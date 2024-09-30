Война и украинская демография. Мобилизационный потенциал Украины исчерпан, - Р.Ищенко

16:47 01.10.2024 Война и украинская демография



Ростислав Ищенко

автор издания Украина.ру



Мне часто задают вопрос: почему Вы считаете, что мобилизационный потенциал Украины исчерпан, если они, из потенциальных пяти миллионов мобрезерва, мобилизовали около полутора миллионов, а безвозвратные потери на сегодня менее миллиона?



Мол, и в строю еще "воинов" не мало, и мобилизовывать есть кого. По данным украинской Госпогранслужбы за границу выехало 1,5 миллиона мужчин призывного возраста. То есть, Украина теоретически должна располагать еще примерно тремя миллионами мобрезерва.



До сих пор у нас были только косвенные данные, подтверждавшие явную нехватку личного состава в ВСУ. Об этом сообщали командиры рот и батальонов в социальных сетях, говорили об этом отдельные депутаты, подтверждением этого была прогрессирующая неспособность ВСУ держать фронт. Также не в пользу ВСУ свидетельствовало резкое возрастание среднего возраста украинских военнослужащих. На данный момент он пересек сорокапятилетний рубеж и быстро приближается к пятидесяти. В окопах на передовой по большей части люди старше 45-и и даже 55-и лет.



Кроме того надо отметить, что исчерпывался подготовленный резерв. Российские солдаты на передовой, западные и украинские источники с начала лета текущего года стали все чаще отмечать неподготовленность прибывающего пополнения, которая ведет к его быстрому выходу из строя (гибель, сдача в плен, дезертирство). Если раньше на низкое качество пополнения жаловались отельные офицеры ВСУ, сейчас это самая распространенная жалоба в войсках, наряду с жалобами на нехватку техники, боеприпасов, снаряжения.



Но, повторю, все это косвенные данные. Даже ролики и фотографии с огромным количеством свежих, отмеченных флагами, могил на кладбищах не могли дать точную информацию о потерях ВСУ. В кадр на каждом отдельном кладбище попадало от 200 до тысячи могил. При этом невозможно было сказать, какова ситуация на других кладбищах, сколько отдельно взятых воинских захоронений на Украине и сколько убитых до сих пор валяется по руинам и посадкам, числясь "пропавшими без вести".



В общем, когда мы указывали, что безвозвратные потери ВСУ превысили полмиллиона (а это и убитые, и пропавшие без вести, и искалеченные, которых невозможно вернуть в строй) это был условный нижний предел безвозвратных потерь ВСУ (с которым соглашались и американские, и украинские ответственные эксперты), но никто не мог точно сказать насколько же этот предел в реальности превышен и какой мобилизационный резерв у Киева еще остался.



Ясно было одно – ТЦК все еще ловят на улицах достаточно много людей, хоть с каждым днем им становится все труднее находить новую добычу. Не случайно ловить начали уже и в Киеве, и во Львове, хоть эти оплоты политической и идейной бандеровщины (соответственно) берегли до последнего. Не случайно и возраст мобилизации понизили до 23-х лет и готовятся понизить планку до 18-и (а некоторые особенно рьяные тыловые "патриоты Украины" говорят, что и шестнадцатилетних мобилизовывать можно).



Проблему четко констатируют фронтовые командиры ВСУ – дело не столько в количестве (хоть и в этом тоже), сколько в крайне низком качестве нового пополнения. Будучи крайне низко мотивированными и еще хуже подготовленными, что 23-летние, что 53-летние гибнут в большинстве своем в первые же три-четыре дня на передовой. Уцелевшие не переживают вторую неделю. Также серьезной болезнью украинской армии стали отказы от выполнения приказа и самовольный уход с позиций.



И все же это ничего не говорит нам о количественных характеристика оставшегося мобилизационного потенциала Украины, указывая лишь на его низкое качество. Но низкое качество, при достаточном количестве не должно мешать Украине реализовывать свою стратегию забрасывания наступающей российской армии трупами своих солдат. Ее Киев реализует с первого дня СВО. Следовательно, если он располагает еще двумя-тремя миллионами мобрезерва, ему должно хватить года на полтора войны. Все реже встречающиеся на Западе и на Украине оптимисты так и говорят о продолжении войны до 2026-го года. Но их становится все меньше.



