Запад хочет войны с Россией? Он ее получит, - Владимир Овчинский

16:51 01.10.2024 Запад хочет войны с Россией?

он ее получит



Владимир Овчинский



Николас К. Гвоздев (НИИ внешней политики США) в статье в The National Interest "Последний отсчет на Украине. Время до ноябрьских выборов будет иметь решающее значение для исхода российско-украинской войны" (26.09.2024) пишет:



"Зеленский встретился с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Встреча может оказаться решающим моментом с тех пор, как Россия начала масштабные боевые действия на территории Украины более 900 дней назад.



Сейчас тикают многочисленные часы. Смогут ли украинские военные удержать свои оборонительные линии на востоке Украины? Смогут ли российские военные бросить концентрированные силы, чтобы взломать украинскую оборону до зимы? Позволят ли США и другие союзники по НАТО Украине использовать поставляемые ими системы вооружения для более глубокого удара по России? Сможет ли западный оборонно-промышленный комплекс своевременно поставлять достаточное количество оборудования в украинский трубопровод поставок? И последнее, но не менее важное: кто победит на президентских выборах в США и вступит в должность в январе 2025 года?



Осознавая эти приближающиеся сроки, Зеленский надеется, что США и их партнеры остановят эти часы. Теория победы основана на двух предположениях.



Во-первых, Россия не может поддерживать свои усилия в долгосрочной перспективе, и достаточное нарушение возможностей Кремля заставит россиян сесть за стол переговоров.



Во-вторых, если Запад возьмет на себя обязательство по быстрому и масштабному пополнению запасов для украинских военных, сопровождаемое надежными гарантиями безопасности, россиянам придется признать, что они не смогут сокрушить Украину в войне на истощение.



Суть украинского плана победы смещает центр тяжести с полей сражений Восточной Украины на военные возможности России. Чтобы положить конец конфликту, Украина должна иметь возможность нарушить и подорвать способность России производить и развертывать свой арсенал до того, как он достигнет Украины. Поэтому требуется не только разрешение Запада на использование систем, поставляемых НАТО, но и достаточное количество оборудования для нанесения быстрых и существенных разрушительных ударов. Он также требует более точных гарантий безопасности Запада, чтобы повысить риски для расчетов России на эскалацию в будущем.



Неслучайно президент России Владимир Путин объявил об изменениях в стратегических ядерных указаниях России именно во время поездки Зеленского в США. Путин утверждает, что если неядерное государство нанесет России массированный удар с использованием возможностей, предоставленных ядерным государством, Москва оставляет за собой право рассматривать это как экзистенциальную угрозу своим сдерживающим возможностям и может отреагировать соответствующим образом. По сути, Путин говорит, что больше не будет признавать различие между Украиной, использующей возможности, и государством, которое и предоставляет эти возможности, и содействует их использованию.



И Зеленский, и Путин по-своему требуют, чтобы США и Запад дали четкую и количественную оценку тому, что они имеют в виду, когда говорят, что сделают все возможное, чтобы "Украина победила".



Теперь команде Байдена-Харрис предстоит ответить на несколько ключевых вопросов.



Во-первых, принимают ли они теорию победы Зеленского? Принимают ли они возможность крупных разрушительных ударов по российским аванпостам, объектам и логистическим узлам как способ положить конец российскому наступлению и усадить Путина за стол переговоров?



Во-вторых, верят ли они Путину и его заявлениям о том, что использование западных систем таким образом открывает путь к эскалации?



В-третьих, могут ли Соединенные Штаты - самостоятельно или в коалиции с союзниками - предложить тот уровень гарантий безопасности, к которому стремится Зеленский, без договора, требующего утверждения Сенатом или единогласия НАТО? Будет ли любое такое исполнительное соглашение серьезно воспринято и Киевом, и Москвой, учитывая наследие, среди прочего, Будапештского меморандума ?



Наконец, уверены ли они в том, что западный оборонно-промышленный комплекс воспримет последний транш помощи - которая теперь переходит от поставок на Украину американских запасов к предоставлению Украине финансовых ресурсов для прямых закупок у фирм - как достаточный стимул для наращивания производства?



