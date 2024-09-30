 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 01.10.2024
17:06  РосМВД разработало публичный реестр нелегальных мигрантов
17:02  ОАЭ обвинили армию Судана в ударе по дипмиссии в Хартуме
17:00  Бейрут превратился в огненный ад, взрывы и пожары повсюду: Израиль начал военную операцию в Ливане
16:55  Средства против Марин Ле Пен. Судебный процесс грозит ее президентской карьере
16:52  Экономика Старого Света угасает, локомотивами мирового развития стали Индия и Китай, - Г.Смирнов
16:51  Запад хочет войны с Россией? Он ее получит, - Владимир Овчинский
16:47  Война и украинская демография. Мобилизационный потенциал Украины исчерпан, - Р.Ищенко

14:44  Умер Вячеслав Добрынин
14:36  Тайное оружие "тюркского единства" в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин
14:32  Алматинский марафон: Кыргызстанка прибежала первой, но ее дисквалифицировали
14:26  США отмечают прогресс в сотрудничестве с ЦА. Итоги заседания глав МИД "С5+1"
13:35  РосАрмия взяла последние опорники Угледара и заканчивает зачистку подвалов
13:07  В Алматы ударили ножом в сердце Чемпиона Азии среди юниоров по дзюдо Дамира Исаханова
11:09  Посторонись! Су-35 ВКС России нагнал ужаса на американские F-16, вылетевшие на "перехват" Ту-95
10:55  Ближневосточный кризис: перспективы, - Ростислав Ищенко
10:05  Самый известный кыргызстанский сутенер Дани Ажиев "присел" на 9 лет
09:29  Владислав Шурыгин: Обезглавленная змея жалить не может. Кремль не хочет ничему учиться...
09:27  Геополитические расклады сил в хронологических срезах. Ч. 2, - Максим Медоваров
09:17  Обе палаты Узбпарламента в один день одобрили закон "о креативной экономике"
08:58  Алишер Усманов потерял с начала года 5,51 миллиарда долларов, его состояние сократилось до 15,6 млрд
08:46  Новый премьер Японии подкинет США неожиданных проблем, - Дмитрий Бавырин
08:45  Тимофей Бордачев: Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства
08:42  Природно-ресурсный и экономический потенциал ЦА как фактор соперничества внешних акторов, - Гульнар Халова и Никита Иллерицкий
08:40  Дарья Матяшова: Кадровые перестановки в Казахстане: сила в контроле
08:35  Дарья Митина: Просроченный презентовал "синильной хромой утке" план сошествия в ад. Ситуация выглядит комично и нелепо
08:26  Россия начинает масштабную реформу миграционного законодательства, - МК
08:17  Дотянуться до Израиля: Пока в войне хуситов и Тель-Авива побеждают пиарщики, - СП
08:01  Глобальный гитлеризм. В рамках идеологического "мейнстрима" коллективного Запада, - Святослав Князев
07:57  Эмиль Амин: Ближний Восток и эпоха многополярности
07:54  Мальком Кьеюне: В попытке сохранить контроль над Ближним Востоком США ускоряют свой упадок
07:47  Нераспространение следует: Россия не будет подписывать новый ДСНВ, - Л.Самуна
07:39  Росчиновники ставят мигрантов во все более жесткие условия, - Е.Трифонова
07:20  Геополитикум: необходимо массовое геополитическое просвещение, - Александр Дугин
06:53  О двух типах социальности: в философии происходит радикальная смена парадигм, - Федор Гиренок
06:05  ВС РФ зажимают Селидово в "клещи" – итоговая сводка Readovka за 30 сентября
05:30  Комил Алламжонов более не отвечает за информ-политику Узбекистана
00:59  О чем дебатируют Лидеры политических партий Узбекистана, - Виктория Панфилова
00:56  Власть в Черногории возвращают себе прозападные "демократы"
00:55  "Байденомика" на марше: конец эпохи дешевых бургеров в Америке, - В.Прохватилов
00:13  Вице-спикер Думы Яровая назвала сроки глобальной реформы миграционной политики: нелегалам придется несладко
00:03  Выжить назло врагам: в чем смысл внешнеполитической стратегии руководства Сербии? - А.Бесов
00:02  Нетаньяху пообещал иранцам, что они скоро будут... свободны
Понедельник, 30.09.2024
23:52  Что известно о новом лидере "Хезболлы" Хашеме Сафиеддине
23:50  Украина на грани потери Угледара и обрушения фронта, - Евг.Балакин
23:48  ИИ может стать основанием для отмены результатов президентских выборов в США
13:03  Российский селекционер пшеницы Иван Кузьмин стал "Героем Туркменистана"
13:01  Убийство лидера "Хезболлы" стало унижением для США и судьбоносным выбором для Ирана,- А.Яшлавский
12:59  Дирижабли исчезли так же внезапно, как появились: загадки немецкие и советские, - Иван Рыбин
12:57  Израиль пошел ва-банк и выиграл. Почему Россия так не может? - Л.Степушова
12:18  Центральная Азия стала новым фронтом соперничества между США и Китаем, - Салих Кая
12:12  Узбекистан давал взятки мэру Нью-Йорка?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бейрут превратился в огненный ад, взрывы и пожары повсюду: Израиль начал военную операцию в Ливане
17:00 01.10.2024

