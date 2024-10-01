Вест-индская кампания 2024. Индуисты во властной элите Соединенных Штатов, - Михаил Стрелец

00:32 02.10.2024 01.10.2024



Об авторе: Михаил Васильевич Стрелец – доктор исторических наук, профессор.



Гордость индийцев за Камалу Харрис напоминает "обамаманию" в Кении в 2008 году.

Индуисты – ядро индийской диаспоры в США, примерно 83% от ее общей массы. В этой диаспоре есть также сикхи, мусульмане, христиане, представители иных религий. Небольшая часть индуистов мигрировала в Соединенные Штаты не из исторической родины, а из самых разных государств.

Административные способности выходцев из Индостана и их потомков оказались востребованными в Америке. Это началось не в последние годы, а гораздо раньше. Способности новых американцев впервые по-настоящему оценили во времена Линдона Джонсона, президента в 1963–1969 годах. Его администрация в 1965 году добилась принятия Immigration and Naturalization Act. Сдавалось в архив квотирование на приезд мигрантов из отдельных стран. И в Белом доме, и на Капитолийском холме четко уловили новую тенденцию – развитие характерной для постиндустриального общества сферы услуг.



Только за 15 лет – с 1990 по 2005 год – индийская диаспора увеличилась на 184%. В первой четверти нынешнего века ни одна диаспора в США не растет так быстро, как индийская.



Индийцы – первые по доле лиц с высшим образованием (77%), магистров и докторов (48%). Им нет равных среди получателей виз типа H-1B, то есть высококлассных специалистов. Вызывает уважение экономическая состоятельность индуистов. Здесь они тоже первые: на сей раз по доходу домохозяйства среди всех американских религиозных общин. 36% последователей этой традиционной веры в Америке имеют доход, превышающий 100 тыс. долл. По грубым подсчетам, общее число американских индуистов приближается к 1,4 млн человек.



Отсюда особое место и роль индуистов в современной политической элите США. Речь идет о социальной группе, которую никак нельзя назвать большой или средней. При этом она выглядит достаточно самостоятельной и имеет высокий социальный статус. С каждым годом нарастает объем государственной и информационной власти, которым она обладает. Пустило глубокие корни непосредственное участие индуистов в осуществлении законодательной, исполнительной, судебной власти.



Важной спецификой индуистской политической элиты выглядит то, что ее представители сначала прочно утверждаются в неполитических элитах, накапливают ценнейший управленческий опыт. Рекрутирование представителей политической элиты из неполитических элит – сложный процесс.



Восхождение на политический Олимп



В XX веке индуисты не были представлены в американском политическом истеблишменте. Даже если подсчитать, сколько, в общем, представителей индийской диаспоры входило тогда во властные круги, то получается капля в море. В 1957 году американец индийского происхождения и сикх по вероисповеданию Далип Сингх Саунд стал первым конгрессменом азиатского происхождения в США.



До начала 2010-х годов неиндуисты с внушительным отрывом опережали индуистов в том сегменте индийской диаспоры, из которого рекрутировалась политическая элита. Они разделяли громкие успехи, становились первыми по ряду номинаций. Поэтому будет правильным сначала рассказать об успехах неиндуистов.



В 2004 году Бобби Джиндал становится первым католиком в индийской диаспоре, пополнившим Палату представителей Конгресса США. Представлял штат Луизиана. Через четыре года Джиндал начал отсчет истории глав субъектов американской федерации индийского происхождения. Была одержана блестящая победа на выборах губернатора того же штата. Он представлял Республиканскую партию.



В 2011 году начинается период работы на весьма высоких должностях у методистки по вероисповеданию, родившейся в сикхской семье, Никки Хейли (Нимрата Рандхава). Она оказалась первой женщиной индийского происхождения на посту губернатора штата (2011–2017) на должности постоянного представителя США при Совете Безопасности ООН (2017–2018). Хейли относилась к должностным лицам в ранге членов кабинета, не входящих в кабинет. Отлично справилась с губернаторской должностью в непростом штате Южная Каролина, где она родилась. Хейли оказалась первой индианкой, избранной в 2004 году депутатом Палаты представителей местного парламента от Республиканской партии.



14 февраля 2023 года Никки Хейли официально выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах президента США в 2024 году. Она стала первой цветной женщиной, которая баллотировалась на пост президента от Республиканской партии в качестве основного кандидата. 6 марта с.г. сняла свою кандидатуру.