Связанный с этим вопрос заключается в том, является ли поддержка Украины на самом деле важным вопросом для выборов в США. Увидит ли вице-президент Камала Харрис дополнительных избирателей, которые придут в ее колонку, потому что она поддерживает Украину? Потеряет ли бывший президент Дональд Трамп - который в своих недавних комментариях теперь предполагает, что Украина должна была принять более ранние "сделки" (включая параметры Стамбульской формулы 2022 года ) - поддержку?



Байден отложит ответы на эти вопросы до выборов 5 ноября 2024 года, когда он сможет предпринять действия, не влияя на выборы своего преемника. Москва, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы изменить ситуацию на местах в ближайшие недели.



Комментарий В.О.:



Кто сказал, что Байден отложит ответы на эти вопросы до выборов 5 ноября? Штаб демократов ведь хочет выиграть выборы. А для этого нужны результаты в войне на Украине, выгодные им!



Нанести максимальный ущерб России и доказать, что потраченные американские миллиарды сыграли свою роль! Вот, что им надо доказать до выборов. А потому Байден кидает в топку войны новые миллиарды и новое оружие!



Байден и Пентагон объявили о выделении миллиардов долларов на новую помощь Украине



Президент США Джо Байден, выступая на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, объявил о новом масштабном пакете помощи в сфере безопасности для Украины 26 сентября 2024 года. Белый дом объявил об одном из самых масштабных на сегодняшний день раундов помощи Украине в сфере безопасности, включая миллиарды долларов помощи, еще одну систему ПВО и расширенную подготовку истребителей F-16, которые начали прибывать на Украину в конце лета 2024 года.



Одобрив оставшиеся 5,5 млрд долларов на отправку американских запасов на Украину, администрация Байдена сможет продолжить свою поддержку. Еще 2,4 млрд долларов в долгосрочной помощи последуют через Инициативу по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине, второй инструмент предоставления Украине долгосрочной помощи в сфере безопасности. Этот пакет будет включать беспилотники, боеприпасы, промышленную поддержку и противовоздушную оборону, заявил Белый дом.



Пакет помощи также будет включать отремонтированную батарею Patriot, передовую систему ПВО Америки и ту, которую Зеленский хотел получить в большем количестве.



США подготовят еще 18 пилотов F-16 для Украины и отправят новые бомбы



Соединенные Штаты подготовят еще 18 украинских пилотов F-16 и предоставят Киеву новое оружие класса "воздух-земля" в рамках пакета военной помощи объемом 8 миллиардов долларов, объявила администрация президента Джо Байдена 26 сентября 2024 года.



Этот шаг, предпринятый накануне встречи в Белом доме между Байденом и Зеленским, произошел на фоне того, что Украина настаивает на увеличении помощи Запада для войны с Россией.



"Для наращивания потенциала военно-воздушных сил Украины я поручил Министерству обороны расширить подготовку украинских пилотов F-16, в том числе путем поддержки подготовки еще 18 пилотов в 2025 году", - сказал Байден в своем заявлении .



26 сентября 2024 года Белый дом объявил, что США поставят Украине систему совместного противодействия AGM-154 (JSOW) - высокоточную планирующую авиабомбу средней дальности класса "воздух-земля" с дальностью полета более 100 км.



JSOW предоставит украинским ВВС новое оружие, позволяющее им поражать наземные цели с большего расстояния. Ни у России, ни у Украины нет превосходства в воздухе, и у обеих сторон есть грозные и обширные системы ракет класса "земля-воздух". Однако дальность полета JSOW наибольшая на больших высотах, и украинским самолетам приходится летать низко, чтобы избегать российских ракет класса "земля-воздух".



США уже предоставили украинским ВВС управляемые бомбы JDAM Extended Range, дальность которых составляет около 80 км, а также бомбы малого диаметра и противорадиолокационные ракеты HARM. Администрация Байдена пока воздержалась от поставки ракет большой дальности AGM-158 JASSM, дальность которых превышает 300 км, хотя, как сообщается, она рассматривает этот вариант.



