|Бейрут превратился в огненный ад, взрывы и пожары повсюду: Израиль начал военную операцию в Ливане
17:00 01.10.2024
Ирина РИНАЕВА
Армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. После массовой диверсии со взорвавшимися пейджерами и рациями, многодневных ударов по военным объектам - и не только, убийства главы "Хезболлы" Хасана Насруллы из региона стали поступать сообщения: израильские танки и спецназ вошли в Ливан. Но подтверждать эти новости ни власти Ливана, ни власти Израиля не торопились.
Взрывы раздаются по всему городу
Между тем арабские аналитики подчеркивают сходство нынешних событий с так называемой Ливанской войной 2006 года: тогда, чтобы подавить "Хезболлу", Израиль вторгся в Ливан. Это закончилось печально для обеих сторон, хотя каждая считала, что победила она.
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МОЛЧАНИЕ ИРАНА
Израиль стянул на северную границу минимум пять бригад, появились кадры спецназа и танков - как утверждали, вошедших на ливанскую территорию. Премьер Нетаньяху провел совещание "по вопросам безопасности" с ключевыми министрами и военачальниками. Детали, конечно, не разглашались, но, по словам спикера Госдепа США Миллера, израильтяне предупредили Белый дом о начале "ограниченных операций" в Ливане против "Хезболлы". Президент Байден призывал Израиль этого не делать, Нетаньяху призывам не внял.
Армия Израиля проводит наземную операцию на территории Ливана
Если верить израильским СМИ, цель операции - создать 20-километровую буферную зону у границы и ликвидировать на ней посты "Хезболлы".
В пабликах шиитской организации реагируют воинственно. Обращаясь к израильтянам, пишут: "Добро пожаловать в наземную войну" и заявляют о готовности "справиться с сухопутной агрессией". Ливанская армия отошла от границы, ее место заняли боевики "Хезболлы".
Ну а что Иран? Иран пока по большому счету молчит. "Хезболла" утверждает, что пока справляется сама - и уже рапортует об уничтожении нескольких израильских солдат.
СЦЕНАРИЙ-2006
Сценарий Ливанской войны 2006 года был похожим (тогда "Хезболлу" возглавлял Насралла, а Израиль - Эхуд Ольмерт). Поводом для израильского вторжения стало нападение на пограничников и обстрелы с ливанской территории.
Израиль бомбил Ливан, разрушая города, мосты и дороги, "Хезболла" отвечала ракетами - до 150 в день, и ожесточенными боями. Израильская армия задействовала в наземной операции 30 000 военных.
Эта война длилась 34 дня и закончилась прекращением огня согласно резолюции Совбеза ООН. Вместо "Хезболлы" позиции у границы заняли ливанская армия и миротворцы.
Пожары охватили Бейрут
Ливан лежал в руинах. А в Израиле росло недовольство действиями властей. Операция получилась очень затратной, по разным оценкам страна потеряла от полутора до четырех миллиардов долларов из-за массовой эвакуации жителей в приграничных районах, последствий обстрелов (пострадали десятки израильских населенных пунктов - "Железного купола" тогда еще не было), остановки предприятий.
Формальной военной победы война израильтянам тоже не принесла, действия ЦАХАЛа сочли недостаточно эффективными. Для анализа "ошибок" даже созвали специальную комиссию, ну а затем премьер Ольмерт был вынужден уйти в отставку. Сменил его Нетаньяху.
Нынешнюю операцию Израиль, пишет местная пресса, хочет ограничить несколькими днями. Провести, так сказать, "легкую наземную зачистку" после новых массовых бомбардировок (когда пишется этот материал, в Бейруте гремят взрывы - по городу нанесено минимум семь мощных ударов). Но ничего "легкого" на современном Ближнем Востоке, как известно, не бывает.