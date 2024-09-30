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Алматинский марафон: Кыргызстанка прибежала первой, но ее дисквалифицировали
14:32 01.10.2024

"Sport АКИpress" - Спортсменка из Кыргызстана Айнуска Калил кызы лишилась первого места на международном забеге в Казахстане.

Очередной забег Almaty marathon прошел утром 29 сентября.

Калил кызы бежала на дистанции 21,1 км и финишировала первой с результатом 1 час 14 минут 27 секунд.

Однако после финиша фамилия кыргызстанки пропала из итогового протокола.

Как сообщили источники, Калил кызы дисквалифировали за то, что она взяла воду из рук велосипедиста.

По правилам, воду и питание можно брать только на специальных пунктах питания.



Алматинский марафон: Стало известно, кто подал протест на дисквалификацию бегуньи из Кыргызстана

"Sport АКИpress" - Стало известно, кто подал протест на бегунью из Кыргызстана Айнуску Калил кызы на международном забеге в Алматы (Казахстан).

Но давайте по-порядку.

29 сентября прошел очередной по счету старт Almaty Marathon. Участники могли выбрать из трех дистанций - 10 км, полумарафон 21,1 км и марафон 42,2 км.

От Кыргызстана в Алматы как обычно отправилась внушительная делегация спортсменов, которые традиционно претендуют на самые высокие места. Зачастую кыргызстанцы распределяются по всем дистанциям и забирают много призовых мест. Так произошло и на этот раз. В итоге у спортсменов из Кыргызстана 3 первых места на разных дистанциях, но в этом материале поговорим про женский полумарафон.

Калил кызы за последние пару лет сделала качественный скачок в результатах. В прошлом году она уже становилась победительницей данного полумарафона, а также успела побить рекорд Дарьи Масловой.

На данный старт кыргызстанка также подошла в качестве одного из главных фаворитов, несмотря на наличие сильных соперниц из России и Беларуси.

С самого старта Калил кызы вышла в лидеры, наращивая свой отрыв, который к первой отсечке на 8,8 км уже составлял 25 секунд над Марией Мазуренко из Украины.

На следующей отсечке на 12 км кыргызстанка везла второй Александре Вдовиной из России 34 секунды, а на финише отставание уже составило 74 секунды. Второй стала Вдовина (+1 минута 14 секунд), третьей - Мазуренко (+1:35). Участница Олимпийских игр в Рио в составе сборной Беларуси Светлана Куделич отставала более чем на 2 минуты и финишировала четвертой.

Именно в таком порядке спортсменки вышли на церемонию награждения, где Калил кызы поднялась на высшую степень пьедестала, получив памятные подарки и денежный приз.

Но спустя некоторое время после церемонии награждения организаторы сообщили, что был подан протест со стороны одной из участниц. По итогам рассмотрения стало известно, что Калил кызы дисквалифицировали и аннулировали ее результат.

Оказалось, что спортсменка из Кыргызстана во время бега несколько раз взяла воду у маршала, который сопровождал лидеров женской дистанции на велосипеде. Один из таких моментов попал на видео во время трансляции. Такие маршалы на велосипедах сопровождали лидеров среди мужчин и женщин на разных дистанциях.



Согласно регламенту забега, участник, получивший питание или воду в другом месте, не являющемся официальным пунктом питания, дисквалифицируется.

Эту трансляцию смотрел личный тренер и муж Светланы Куделич из Беларуси. Он и подал протест. После протеста его жена переместилась с 4 на 3 место и поднялась на пьедестал почета.

Кыргызская сторона также хотела подать протест, но в оргкомитете отметили, что нарушение со стороны Калил кызы грубое и протест ничего не даст.

В итоге кыргызстанка передала все призы спортсменке из России, которая в итоге прибежала второй.

На официальном сайте забега результат Калил кызы аннулировали.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727782320


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