США также предоставляют Украине дополнительную систему ПВО Patriot, поскольку Россия продолжает свои воздушные атаки с использованием беспилотников, планирующих бомб, крылатых и баллистических ракет.



Белый дом заявил, что около 2,4 млрд долларов из объявленной 26 сентября 2024 года помощи пойдут на закупку дополнительных средств ПВО, беспилотников и боеприпасов класса "воздух-земля".



Украине обещали не менее 80 бывших в употреблении F-16 из Дании, Нидерландов, Норвегии и Бельгии. США не предоставляют никаких самолетов, но должны были дать разрешение на передачу истребителей американского производства и помогают вооружить Viper боеприпасами класса "воздух-поверхность" и ракетами класса "воздух-воздух", включая прочные AIM-120 AMRAAM.



162-е крыло Национальной гвардии Аризоны, подразделение ВВС, ответственное за подготовку иностранных пилотов F-16, планировало подготовить в общей сложности 12 украинских пилотов в 2024 финансовом году, который заканчивается 30 сентября 2024 года, как ранее заявляли официальные лица США. Неясно, будет ли достигнута эта цель.



Некоторые члены Конгресса публично призвали администрацию Байдена подготовить больше пилотов, а Зеленский недавно заявил, что у Украины есть стратегия по ускорению перехода с советских самолетов МиГ-29, Су-27 и Су-24 на F-16.



Однако у США ограниченные возможности обучения пилотов F-16. Неясно, будут ли все дополнительные 18 пилотов проходить обучение в США. Совет национальной безопасности и Пентагон не сразу ответили на вопросы относительно обучения дополнительных пилотов F-16.



162-е крыло также готовит пилотов из других стран и имеет ограниченное количество мест, при этом обычная пропускная способность составляет около 50 пилотов в год.



Дания также обучает пилотов F-16. Другие страны, такие как Великобритания и Франция, которые не эксплуатируют F-16, обучали украинских пилотов на реактивных самолетах, а Канада, которая также не летает на F-16, недавно объявила, что будет обучать новых пилотов, которые затем смогут перейти на более продвинутую подготовку в рамках долгосрочных обязательств перед Украиной.



Байден заявил, что в октябре 2024 года в Германии он проведет встречу на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины, состоящей из 50 стран и координирующей помощь Киеву.



"Этими действиями я ясно даю понять: Соединенные Штаты предоставят Украине поддержку, необходимую для победы в этой войне", - говорится в заявлении Байдена.



До заявления Байдена о многомиллиардной помощи Украине Министерство обороны США 25 сентября 2024 года объявило, что Пентагон направит Украине дополнительный пакет военной помощи стоимостью около 375 миллионов долларов, и что пакет будет включать: боеприпасы класса "воздух-земля"; боеприпасы HIMARS; артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм; ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW); противотанковые системы Javelin и AT-4; бронированные машины безопасности M1117; машины с защитой от мин и засад (MRAP); легкие тактические машины; бронированные мостовые системы; стрелковое оружие, патрульные катера; оборудование и боеприпасы для подрыва; другое разнообразное оборудование и вспомогательные материалы.



Германия и Франция как и США продолжают вооружать Украину



В свою очередь, Германия и Франция объявили о нескольких немедленных и более долгосрочных пакетах помощи для Украины 25 и 26 сентября 2024 года. Министерство развития Германии объявило 25 сентября, что оно окажет поддержку Украине этой зимой в области тепла и энергии в пакете на общую сумму около 70 миллионов евро (78,2 миллиона долларов США). Германия предоставит украинским городам и муниципалитетам теплоэлектростанции, котельные системы, генераторы и солнечные энергетические системы для поддержки сообществ, которые больше всего пострадали от нехватки тепла и электроэнергии в результате мощных российских ударов.



Немецкий Бундестаг также объявил 25 сентября 2024 года об увеличении военного финансирования для Украины на 400 миллионов евро (447 миллионов долларов США) для покупки дополнительных систем ПВО, танков, беспилотников, боеприпасов и запасных частей.



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время встречи с Зеленским 25 сентября, что Франция обучит и полностью оснастит украинскую бригаду в "ближайшем будущем".



