Средства против Марин Ле Пен. Судебный процесс грозит ее президентской карьере

16:55 01.10.2024

30 сентября в суде начали рассматривать дело 27 членов партии "Национальное объединение" (RN), в том числе ее лидера Марин Ле Пен. Всех их обвиняют в нецелевом использовании средств Европарламента. Они якобы незаконно получали там зарплату. Одни считают дело не вполне чистоплотной попыткой вывести из игры "Национальное объединение", в первую очередь Марин Ле Пен, рассчитывающую стать президентом Франции по итогам выборов 2027 года. Перед законом все равны, настаивают другие. Правы и те, и другие, уверен корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.



Сущность дела и нарушение закона очевидны. В течение нескольких лет - с 2004-го по 2016-й - евродепутаты-лепенисты получали от парламента ЕС кроме своих зарплат средства на оплату работы помощников, около €20 тыс. в месяц. Но помощников они не брали - на вакантных местах работали функционеры партии во Франции. Среди них были и парторги, и юристы, и шоферы, и охранники - все они получали европейские деньги, работая не на Европу, а на Францию, конкретно - на партию Ле Пен.



Такая практика началась еще при прежнем руководителе партии, ее основателе Жане-Мари Ле Пене, когда нынешнее "Национальное объединение" называлось "Национальным фронтом" (FN), а затем продолжилась при его дочери. Европейский парламент насчитал €7 млн, начисленных налево, следователи сократили предполагаемый ущерб до €3,2 млн, причем миллион из них уже возмещен за счет "возвратов" и "вычетов" со стороны подозреваемых.



Всего обвиняют 27 человек, и нынешних функционеров (в частности, пресс-атташе партии Жюльена Одуля), и представителей "старой гвардии", в том числе самого папашу Ле Пена, хотя о его привлечении к суду речь не идет, ввиду прискорбного состояния здоровья.



Если следовать букве закона, то, действительно, средства, которые давались на работу Европарламента, подпитывали одну-единственную французскую партию, и все знают какую. Если же говорить о духе, то не все ли равно - и так и так средства шли на политику все той же партии.



Это секрет Полишинеля, десять лет назад так поступали практически все. Но это начало со временем становиться поводом для скандалов и даже снятия с дистанции, как с фаворитом выборов 2017 года Франсуа Фийоном. Его обвинили в том, что своим парламентским помощником он назначил жену Пенелопу. "Пенелопагейт" был таким свирепым, поскольку мадам Фийон за свою зарплату ровно ничего не делала. Не то у Марин Ле Пен, которая всегда гоняла сотрудников в хвост и в гриву. Так что многое зависит от настойчивости прокуроров.



Марин Ле Пен готовится защищаться и уверяет сторонников в своей в победе: "Мы пойдем в суд, чтобы сказать, что мы не совершили никаких преступлений... я абсолютно уверена в нашей невиновности".



Наказание, если суд обратится к максимально возможному, грозит быть суровым: до десяти лет заключения, до миллиона евро штрафа и, главное, до десяти лет поражения в правах - запрета баллотироваться на выборах, что недопустимо для Марин Ле Пен, уверенной, что ей суждено стать президентом на выборах 2027 года.



Дело сложное, но не с точки зрения доказательств: их сколько угодно, даже верные сотрудники RN предупреждали партийных шишек, что ситуация не совсем чистая и не вышло бы скандала, который отразится на всех, в том числе и на Марин Ле Пен. Следователи потрясают ответом главного финансиста партии: "Делайте, как сказано, Марин Ле Пен в курсе". Сложно с точки зрения нынешней политической ситуации в стране. История тянется с 2015 года, когда следователи объявили об открытии дела, и только сейчас, почти десять лет спустя, оно уходит в суд. В удачный для одних и неудачный для других момент.



Нападки на "Национальное объединение" происходят в то время, когда партия забрала себе почти что решающую власть в парламенте.



Марин Ле Пен согласовывает кандидатуры премьер-министров, перед ней извиняются за неловкие высказывания члены Кабинета, от ее воли зависит, продержится ли правительство Мишеля Барнье или нет. Журналисты прямо называют ее теневым премьером. Соответственно, все сторонники теории заговора считают, что президентская команда спешит свести счеты с удачливой соперницей.



Завершение процесса и вынесение приговора ожидаются не ранее следующего года, и специалисты полны сомнений относительно возможных результатов. В начале текущего года за аналогичные провинности судили депутатов-центристов из "Демократического движения" (MoDem) Франсуа Байру. Виновность их была признана, но наказания были вынесены условные - как с точки зрения тюремных сроков, так и в части поражения в правах. Соответственно, они не вступили в действие и не вступят до тех пор, пока соратники Франсуа Байру не проявят вдруг безумного упорства и не повторят свое преступление. Точно так же условные наказания, если они будут вынесены команде Марин Ле Пен, ни на что не повлияют. Ее сторонников не удастся убедить в ее виновности. Это не помешает ни партии, ни лично ей выступить на выборах 2027 года. И даже реальный приговор может быть отсрочен апелляциями на достаточное время для того, чтобы выйти на финальную президентскую дистанцию - от чего, похоже, Марин Ле Пен пытаются удержать всеми средствами.