших лидеров с президентом Байденом. В следующем, 2025 году исполнится 10 лет с тех пор, как мы запустили формат "C5+1", и США, со своей стороны, с нетерпением ждут возможности отпраздновать это прочное партнерство, но не просто отпраздновать его, а продолжать его развивать и укреплять", – заявил Блинкен.

Участники встречи подтвердили важность платформы "C5+1" для достижения общих целей в сфере безопасности, экономического благосостояния и продвижения прав человека. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых на саммите глав государств "C5+1" и отраженных в Нью-Йоркской декларации.

Также главы МИД подчеркнули "своевременность инициативы по запуску платформы "В5+1" и "Диалога по критическим минералам", которые могут стать стимулом для экономического роста". Платформа "В5+1" – это бизнес-диалог Центральной Азии с США, начавшийся в ноябре 2023 года, направленный на деловое партнерство, развитие региональной экономической интеграции, инноваций и иностранных инвестиций. "Диалог по критическим минералам" был запущен в феврале 2024 года с целью развития и продвижения важнейших цепочек поставок минерального сырья, способствующих устойчивому переходу к чистой энергетике и борьбе с климатическими изменениями. Этот диалог отражает заинтересованность стран Центральной Азии в изучении возможностей для привлечения американских инвестиций в сферу добычи полезных ископаемых.

Главным проектом сейчас считается Срединный коридор, который связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через Центральную Азию, Кавказ, Турцию и Восточную Европу. Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Страны Центральной Азии не отказались бы от инвестирования в те или иные проекты, которые интересны им самим. Главы МИД стран Центральной Азии обозначили на заседании приоритеты своих стран в тех или иных проектах.

Так, глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу поделился видением президента Касым-Жомарта Токаева о роли Центральной Азии в мировом геополитическом ландшафте. В частности, он отметил, что ключевые приоритеты государств региона – поиск комплексных подходов к решению узловых вопросов в борьбе с традиционными и новыми угрозами, а также выработка мер реагирования. "Прошедшая в августе в Астане VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии способствовала дальнейшему укреплению интеграционных процессов и экономической взаимосвязанности в регионе", – подчеркнул Нуртлеу.

Кроме того, особое внимание было уделено политическим преобразованиям в Казахстане, ориентированным в первую очередь на человеческий капитал с акцентом на достижение ощутимых результатов для всех граждан. Глава МИД РК указал на важность проведения в Казахстане заседания "С5+1" по продвижению прав лиц с ограниченными возможностями, говорится в сообщении пресс-службы МИД РК.

Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев, выступая на министерской встрече "С5+1", подчеркнул важность экономической стабильности в регионе и призвал к расширению торгово-инвестиционного сотрудничества между Центральной Азией и США. Он предложил совместными усилиями открыть новые транспортные коридоры, которые соединят Центральную Азию с мировыми и региональными рынками, что позволит укрепить экономические связи. Кулубаев предложил правительству США стимулировать американские компании к участию в проектах, связанных с возобновляемыми источниками энергии и цифровизацией. В завершение своего выступления он предложил организовать следующую министерскую встречу "С5+1" в Бишкеке, сообщил портал Akipress.

Глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов отметил важность усилий по расширению экономического сотрудничества, поддержке устойчивого развития, укреплению транспортно-логистической взаимосвязанности, а также по содействию миру и процветанию в регионе. Очевидно, что американская инвестиционная активность в Казахстан и Узбекистан приведет к минимизации транзитно-инфраструктурного сотрудничества региона с Россией, которая лишится немалого потока грузоперевозок и иных элементов сотрудничества в сфере энергоносителей.

Сироджиддин Мухриддин, министр иностранных дел Таджикистана, указал на важность объединения усилий для обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии, что имеет решающее значение не только для стран региона, но и для международного сообщества в целом.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил эффективность формата "С5+1" и совместную работу в таких важных направлениях, как экономика, безопасность, энергетика и изменение климата.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727781960


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