Комментарий В.О.:



Западные теоретики "победы над Россией" постоянно комбинируют новые варианты своей "победы".



Одна из таких комбинаций обозначена в The Economist в статье "Война идет плохо. Украина и ее союзники должны изменить курс" (26.09.2024).



Авторы пишут:



"Украина и ее западные покровители должны победить, но им сначала нужно набраться смелости признать, что они проигрывают. В течение последних двух лет Россия и Украина вели дорогостоящую войну на истощение. Это невыносимо. Когда Зеленский на этой неделе отправился в Америку, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом, он привез "план победы", который, как ожидается, будет содержать новый призыв к оружию и деньгам. На самом деле Украине нужно нечто гораздо более амбициозное: срочное изменение курса.



Показателем упадка Украины является наступление России на востоке, особенно вокруг города Покровск".



"Россия разрушила так много энергосистем, что украинцы столкнутся с холодной зимой с ежедневными отключениями электроэнергии до 16 часов. Люди устали от войны. Армия изо всех сил пытается мобилизовать и обучить достаточное количество солдат, чтобы удержать линию, не говоря уже о том, чтобы вернуть территорию. Растет разрыв между полной победой, которую, по словам многих украинцев, они хотят, и их готовностью или способностью бороться за нее.



За рубежом наступает усталость. Крайне правые в Германии и Франции утверждают, что поддержка Украины - пустая трата денег. Дональд Трамп вполне может стать президентом США. Он способен на все, но его слова говорят о том, что он хочет продать Украину президенту России Владимиру Путину.



Если Зеленский продолжит игнорировать реальность, настаивая на том, что армия Украины может вернуть все земли, отошедшие России с 2014 года, он оттолкнет сторонников Украины и еще больше расколет украинское общество. Независимо от того, победит Трамп в ноябре или нет, единственная надежда сохранить американскую и европейскую поддержку и объединить украинцев - это новый подход, который начинается с того, что лидеры честно заявляют, что означает победа".



Путин воюет с Украиной, как утверждают эксперты журнала, не из-за ее территории, а чтобы помешать ей стать процветающей, прозападной демократией. Партнерам Украины нужно заставить Зеленского убедить свой народ, что это остается самым важным призом в этой войне. "Как бы Зеленский ни хотел изгнать Россию со всей Украины, включая Крым, у него нет ни людей, ни оружия, чтобы сделать это. Ни он, ни Запад не должны признавать претензии России на территории. Вместо этого они должны сохранить воссоединение как стремление".



"В ответ на то, что Зеленский примет эту мрачную правду, западным лидерам нужно сделать его главную цель войны правдоподобной, обеспечив Украине военный потенциал и гарантии безопасности, в которых она нуждается. Если Украина сможет убедительно лишить Россию любой перспективы дальнейшего продвижения на поле боя, она сможет продемонстрировать тщетность дальнейших крупных наступлений. Независимо от того, будет ли подписано официальное мирное соглашение, это единственный способ прекратить боевые действия и обеспечить безопасность, на которой в конечном итоге будут зиждиться процветание и демократия Украины.



Это потребует больших поставок оружия, о которых просит Зеленский. Украине нужны ракеты большой дальности, которые могут поражать военные цели в глубине России, и противовоздушная оборона для защиты ее инфраструктуры.



Что особенно важно, ей также нужно производить собственное оружие. Сегодня у военной промышленности страны заказы на сумму 7 млрд долларов, что составляет всего около трети ее потенциальных возможностей. Оружейные компании из Америки и некоторых европейских стран уже вмешались. Другие тоже должны последовать их примеру. Поставки отечественного оружия более надежны и дешевле, чем западного. Они также могут быть более инновационными. На Украине около 250 компаний по производству беспилотников, некоторые из которых являются мировыми лидерами, включая производителей машин большой дальности, которые, возможно, стояли за недавним нападением на огромный склад оружия в Тверской области России.



Второй способ сделать оборону Украины достоверной - это чтобы Байден сказал, что Украина должна быть приглашена в НАТО сейчас, даже если она разделена и, возможно, без формального перемирия. Байден известен своей осторожностью в этом вопросе. Такое заявление с его стороны, одобренное лидерами Великобритании, Франции и Германии, вышло бы далеко за рамки сегодняшних открытых слов о "необратимом пути" к членству.



