 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер Вячеслав Добрынин
14:44 01.10.2024

Скончался советский и российский певец, композитор и народный артист России Вячеслав Добрынин. Ему было 78 лет.

По данным Telegram-канала Mash, автор "Синего тумана" и "Не сыпь мне соль на рану" скончался сегодня, 1 октября 2024 года, в одной из московских клиник.

Его госпитализировали меньше недели назад с подозрением на третий инсульт. Состояние музыканта оценивали как тяжелое, врачи не давали прогнозов.

Как отмечено в публикации издания Shot, последний месяц Вячеслав Добрынин уже не вставал с постели. Семья была с композитором до последнего, занималась его лечением и поддержанием жизнедеятельности.

Последний раз артист выходил на сцену в 2019 году во время сборного концерта "Дискотека 80-х", где исполнил попурри из своих песен.

Добрынин написал легендарные песни "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Прощай, от всех вокзалов поезда...", "Синий туман", "Ни минуты покоя", "Не сыпь мне соль на рану...", "Белая медведица", "За милых дам".



В 1990 году создал группу "Доктор Шлягер". Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. Долгое время сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

За всю карьеру написал около тысячи песен, выпустил 17 альбомов.

***

Вячеслав Григорьевич Добрынин (имя при рождении - Вячеслав Галустович Антонов)
Родился 25 января 1946 года в Москве. В детстве жил в доме № 23 по Ленинскому проспекту, часто проводил время у родственников матери на Смоленщине. Отец - Галуст Оганесович Петросян (ум. 1980), уроженец Нагорного Карабаха, подполковник, армянин, мать - Анна Ивановна Антонова, медсестра (1916-1981), русская, оба - участники войны. Сам Вячеслав Добрынин никогда не носил фамилию Петросян. С отцом композитор так и не познакомился....

Источник - Zakon.kz
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