Иран выпустил более 500 баллистических ракет по Израилю

20:30 01.10.2024

иранская ракета попала по зданию в Тель-Авиве

СМИ: иранская ракета попала по зданию в Тель-Авиве



Одна из ракет, выпущенных по Израилю из Ирана, попала в жилое здание в Тель-Авиве, сообщает Telegram-канал "Голос Израиля".



Всего по стране было выпущено более 500 баллистических ракет, говорится в сообщении.



По всему Израилю объявлена воздушная тревога.



Авторы: ДМИТРИЙ ИСТРОВ