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Уша Чилукури – потенциальная "вторая леди"

американской политики. Фото ReutersИндуистский след в президентских тандемах

С 2011 по 2025 год карьера баптистки, члена индийской диаспоры Камалы Деви Харрис выглядит следующим образом: генеральный прокурор Калифорнии (2011–2017), сенатор США от штата Калифорния (2017–2021). Первая женщина, первый политик афроамериканского происхождения и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента страны в истории США (2021–2025).



В августе 2024 года была выдвинута кандидатом на пост президента от Демократической партии США. В случае избрания Харрис станет первой женщиной и первой азиаткой, ставшей президентом Соединенных Штатов, а также вторым человеком афроамериканского происхождения на этом посту после Барака Обамы.



Мать Камалы – ее звали Шьямала Гопалан – уроженка Индии, дочь индийского политика и чиновника, который некоторое время служил в Замбии. Они принадлежат к тамильскому народу и касте брахманов. Однако сама Харрис уже в сознательном возрасте присоединилась к Третьей баптистской церкви Сан-Франциско.



Когда пишутся эти строки, окружение Харрис, ее команда во многом окутаны ореолом тайны. Вечером 10 сентября в Пенсильванском конференц-центре в Филадельфии состоялись телевизионные дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Интересно присмотреться к тому, кто помогал выдвиженке демократов готовиться к дебатам.



По данным телеканала NBC, в этот ближний круг входили муж ее родной сестры Майи – Тони Уэст, ближайшая подруга и политическая соратница афроамериканка Миньон Мур, давняя советница по внутренней политике Рохини Косоглу, старший советник штаба предвыборной кампании Брайан Нельсон, бывший юрисконсульт Белого дома тайваньского происхождения и иммигрант из Бразилии Джош Сю (Hsu) и помощник вице-президента по национальной безопасности Фил Гордон.



Что касается их отношения к индо-океанской диаспоре, то Рохини Косоглу явно имеет наиболее прямую связь как выходец из тамильской семьи (Шри-Ланка). Тамилы в большинстве своем исповедуют индуизм, но некоторые – христианство и ислам. Имя Рохини может свидетельствовать о том, что ее семья была все-таки индуистской. Правда, переезд людей в Америку меняет их конфессиональную принадлежность, как мы видим на примере Харрис. Муж Рохини Косоглу – это видно по их общей фамилии – турецкого происхождения.



Остальные члены команды, такие как Тони Уэст, также могут иметь симпатии к индийской культуре через свои личные и семейные связи, однако их профессиональная деятельность и политические убеждения – более важные аспекты для оценки их позиции и вовлеченности в индийскую диаспору.



В целом можно сказать, что команда Камалы Харрис разнообразна как по этническому, так и по конфессиональному составу, что отражает ее собственные корни и стремление к инклюзивности в американской политике.



"Латентный индуизм" присутствует и в команде Дональда Трампа. Его кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс подвержен влиянию своей жены Уши Чилукури. Это проскальзывает в автобиографической книге Вэнса "Элегия Хиллбилли". Он с уважением отзывается о происхождении супруги, ее семье и их фамильных традициях. Вэнс и его жена вместе учились на юридическом факультете Йельского университета.



"Я выросла в религиозной семье. Мои родители исповедуют индуизм, и это одна из тех вещей, которые сделали их хорошими родителями, хорошими людьми", – рассказала Уша в эфире программы Fox & Friends в июне 2024 года. А вот фрагмент из интервью тети миссис Вэнс изданию The Indian Express. "Я хочу передать Уше, чтобы та поддерживала своего мужа, как это делала раньше, отстаивала индуистские ценности, поддерживала индусов в США и помогала им, если они сталкиваются с какими-либо проблемами при исповедовании своей религии", – призвала родственница супругу возможного вице-президента.



Многие уже заметили подспудное столкновение, схватку двух индианок: Уши Чилукури Вэнс и Камалы Харрис.



Кадровый резерв



А сейчас остановимся именно на индуистском сегменте американской политической элиты и попытаемся высказаться насчет возможности привлечения некоторых из этих деятелей в команды Харрис и Трампа.