Это было бы спорным, поскольку ожидается, что члены НАТО будут поддерживать друг друга, если один из них подвергнется нападению. Открывая дебаты по этой гарантии Статьи 5, Байден мог бы ясно дать понять, что она не будет распространяться на украинскую территорию, которую Россия оккупирует сегодня, как это было с Восточной Германией, когда Западная Германия присоединилась к НАТО в 1955 году. И что Украина не обязательно будет размещать иностранные войска НАТО в мирное время, как это было с Норвегией в 1949 году.



Членство в НАТО влечет за собой риски. Если Россия снова ударит по Украине, Америка может столкнуться с ужасной дилеммой: поддержать Украину и рискнуть войной с ядерным противником. Или отказаться и ослабить свои союзы по всему миру. Однако отказ от Украины также ослабит все союзы Америки - одна из причин, по которой Китай, Иран и Северная Корея поддерживают Россию. Путин ясно дал понять, что настоящим врагом он видит Запад. Ошибочно думать, что если оставить Украину на произвол судьбы, это принесет мир.



Действительно, недееспособная Украина сама по себе может стать опасным соседом. Коррупция и национализм уже на подъеме. Если украинцы почувствуют себя преданными, Путин может радикализировать закаленных в боях ополченцев против Запада и НАТО. Он сумел сделать нечто подобное на Донбассе, где после 2014 года он превратил некоторых русскоязычных украинцев в партизан, готовых пойти войной на своих соотечественников.



Слишком долго Запад скрывался за притворством, что если Украина установит цели, то она будет решать, какое оружие поставлять. Однако Зеленский не может определить победу, не зная уровня поддержки Запада. Напротив, план, изложенный выше, является самоусиливающимся.



Более твердое обещание членства в НАТО помогло бы Зеленскому переопределить победу.



Достоверная цель войны сдержит Россию.



НАТО выиграет от обновленной военной промышленности Украины.



Разработка нового плана победы требует многого от Зеленского и западных лидеров. Но если они будут возражать, они приведут к поражению Украины. И это будет намного хуже.



Комментарий В.О.:



Поскольку рассмотренная комбинации "победы" Украины предусматривает ее приглашение в НАТО, важно знать как руководители НАТО оценивают ситуацию.



НАТО в виде "вышибалы" перед ночным клубом



Адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, дал интервью Defense News о Прибалтике и Украине (26.09.2024).



Издание отмечает:



"Украина неуклонно сдает позиции России, которая теперь угрожает захватить жизненно важный город Покровск на востоке. А спор о том, насколько далеко Киев может стрелять западным оружием в Россию, превратился в разделительную, многомесячную сагу.



Отсюда и тон, который Бауэр поддерживал во время разговора с Defense News. Он рисовал на листе копировальной бумаги иллюстрации различных аргументов. В какой-то момент, высмеивая вялое производство оружия Западом, он выругался".



Вопрос:



В Вашингтоне сейчас говорят об использовании дальних огневых средств. Я знаю, что вы сказали, что для этого есть правовая основа. Было бы полезно, если бы вы могли ответить на две вещи, которые лидеры США сейчас говорят в качестве аргументов против этого. Одна из них заключается в том, что Россия переместила многие из своих аэродромов за пределы 300-километрового порога. Другая заключается в том, что Украина имеет собственные сложные возможности беспилотников?



Бауэр:



Это мудро и разумно с военной точки зрения - атаковать нападающего в его заднем дворе, чтобы вы стали в большей безопасности. Это то, что вы делаете, как украинцы сделали за последние пару недель - некоторые серьезные успехи в плане ракетных складов и топливных складов и тому подобного. Это затруднит способность России продолжать борьбу, и это здорово.



Во-вторых, это юридически возможно. Это поддерживается законом, потому что это часть самообороны, а самооборона не останавливается на вашей границе. Нет никаких военных причин отклоняться от того, что я сказал. Есть политическая причина.



