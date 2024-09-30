Экономика Старого Света угасает, локомотивами мирового развития стали Индия и Китай, - Г.Смирнов

16:52 01.10.2024

Экономика Старого Света угасает, локомотивами мирового развития стали Индия и Китай

Чтобы страны G7 смогли догнать БРИКС, им нужно открытие на уровне сотовой связи или интернета



Георгий Смирнов

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Александр Разуваев

Павел Селезнев



Мировая экономика в последние годы активно меняется, все больше влияния приобретают страны Глобального Юга. Президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу "О развитии экспорта" отметил, что в 1992 г., т.е. до создания БРИКС, экономики стран объединения в совокупности составляли 16,7% мирового ВВП. В 2022 году их доля увеличилась до 31,4%. А в 2028-м, по словам главы государства, экономики пяти стран-основателей вырастут до 33,8%, с учетом же новых участников объединения - до 38% глобального ВВП.



В то же время доля стран "Большой семерки" (G7 - США, Япония, Канада, Германия, Франция, Великобритания, Италия) в мировой экономике упала с 45,5% в 1992-м, до 30,5% в 2022-м. А к 2028 году показатель может просесть до 27,9%.



Понятие BRIC (БРИК - Бразилия, Россия, Индия, Китай) придумано в 2001 г. Джимом О’Нилом, который тогда занимал пост главного экономиста инвестбанка Goldman Sachs.



Американский специалист предсказал, что потенциально эти страны будут расти намного быстрее, чем развитые - благодаря численности населения, которая определяет объем рабочей силы и "низкому старту", имея в виду огромные возможности повышения производительности труда.



Аббревиатура БРИК получила известность в 2003-м, когда Goldman Sachs опубликовал исследование "Мечтая с БРИК: Путь к 2050 году", в котором прогнозировалось, что к середине века экономики четырех стран в долларовом эквиваленте превзойдут по объему экономики шести ведущих стран Запада и станут основными двигателями глобального роста.



В 2006-м состоялась первая министерская встреча в формате БРИК. В 2010-м к объединению присоединилась Южная Африка, в результате аббревиатура поменялась на БРИКС (С - South Africa). В январе 2024-го в организацию вступили Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия. Название при этом осталось прежним.



"СП" обратилась к специалистам, чтобы узнать, почему экономики БРИКС выросли настолько быстро.



Один из ключевых факторов - демография, особенно это касается Индии, считает доктор политических наук, декан факультета Международных экономических отношений Финансового университета, соавтор книги "Индийское притяжение" Павел Селезнев. По его словам, в Индии и Китае развитые внутренние рынки, в странах достаточно много молодежи, которая хорошо воспринимает инновации и современные сервисы, в том числе и платежные технологии.



По данным World Population Review, по итогам 2023 г. Индия обогнала Китай по населению, в стране оно выросло до 1,438 млрд, в то время как в Китае составило 1,422 млрд человек. Ожидается, что в 2024 г. население Китая уменьшится, а Индии, напротив, прирастет.



При этом Нью-Дели официально не публиковал свежие данные. Обычно государство проводит перепись населения раз в 10 лет, но в 2021 г. она была отложена из-за пандемии.



Рост БРИКС дали прежде всего Индия и Китай, потому что в 1990-е в России экономика в два раза сократилась. А сейчас отечественный ВВП по-разному можно считать.



Большинство специалистов сходятся на том, что он на 35−40% выше советского уровня, но, с другой стороны, у нас сейчас более качественная и цифровая экономика, отметил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.



По его словам, за счет демографии и высокого спроса в Китае и Индии, население там тратит больше, поэтому и экономики растут, двигая БРИКС вперед. Влияет и грамотная политика, благодаря которой государства организовали масштабный экспорт. В то же время в Бразилии было много проблем, в частности - кризис 2015 г., когда ВВП страны упал на 3,8%.



- Если брать Индию, то там в ближайшие годы будет формироваться и расти средний класс с очень хорошим платежеспособным спросом, а ускорение развития Китая можно объяснить тем, что страну на протяжении многих лет США накачивали инвестициями, другие развитые государства строили в стране предприятия. То есть КНР превратили в мировую фабрику всех товаров, в том числе и за счет дешевой рабочей силы, - объясняет Селезнев.



Рост доли БРИКС можно объяснить и потерей позиций Старым Светом, отмечает аналитик. Проблемы с экономикой есть у всех стран G7. К примеру, в США большие трудности переживает рынок труда. Так, по последним данным количество открытых вакансий в стране в июле снизилось на 234 тыс., до 7,673 млн, что является минимальным уровнем с января 2021 года. "Таким образом рост одних происходит на фоне угасания других".



Экономики стран G7 являются высокоразвитыми давно, поэтому ВВП этих стран не может расти высокими темпами. В Европе проблемы дополнительно усугубляются из-за санкций против России, полагает Разуваев.



- У Европы не получилось стать глобальным экономическим центром силы, хоть там и старались, тот же евро ввели. Чтобы G7 могла что-то показать, должно произойти открытие на уровне появления сотовой связи или интернета, но пока ничего такого не просматривается.



"СП": Проще ли России будет развиваться, если доля БРИКС в мировой экономике будет расти?



- В плане наличия доступа к рынкам стран-участников организации да, - отмечает Павел Селезнев.



"СП": С какими проблемами могут столкнуться основные драйверы роста БРИКС - Индия и Китай?



- Пекин уже сталкивается с фазой угасания роста, поскольку нельзя постоянно поддерживать экстенсивный рост. Теперь все зависит от того, насколько ювелирно в Китае смогут эту стадию преодолеть. Среди других ключевых проблем КНР - ориентированность экономики на внешний сбыт, что может сделать страну уязвимой в случае мирового экономического кризиса, а также ускорение инфляционных процессов.



На фоне нарастания трудностей 24 сентября ЦБ Китая представил ряд мер по стимулированию роста экономики страны. В частности, регулятор сообщил о сокращении нормы резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта (п.п.), что позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,6 млрд).



У Индии ситуация чуть полегче, но у всех стран серьезная проблема - экономическое неравенство, которое будет нарастать, социальное расслоение между сверхбогатыми и бедными, полагает Селезнев. Также в стране наблюдаются сложности с квалифицированными кадрами, сохраняются трудности с инфраструктурой и высокий уровень безработицы, особенно среди молодых людей. Так, из 54 опрошенных агентством Reuters экономистов 49 отметили, что именно проблема создания рабочих мест станет самым большим вызовом в сфере экономики для сформированного нового правительства Индии.



В КНР стареет население, а в случае избрания Дональда Трампа на пост президента США могут ввести много антикитайских санкций, отметил Разуваев. В Индии таких рисков нет, но значительная часть населения живет ниже черты бедности, над чем властям страны придется долго работать.