Ирина РИНАЕВА

Армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. После массовой диверсии со взорвавшимися пейджерами и рациями, многодневных ударов по военным объектам - и не только, убийства главы "Хезболлы" Хасана Насруллы из региона стали поступать сообщения: израильские танки и спецназ вошли в Ливан. Но подтверждать эти новости ни власти Ливана, ни власти Израиля не торопились.

Взрывы раздаются по всему городу



Между тем арабские аналитики подчеркивают сходство нынешних событий с так называемой Ливанской войной 2006 года: тогда, чтобы подавить "Хезболлу", Израиль вторгся в Ливан. Это закончилось печально для обеих сторон, хотя каждая считала, что победила она.

Козу подоить, на сеновале поспать и коромысло потаскать: российскую молодежь захватила мода на отдых "как у бабушки в деревне"ФОТОВИДЕО

МОЛЧАНИЕ ИРАНА

Израиль стянул на северную границу минимум пять бригад, появились кадры спецназа и танков - как утверждали, вошедших на ливанскую территорию. Премьер Нетаньяху провел совещание "по вопросам безопасности" с ключевыми министрами и военачальниками. Детали, конечно, не разглашались, но, по словам спикера Госдепа США Миллера, израильтяне предупредили Белый дом о начале "ограниченных операций" в Ливане против "Хезболлы". Президент Байден призывал Израиль этого не делать, Нетаньяху призывам не внял.

Армия Израиля проводит наземную операцию на территории Ливана

Если верить израильским СМИ, цель операции - создать 20-километровую буферную зону у границы и ликвидировать на ней посты "Хезболлы".

В пабликах шиитской организации реагируют воинственно. Обращаясь к израильтянам, пишут: "Добро пожаловать в наземную войну" и заявляют о готовности "справиться с сухопутной агрессией". Ливанская армия отошла от границы, ее место заняли боевики "Хезболлы".

Ну а что Иран? Иран пока по большому счету молчит. "Хезболла" утверждает, что пока справляется сама - и уже рапортует об уничтожении нескольких израильских солдат.

СЦЕНАРИЙ-2006

Сценарий Ливанской войны 2006 года был похожим (тогда "Хезболлу" возглавлял Насралла, а Израиль - Эхуд Ольмерт). Поводом для израильского вторжения стало нападение на пограничников и обстрелы с ливанской территории.

Израиль бомбил Ливан, разрушая города, мосты и дороги, "Хезболла" отвечала ракетами - до 150 в день, и ожесточенными боями. Израильская армия задействовала в наземной операции 30 000 военных.

Эта война длилась 34 дня и закончилась прекращением огня согласно резолюции Совбеза ООН. Вместо "Хезболлы" позиции у границы заняли ливанская армия и миротворцы.

Пожары охватили Бейрут

Ливан лежал в руинах. А в Израиле росло недовольство действиями властей. Операция получилась очень затратной, по разным оценкам страна потеряла от полутора до четырех миллиардов долларов из-за массовой эвакуации жителей в приграничных районах, последствий обстрелов (пострадали десятки израильских населенных пунктов - "Железного купола" тогда еще не было), остановки предприятий.

Формальной военной победы война израильтянам тоже не принесла, действия ЦАХАЛа сочли недостаточно эффективными. Для анализа "ошибок" даже созвали специальную комиссию, ну а затем премьер Ольмерт был вынужден уйти в отставку. Сменил его Нетаньяху.

Нынешнюю операцию Израиль, пишет местная пресса, хочет ограничить несколькими днями. Провести, так сказать, "легкую наземную зачистку" после новых массовых бомбардировок (когда пишется этот материал, в Бейруте гремят взрывы - по городу нанесено минимум семь мощных ударов). Но ничего "легкого" на современном Ближнем Востоке, как известно, не бывает.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727791200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон по предотвращению распространения инфекционных заболеваний животных рассмотрят в Сенате
- Мажилис рассмотрит поправки в сфере противодействия коррупции
- Кадровые перестановки
- В регионах уже убрано 75% зерновых
- В приоритете – освоение средств, а не достижение результатов: аудит управления долгом проведен в области Абай
- Подозреваемый в хранении наркотиков экстрадирован из Грузии
- МВД: В трех регионах задержаны преступные группы вымогателей
- Рабочий график главы государства
- 25-летие учреждения епархии отмечают православные Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  