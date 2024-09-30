Бейрут превратился в огненный ад, взрывы и пожары повсюду: Израиль начал военную операцию в Ливане

17:00 01.10.2024

Ирина РИНАЕВА



Армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. После массовой диверсии со взорвавшимися пейджерами и рациями, многодневных ударов по военным объектам - и не только, убийства главы "Хезболлы" Хасана Насруллы из региона стали поступать сообщения: израильские танки и спецназ вошли в Ливан. Но подтверждать эти новости ни власти Ливана, ни власти Израиля не торопились.



Взрывы раздаются по всему городу



