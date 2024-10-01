Иран утверждает, что уничтожил в Израиле: 20 истребителей F-35, газовые платформы у Ашкелона и много танков у Нецарима

00:01 02.10.2024

Газовые платформы и 20 истребителей: Иран подвел итоги ударов по Израилю



Иран поразил более 20 израильских истребителей F-35 во время ракетного удара во вторник, 1 октября. Такие данные приводит иранское агентство ShafaqNA.



Агентство Tasnim пишет, что иранские ракеты поразили газовые платформы в районе израильского Ашкелона.



Телеканал IRIB, в свою очередь, сообщает, что часть иранских ракет ударила по району Нецарим в секторе Газа, при этом поразив "большое число" израильских танков.



Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что среди объектов, которые поразили иранские ракеты, были военная база и газовые платформы в Средиземном море.



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Израильская сторона не подтверждает ущерб, о котором сообщают иранские средства массовой информации. Что касается жертв и пострадавших, The Times of Israel пишет, что два человека в Тель-Авиве получили легкие осколочные ранения, еще несколько человек в других населенных пунктах Израиля получили незначительные травмы из-за падений во время поиска бомбоубежищ.



Гражданская оборона Палестины сообщает, что один человек погиб в Иерихоне на Западном берегу из-за падения ракеты.



Авторы: ТАТЬЯНА ПЛОТНИКОВА