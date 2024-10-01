Паломники-хасиды прибыли в Умань со своей полицией

00:15 02.10.2024

Украинские перевозчики предложили израильтянам проезд с кошерной едой и выпивкой



В украинский город Умань для обеспечения правопорядка и безопасности брацлавских хасидов прибыли полицейские из Израиля. В этом году на Украине ожидается от 30 до 50 тысяч паломников, которые планируют отпраздновать еврейский новый год Рош ха-Шан. Препятствием может стать отмена Израилем части авиарейсов из-за сложной ситуации в стране, однако на Украине уже находится немало верующих, прибывших заранее.



Начнется еврейский Новый год вечером 2 октября и продлится до вечера 4 октября. Дело в том, что именно в Умани Черкасской области Украины расположена могила основателя течения – ребе Нахмана из Брацлава, а потому раз в году этот небольшой город становится своеобразной Меккой для последователей одного из течений хасидизма. Принять участие в таком паломничестве считается для верующих святым и обязательным делом.



В украинских социальных сетях уже появились видео, на которых весь центр города заполнен толпой верующих из Израиля. На улицах, что называется, яблоку негде упасть. При этом МИД Израиля рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок на Украину во время боевых действий. Этот вопрос стал настолько острым, что летом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху даже позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы лично обсудить все нюансы проводимого мероприятия. По данным украинских СМИ, прибытие верующих для режима Зеленского – не самое простое испытание, которого украинская власть предпочла бы избежать. В Умани не хватает бомбоубежищ и медицинского персонала, а на окраине города расположен военный аэродром, а также оборонные заводы – законные и потенциальные цели для ударов ВС РФ. Отказаться от посещения города призвали даже власти США.



Безопасность тех, кто прибыл в Умань, будет обеспечивать не только полиция, прибывшая из Израиля, но и конная полиция из столицы Украины – к работе привлечена кавалерийская рота батальона тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции Киева. И это не просто так.



Известно, что происходящим сильно возмущаются местные жители, по словам которых, после праздника город выглядит весьма потрепанно – инфраструктура небольшой Умани не рассчитана на столь большое количество гостей. Во время, а также до праздника, в городе образуются огромные очереди ( приезжие все скупают ), а когда гости уезжают, местные жители остаются один на один с огромным количеством мусора и исписанными ивритом стенами.



Пока у одних украинцев, вынужденных жить впроголодь и прятаться от мобилизации, празднующие паломники вызывают исключительно раздражительные эмоции, для друг они – хороший способ нажиться и заработать приличные деньги. Речь идет о переводчиках, менялах и водителях – как междугородних, так и местных таксистах. Многие паломники прибывают в город через Винницу, но есть и такие, кто едет через Киев и готов заплатить за это большие деньги. По данным украинских СМИ, автоперевозчики предусмотрительно повысили свои услуги, а поездки в Умань из других городов Украины стоят от 150 долларов в одну сторону. И это только в больших автобусах, а в небольших автомобилям и минивэнах цена гораздо выше. Многих клиентов такие специалисты ловят еще в сопредельных с Украиной странах – например, в Польше. Объявления пишут сразу на иврите, а также на английском. Примечательно, что на западе Украины появились даже автоперевозчики, предлагающие верующим пакет "все включено" – с возможностью закупки по пути алкоголем и кошерной едой, а также горячими обедами в дороге. Естественно, за дополнительную плату.



"Считается, что если еврей встретит Новый год на могиле Рабби Нахмана, то год будет счастливым, – рассказал "МК" православный миссионер Руслан Калинчук. – Что-же касается того, что на территории Украины идут боевые действия, то евреев этим сложно удивить, потому что с момента образования государства Израиль в 1948 году эта страна воюет постоянно, и удивить гражданина Израиля воздушной тревогой сложно. Кроме того, согласно учению Рабби Нахмана, чем больше трудностей и препятствий преодолел пилигрим на пути к могиле, тем больше в нем святости.



Как и украинские власти, так и власти Израиля, обращаются к паломникам с призывами воздержаться от поездки, но верующего это вряд-ли остановит, тем более что помогать в организации правопорядка Украинским полицейским будут коллеги из Израиля. Для Украины и для Умани это событие является хорошим подспорьем, потому что турист это всегда деньги, а для нищей и бедной Украины это сегодня важно".



Владимир Михайлов