Вопрос:



Не могли бы вы подробнее рассказать о том, как будет выглядеть новая структура промышленной кооперации?



Бауэр:



Я думаю, что мы слишком сосредоточились на эффективности по разным понятным причинам, потому что правительства хотели тратить как можно меньше денег, а промышленность хотела тратить, чтобы зарабатывать как можно больше, а акции - это глупость.



Мы не скажем русским: "Ого, мы не готовы. Это несправедливо. Мы говорили вам на прошлой неделе, что мы не готовы. Мы можем сражаться с вами первого июля". Они скажут: "Я собираюсь атаковать вас сейчас".



Изменение в том, что мы хотим больше, более готовых солдат, чтобы если враг нападет, мы были готовы. Нам нужны не только солдаты, но и танки, и бронетехника, и боеприпасы, и все такое.



Поэтому сейчас мы видим всплеск того, что мы хотим купить в оборонной промышленности. Мы фактически разрушили эту отрасль сообща. Сначала в начале 90-х годов это были дивиденды мира. Мы говорим: "Вы должны производить", а потом они говорят: "Да, конечно, но вы помните, когда у нас были все эти заводы, а теперь их нет, потому что вы ничего не купили?"



Они должны понимать, что у них есть стратегический интерес в сильной обороне, потому что в течение 80 лет все эти частные компании могли зарабатывать много денег в очень стабильной, безопасной и защищенной среде, которой был наш континент. Генеральные директора в Украине не спят, потому что их завод может исчезнуть завтра утром из-за ракетной атаки. Это не в мыслях генеральных директоров в Нидерландах или в США. Они должны понимать, что они должны быть частью решения.



Во-вторых, поскольку наша экономика не является автократией, нам необходимо убедить инвесторов, что вкладывать средства в оборонную промышленность - это хорошая идея.



Я говорю всем этим людям, что сдерживание - лучшая инвестиция. Что такое сдерживание? Двухметровый "вышибала", который стоит перед ночным клубом, вероятно, остановит вас, если вы захотите зайти, не заплатив, верно?



Особенно если у него черный пояс по карате, и, возможно, у него даже есть оружие. Если "вышибала" ростом невелик, вы оттолкнете его в сторону и войдете. Вот это и есть сдерживание. Речь идет о том, чтобы наши противники, будь то русские или террористические организации, знали, что если они нападут на нас, это на самом деле большая ошибка.



Все эти вещи, о которых мы говорим, не для того, чтобы начать войну. Я не идиот-воин, что я иногда читаю в социальных сетях. На самом деле, это для предотвращения войны, и я думаю, что это хорошая инвестиция для нашего общества, если мы сможем продолжать предотвращать войну, как мы это делали последние 75 лет.



И мир становится все более опасным, поскольку мы наблюдаем изменение баланса сил между США и Китаем.



***



Который раз в истории Запад разрабатывает планы "победы над Россией".



Чтобы победить Россию надо с ней повоевать.



И западные теоретики прекрасно понимают, что Украина самостоятельно никакой "победы" добиться не может.



Тем более, что и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Брюсселе понимают, и уже прямо об этом говорят, что Украина на всех направлениях проигрывает.



Но напрямую воевать с Россией Запад остерегается, особенно после изменений российской ядерной доктрины.



Поэтому не случайно The New York Times сообщает, что американская разведка прямо предостерегает Белый дом о разрешении Украине использовать ракеты дальнего действия.



Разведка против, а Пентагон и НАТО готовы, судя по их заявлениям.



Месяц до выборов президента США станет самым опасным с момента Карибского кризиса шестидесятилетней давности. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727790660





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон по предотвращению распространения инфекционных заболеваний животных рассмотрят в Сенате

- Мажилис рассмотрит поправки в сфере противодействия коррупции

- Кадровые перестановки

- В регионах уже убрано 75% зерновых

- В приоритете – освоение средств, а не достижение результатов: аудит управления долгом проведен в области Абай

- Подозреваемый в хранении наркотиков экстрадирован из Грузии

- МВД: В трех регионах задержаны преступные группы вымогателей

- Рабочий график главы государства

- 25-летие учреждения епархии отмечают православные Казахстана