Тулси Габбард – член Палаты представителей Конгресса США от 2-го избирательного округа Гавайев (2013–2021), член комитета Палаты представителей по иностранным делам, бывшая вице-председатель Демократического национального комитета (руководящего органа Демпартии). Она – первый в истории США член Конгресса индуистского вероисповедания. Правда, как это часто бывает в американских семьях, особенно из островных тропических регионов, ее родители придерживались сложной смеси католичества и доктрины Общества сознания Кришны. Но она считает, разумеется, кришнаизм интегральной частью индуистской традиции. Ее второй брак освящен соответствующей церемонией на Гавайях.



В январе 2013 года Тулси была приведена к присяге. Для церемонии использовалась "Бхагавад-гита как она есть" (индийский эпос в переводе и с комментариями Бхактиведанты Свами Прабхупады, основоположника Общества сознания Кришны). В сентябре 2014 года США с официальным визитом посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди. В плотном графике Моди нашлось окошко для встречи с Габбард. Конгрессвумен вручила главе правительства тот самый, ставший "историческим" экземпляр книги Прабхупады. Ноябрь 2016 года был отмечен для Тулси Габбард переизбранием на второй срок.



Определенную известность конгрессвумен приобрела выступлениями против присутствия военных США на Ближнем Востоке. В 2017 году она встречалась с президентом Сирии Башаром Асадом. Эта встреча вызвала немалый скандал, ведь как раз была в разгаре борьба западной коалиции с террористами в Сирии и Ираке. Ранее Габбард участвовала в военных кампаниях в составе подразделений Нацгвардии США.



Два года назад она вышла из Демократической партии, а ранее пыталась участвовать в гонке за президентский пост в 2020 году, но набрала по опросам голоса лишь в пределах статистической погрешности.



Габбард может быть кандидатом на пост госсекретаря, министра обороны или постоянного представителя США при ООН.



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Вивек Рамасвами подает себя

как гуру консерватизма. Фото ReutersВивек Ганапати Рамасвами представляет собой одну из самых значимых фигур среди американских индуистов. Он блестяще реализовал себя как американский предприниматель, писатель и консервативный политический деятель. Общественно-политические взгляды этого уроженца Цинциннати, штат Огайо, детально изложены в книгах "Воук, зарегистрированный как корпорация" (2021) и "Нация жертв" (2022). По мнению обозревателя американской газеты Politico, есть все основания считать Рамасвами "одним из интеллектуальных крестных отцов движения против воукизма", то есть повышенного внимания к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости.

21 февраля 2023 года он выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии для участия в выборах 2024 года. 16 января довел до сведения соотечественников решение о выходе из президентской гонки в пользу Дональда Трампа.



У него есть четко обозначенная позиция по двум весьма важным политическим вопросам.



Первый вопрос: украинский. Цитируем заявление Рамасвами: "Вступление Украины в НАТО ставит США на грань ядерной войны. Призываю Байдена прекратить военную помощь Украине. Украина должна пойти на территориальные уступки, в частности – позволить России сохранить за собой территории, находящиеся под ее контролем. Из-за такой радикальной позиции по Украине я потерял много крупных потенциальных доноров".



Второй вопрос: вторжение ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года. Здесь он высказался следующим образом: "Израиль должен отрубить головы сотне лидеров ХАМАС, насадить их на колья и выставить на границе Израиля и Газы".



Представляется, что Вивек Ганапати Рамасвами вполне справится с должностью министра торговли. Жена возможного вице-президента Вэнса Уша Чилукури – отличная кандидатура на должность министра юстиции. Креативные и весьма напористые Прия Сундарешан, Рийки Хушанги, Раджа Кришнамурти, Ом Дуггал, Раджа Кришнамурти, Шантала Дамле подходят для назначения президентскими советниками разных администраций. Среди индоамериканцев все же, наверное, больше демократов, чем республиканцев.



Индуисты, да и вся индийская община в США всегда рассматривались официальным Нью-Дели как фактор, серьезно укрепляющий позиции Индии на американском направлении. Что же получилось в действительности, когда соотечественники во множестве заполнили разные эшелоны американской власти? Практически ничего. В одной из публикаций Российского совета по международным делам дается такое толкование: "Это объясняется "двойной лояльностью" индийской диаспоры, что означает одновременную лояльность стране пребывания и своей родине и что в условиях американского общества заставляет индийцев хранить лишь свою культурную идентичность, политическая же деятельность предназначена для тех американцев, которые готовы опираться на американские ценности". Источник - НГ

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