Сейчас у нас появилась первая возможность провести корректные подсчеты остающегося мобилизационного резерва, оперируя, хоть и неполными (в некоторых случаях отрывочными), но относительно точными данными.



Начнем с того, что Украина уже распространила мобилизацию на лиц возрастом от 23, до 27 лет и, поскольку речь идет о необходимости мобилизации 18-22-летних, этот резерв, ею очевидно исчерпан. Те кому сейчас 18-22 года рождались в 2001-2006 годах. Тогда ежегодное количество живорожденных составляло от 376 000, до 460 000 человек (в среднем, если суммировать данные по всем шести годам получится где-то 420 тысяч в год). Берем с запасом и не считаем, что часть рожденных умерла в первые пять лет жизни и что в каждом поколении мужчин на Украине на три-четыре процента меньше, чем женщин. Получается примерно 210 тысяч мужчин в год. То есть, у Украины должен быть примерно миллион человек 18-22-летних (пять возрастов по 210 тысяч).



Как свидетельствуют практика и опыт мобилизовать можно не более половины от каждого возраста. Кто-то не годен к службе даже по украинским меркам, у кого-то бронь, кто-то выехал за рубеж. Кстати, пока была возможность украинцы массово вывозили за границу именно детей, особенно юношей, приближающихся к призывному возрасту. То есть, из миллиона потенциальных мобилизованных, реально поставить в строй можно не больше полумиллиона, причем это труднодостижимый предел.



Раньше (в 2022-23 годах) Украина теряла по полмиллиона в год, теперь она несет такие же потери за полгода, причем рост потерь происходит с ускорением. Прошлые пять возрастов (23-27 лет) Украина как раз и утилизировала за полгода. Следовательно и этих хватит на шесть месяцев, а скорее всего меньше (месяцев на 4-5).



Но может быть у Киева еще есть резерв старших возрастов? Все же мобилизация распространяется на всех мужчин в возрасте до 65-и лет.



Украинские блогеры впервые с начала СВО опубликовали конкретные данные по населению, мобилизации и потерях, с привязкой к конкретному месту. Город Рава-Русская. В 2022 году проживает 6489 человек. Не менее тысячи с началом СВО выехало за рубеж (будем считать, что все сплошь женщины и дети и на мобилизационый потенциал это не повлияло). Исходя из примерного соотношения мужчин и женщин как 50/50 (на самом деле мужчин меньше, но эта величина не принципиальна) в городе должно было проживать 3240 мужчин всех возрастов (от младенца, до старика) Призвано 2219 человек – примерно 60% от общего числа мужчин. Это очень много. Даже если никто из мужского населения город не покинул, после такой мобилизации из мужчин в нем должны были остаться только дети и инвалиды, ну еще, конечно, полиция и начальники, но на такой маленький город силовиков и начальников должно быть исчезающе мало.



То есть, мобилизационный потенциал Равы-Русской исчерпан практически до нуля. Рава-Русская – небольшой городок в Львовском районе Львовской области, расположен на самой границе. В этом регионе ТЦК начали зверствовать относительно поздно, когда полностью был вычищен Юго-Восток. То есть, данные по ней, можно принять как средние по Украине, за исключением больших городов. В больших городах значительно больше административных учреждений, силовых структур, в них уцелела какая-то промышленность, также требующая минимума квалифицированных кадров (в конце концов там проще найти кому дать взятку или кто замолвит словечко). Поэтому в крупных городах Украины процент мобилизованных мужчин ниже относительно сельской местности и мелких городков.



На данные по Раве-Русской прямо подтверждают заявления местного населения, что в селах и небольших городках Украины мужчин не осталось, выгребли всех. Есть, конечно, счастливые села, которые по какой-то причине миновала чаша сия, но отдельные случаи погоду не делают, ее делает общая тенденция.



Начало облав ТЦК в Киеве и Львове подтверждает этот вывод косвенно. Власть до последнего берегла эти два города от мобилизационного шока. Если взялись за них, значит гребут по сусекам последнее.



