РосМВД разработало публичный реестр нелегальных мигрантов

17:06 01.10.2024

МВД разработало публичный реестр нелегальных мигрантов



Софья Белова



Информация в нем будет ограниченной



В марте на сайте МВД появится открытый реестр мигрантов без гражданства, нелегально находящихся на территории России. Об этом сообщили "Ведомости".



В закрытой подсистеме сайта МВД будет собрана информация с ФИО иностранца, датой рождения, полом, паспортными данными, следует из текста проекта. Публично можно будет узнать только то, включен ли человек в реестр или нет. Уточняется, что база данных на сайте МВД для общего доступа будет обновляться не дольше суток с того момента, как в нее будут внесены новые сведения. Оператор будет в течение 5 лет хранить историю обработанных запросов.



Ранее стало известно, что судебные приставы получат возможность записывать весь процесс депортации мигрантов на видео – от конвоирования в суд до выдворения за пределы России. Для этого будут использоваться IP-камеры, видеорегистраторы, фотоаппараты и прочие устройства.