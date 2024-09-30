Алматинский марафон: Кыргызстанка прибежала первой, но ее дисквалифицировали

14:32 01.10.2024

"Sport АКИpress" - Спортсменка из Кыргызстана Айнуска Калил кызы лишилась первого места на международном забеге в Казахстане.



Очередной забег Almaty marathon прошел утром 29 сентября.



Калил кызы бежала на дистанции 21,1 км и финишировала первой с результатом 1 час 14 минут 27 секунд.



Однако после финиша фамилия кыргызстанки пропала из итогового протокола.



Как сообщили источники, Калил кызы дисквалифировали за то, что она взяла воду из рук велосипедиста.



По правилам, воду и питание можно брать только на специальных пунктах питания.