И еще пару чисел. Официально из мобилизованных в Раве-Русской на фронтах погибло 639 человек – 10% от населения города и 20% его мужского населения. Это очень много. Считается, что в среднем страна всего может мобилизовать не более 10% своего населения. Некоторые страны мобилизовывали и больше (20-30% всего населения), но это случалось редко и на короткое время. Столь массовая мобилизация просто убивает экономику и разрушает государство изнутри – ему становится не под силу содержать и обеспечивать всем необходимым армию.



На Украине же (по данным из Равы-Русской только убиты 10% от всего населения). Но и это не все. Еще 517 человек числятся пропавшими без вести. То есть, те же убитые, только не признанные таковыми, чтобы не платить компенсации. Добавив пропавших без вести к убитым (даже если кто-то из них жив, воевать в ВСУ он точно уже не может) получаем безвозвратные потери половины общего числа мобилизованных, 20% от численности всего населения города и 40% от численности его мужского населения. И это у нас еще нет данных по раненным.



И откуда же брать мобилизационный резерв?



Конечно, не все так плохо. Еще остались большие города. До 2022 года на Украине числилось около 13 миллионов сельского населения и примерно в 2 раза больше (27-29 миллионов городского). На деле в стране жило примерно на десять миллионов человек меньше (миллионов десять в селах и миллионов 20-22 в городах. 2/3 городского населения (примерно 15 миллионов) проживало в крупных городах (свыше ста тысяч населения). Жители Киева и Львова составляли треть от этих 15-и миллионов реально и четверть номинально. Примерно пять миллионов населения жило в таких городках как Рава-Русская или чуть крупнее (до 50 тысяч человек).



Таким образом, жители сельской местности, включая маленькие городки составляли примерно половину населения Украины в 2022 году. Мобилизационный потенциал этой половины исчерпан полностью. В крупных городах еще что-то наловить можно. Причем, чем крупнее город, тем больше в нем уцелело годных к службе мужчин. Но выгрести их всех под чистую, как в Раве-Русской, практически невозможно. Кто-то должен обеспечивать жизнедеятельность коммунального хозяйства, служить в полиции, в административных структурах, а в Киеве также в многочисленных министерствах и ведомствах.



Большинство из 10-15 миллионов выехавших с Украины составляли жители крупных городов. Мы знаем, что только в ЕС официально находится 1,5 миллиона украинских мужчин, подлежащих мобилизации (сколько неофициально не знает никто). Так что мобилизационный потенциал крупных городов, который должен был составить примерно три миллиона человек, сократился не менее, чем на половину. Часть из оставшихся ушла добровольцами, часть уже мобилизована. Много, если в крупных городах Украины остался миллион годных к службе, из которых можно поставить под знамена половину. А ведь они еще и прячутся.



Итого, понизив планку мобилизации до 18 лет и полностью вычистив крупные города (что угрожает технологическими катастрофами и социальной нестабильностью) Киев получит миллион необученных, немотивированных мобилизованных, которых, даже по оптимистичным расчетам нынешнего дня, должно хватить не более, чем на полгода. Поскольку же потери ВСУ растут и будут расти с ускорением, то не хватит и на полгода. Причем скорость отлова мобилизованных ТЦК пока значительно ниже, чем миллион в год и не превышает 350-500 тысяч. То есть их еще и физически достать и поставить в войска одновременно невозможно (по 30-40 тысяч в месяц, максимум) при том, что месячные потери ВСУ уже давно перевалили за 60 тысяч. Фактически Украина не в состоянии доставить на фронт вовремя и в нужном количестве даже имеющийся мобрезерв.



Ни десять, ни двадцать тысяч колумбийских наемников ситуацию не спасут, а больше их не наймешь, пока что и столько не сумели нанять.



Сухие цифры говорят о том, что воевать на Украине уже почти некому, армия сжигает последние резервы. А скоро и жить будет некому. Да и разве это жизнь?



О том, что говорят украинские эксперты и военные о ситуации в стране и на фронте - в статье Сергея Зуева "Кратер на месте Офиса президента. Украинские эксперты о том, чего хочет Зеленский и его окружение" Источник - Ukraina.ru

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