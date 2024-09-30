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Курская дуга, 29 сентября, внезапный поворот: Почему укры испугались освобождения Обуховки, - Р.Маркуш
20:45 01.10.2024

Курская дуга, 29 сентября, внезапный поворот: Почему враг испугался освобождения Обуховки
Самостийные эксперты увидели в активизации "северян" под Суджей реальную угрозу Харькову

Радомир Маркуш

По данным наших военкоров, село Обуховка в Курской области освобождено бойцами 155-й бригады морской пехоты ВС РФ. В частности, такую информацию приводит "Военная хроника" со ссылкой на тг "Романов Лайт". Однако о том, что стало легче, говорить не приходится.

"Враг, поняв наш замысел наступления с отрезанием трассы на Коренево и выходом к западным окраинам Суджи, втягивает в бои новые силы. Так же по сообщениям с земли, ВСУ активно используют наши же укрепления, построенные на случай вторжения", - отмечает паблик.

По оценке Юрия Подоляки, оперативная пауза на Курщине закончилась. Причем, как считает военный эксперт, прервали ее именно наши части, которые уже несколько дней ведут активные бои по вытеснению группировки противника южнее Глушково за линию госграницы.

"Нами были очищены окрестности Медвежьего. А еще враг был выбит из н.п. Краснооктябрьское. А вчера и из Обуховки (южнее Веселого). Таким образом, здесь под контролем ВСУ остался лишь н.п. Новый Путь. Но и здесь ситуация для его гарнизона аховая. Наши БПЛА полностью лишили противника снабжения и не исключено, что безо всякого штурма противник сам откатится за линию границы", - комментирует ситуацию Подоляка.

Бандеровские мониторинговые каналы жалуются на наши ТОСы, которые в ночь на 29 сентября нанесли мощные удары по основным опорникам врага в курском приграничье. В Сети распространяются видео засады "северян" на бронемашины ВСУ International MaxxPro на восточном въезде в Кремяное. Российские бронебойщики отработали по бортам натовской техники. И из района Ольговки пришли красивые кадры уничтожения бандеровской БМП-1.

По состоянию на вечер 29 сентября противник, возможно, выбит и из Ольговки. Правда, считать село освобожденным пока рано - нашим нужно закрепиться. Зато можно констатировать успех "северян" в урочище Лесок (балка Успеновский Яр), в районе которого российские войска широким фронтом отбросили ситуативных оккупантов из опорников, заставив врага "потужно" драпать на два километра.

Что показательно: Институт изучения войны (ISW) вот уже пару недель начинает свою оперативку одной и той же короткой сводкой: "Украинские войска продолжили наступательные операции в Глушковском районе Курской области, но не добились каких-либо подтвержденных успехов". О том, что враг в промышленных масштабах гибнет в идиотском наступе, эксперты ISW ожидаемо молчат, а зря. Тем более, и впрямь есть что рассказать.

Интересный случай поведал "Северный ветер" - о попытке одной бронемашины трижды прорваться в направлении Веселого. Казалось бы, сам господь бог отговаривал бандеровцев не искушать судьбу в курском приграничье, но командир укро-батальона проигнорировал все "знаки сверху" и добил-таки свой экипаж.

"При первой попытке возле бронемашины разорвался снаряд, и водитель решил не испытывать судьбу, развернулся и дал назад. После прибытия, видимо, получил „втык" от командира и экипаж этой же ББМ снова отправился на прорыв. На этот раз ББМ выдержала прилет FPV-дрона, водитель снова разворачивается и мчится обратно. Получив еще одну порцию „лещей" от командира, экипаж в третий раз поехал в сторону Веселого, успел высадить часть десанта, но после был накрыт минометным огнем. Водитель, недолго думая, опять развернулся и дал газу, бросив сослуживцев. В итоге, по пути назад, ББМ с остатками десанта ВСУ подрывается на мине, а брошенные хлопцы накрыты минометами и FPV-дронами… Выживших нет", - рассказал поучительную для ситуативных оккупантов историю "Северный ветер".

В Сети также появилось видео, на котором запечатлено уничтожение украинского боевика, вооруженного мечом. Был такой дурень, который вместе с "калашом" в атаку носил длинный "режущий предмет", периодически размахивая им на камеру.

На записи видно, как ВСУшник с клинком в руках носился по населенному пункту. Затем камера фиксирует ракетный удар по постройке, в которую вбежал укро-меченосец. Судя по мощному взрыву и густым клубам дыма, от домика ничего не осталось, в том числе "хероев". Как шутят на форумах, еще Александр Невский предостерегал врагов не появляться на русской земле с мечом… плохая же примета.

А тем временем самостийные эксперты пишут, что "это только цветочки, а ягодки будут в конце октября". Шеф "Інформаційного опору" Константин Машовец, работающий в интересах Пентагона, сообщил, что по данным военной разведки США, "общая численность российской группировки, развернутой на Курском направлении, оценивается примерно в 40−41 тысячу военнослужащих. Хотя, очевидно, планируется довести ее до отметки, по крайней мере, в 46−47 тысяч военнослужащих".

Дескать, прямо сейчас наблюдается активизация наступательных действий армии России в зоне бандеровского вторжения, причем размер, структура, а также система управления группировки "Север" меняются принципиальным образом.

Машовец тем не менее информирует щирых громадян, что параллельно начавшемуся разгрому ВСУ в курском приграничье, куда больше сил и огневой мощи русские развертывают для наступления в Харьковской области.

Правда, произойдет это после завершения Угледарской, Кураховской и, возможно, Мирноградской освободительных операций, после чего ВС РФ навалятся на Харьков. Мол, "состоится процесс оперативного развертывания совсем другой, по своим оперативным возможностям, группировки войск… здесь наступление для [армии России] более важно (развернут значительно больший комплект ее войск), чем для отвоевания небольшого куска территории собственной Курской области".

Машовец может не переживать за Курщину - ее наши бойцы точно освободят, а заодно создадут буферные зоны из Харьковской и Сумской областей, тем более, если "северяне" будут усилены лучшими бригадами "Центра" и "Востока".

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727804700


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