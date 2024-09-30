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|Иран выпустил более 500 баллистических ракет по Израилю
20:30 01.10.2024
иранская ракета попала по зданию в Тель-Авиве
СМИ: иранская ракета попала по зданию в Тель-Авиве
Одна из ракет, выпущенных по Израилю из Ирана, попала в жилое здание в Тель-Авиве, сообщает Telegram-канал "Голос Израиля".
Всего по стране было выпущено более 500 баллистических ракет, говорится в сообщении.
По всему Израилю объявлена воздушная тревога.
Авторы: ДМИТРИЙ ИСТРОВ