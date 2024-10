ОАЭ обвинили армию Судана в ударе по дипмиссии в Хартуме

17:02 01.10.2024

Суданская война перекинулась через залив



Гражданская война в Судане, разворачивающаяся между властями и военизированной группировкой "Силы быстрого реагирования" (СБР), все сильнее становится международной. Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обвинило суданскую армию в атаке на резиденцию посла в Хартуме. Абу-Даби пообещал поднять вопрос в Лиге арабских государств и ООН. Правительство Судана между тем отвергло обвинения и возложило вину на ополченцев СБР, назвав их действия трусливыми. Удар по посольству произошел на пятые сутки после начала крупнейшего наступления правительственных войск на Хартум - столицу Судана, которая полтора года контролировалась СБР.



Министерство иностранных дел Эмиратов 30 сентября сообщило, что военные самолеты суданской армии нанесли удар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме. Здание было сильно повреждено в результате нападения, уточнили в МИДе. "ОАЭ решительно осуждают жестокое нападение на резиденцию руководителя эмиратской миссии в Хартуме… Суданская армия должна понести полную ответственность за этот трусливый поступок",- подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что подадут жалобу в Лигу арабских государств, Африканский союз и ООН в связи с ударом, который "представляет собой вопиющее нарушение основного принципа неприкосновенности дипломатических зданий".



МИД Судана отверг обвинения ОАЭ в нападении на дипмиссию, назвав их ложными. Армия подчеркнула, что "наносит удары только по районам, где присутствуют ополченцы "Сил быстрого реагирования"".



"Эти позорные и трусливые действия (удар по резиденции посла.- "Ъ") были совершены военизированными формированиями СБР",- говорится в заявлении министерства.



Упомянутые "Силы быстрого реагирования" - это военизированная группировка, лидер которой Мохамед Хамдан Дагло (Хемедти) в апреле 2023 года не поделил власть с главой Суверенного совета Судана (де-факто руководителем правительственных войск) Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Два военачальника вступили в открытый конфликт, который вылился в кровавую гражданскую войну. За 17 месяцев противостояния двух генералов в стране погибли более 20 тыс. человек, свыше 10 млн суданцев стали беженцами.



Генерал аль-Бурхан и подконтрольный ему МИД Судана неоднократно обвиняли Абу-Даби в поставках оружия и поддержке СБР.



26 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава Суверенного совета прямо заявил, что ОАЭ поставляют вооружения Хемедти. По данным The Washington Post, Эмираты поддерживают СБР, чтобы получить выгодные контракты на разведку геологических ресурсов Судана - якобы Абу-Даби добивается концессий на добычу золота в африканской стране. Анализ The Wall Street Journal показал, что ОАЭ с самого начала гражданского конфликта в Судане снабжают СБР тяжелыми вооружениями через аэродром в чадском Амджарассе. Позже постпред Судана при ООН Мохамед аль-Харит подтвердил данные журналистов, заявив, что СБР получают эмиратское оружие через Чад.



Эмираты отвергают эти обвинения, заявляя, что предоставляют гуманитарную помощь суданскому народу только через международные агентства и больницы, созданные в лагерях беженцев в Чаде. В июне во время заседания Совбеза ООН по ситуации в Судане представитель ОАЭ Мохаммед Абу Шехаб заявил, что "ложные обвинения" в адрес его страны "направлены на отвлечение внимания от серьезных нарушений, происходящих на местах".



При этом эмиратский дипломат подчеркнул: "Победы или военного урегулирования конфликта в Судане не будет. Стол переговоров - единственный способ урегулирования".



Однако пока переговоры под началом США и Саудовской Аравии не привели к прорыву - обе стороны стремятся захватить как можно больше территорий, прежде чем начинать диалог.



На Генассамблее ООН генерал аль-Бурхан заявил, что готов к переговорам, но "для народа Судана будет неприемлемо, чтобы какая-либо страна или организация, которые поддержали войну или участвовали в убийствах и перемещениях суданского народа, участвовали в мирном процессе". И хотя военачальник не назвал конкретные государства, это явный намек на ОАЭ, которые планировали участвовать в мероприятиях по примирению суданцев. Так, в августе прошлого года Хартум демонстративно отказался от участия в переговорах в Женеве, когда США пригласили Абу-Даби в качестве наблюдателя.



Еще одно условие для начала мирных переговоров по версии аль-Бурхана - полный вывод СБР из Хартума. 26 сентября правительственные силы начали крупнейшее с начала войны наступление на город. Столица Судана с апреля прошлого года находится в руках СБР, которые успели в первые дни конфликта занять стратегические военные объекты. На протяжении полутора лет правительственные войска никак не могли выбить силы Хемедти из города.



Но за последнюю неделю армия Судана успела захватить критически важные мосты, соединяющие два крупнейших города страны - Омдурман и Хартум. Кроме того, правительственные силы установили контроль над стратегическим районом Центрального рынка суданской столицы, выдавив СБР практически из всего центра. Возможно, взятие Хартума может переломить ход всего конфликта и ускорить переговоры между Хемедти и аль-Бурханом. Пока же страна погружается в темные времена, представляя угрозу не только для региона, но и для всего мира.



В тот же день, когда генерал аль-Бурхан выступал в Нью-Йорке, в газете Financial Times вышло интервью бывшего премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока. Политик, бывший главой Переходного военного совета Судана с 2019 по 2021 год, пока не был свергнут Абдель Фаттахом аль-Бурханом, предупредил: гражданская война может превратить его страну в "плодородную почву для джихадистов", угрожая региональной стабильности всего Африканского Рога.



"Судан, расположенный на пересечении семи стран, рискует стать рассадником терроризма в очень хрупком регионе",- отметил Абдалла Хамдок.



По его словам, джихадистские группировки в Сахеле, такие как "Боко Харам" и "Исламское государство" (признано террористическим и запрещено в РФ) могут объединиться на суданской почве с другими экстремистскими группировками, такими как "Аш-Шабаб" в Сомали. В 1990-х годах Судан уже имел репутацию рассадника терроризма - там укрывался Осама бен Ладен - и может снова стать им сейчас.



Эльнар Байназаров