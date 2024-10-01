Мусульмане консолидируются вокруг Москвы и Грозного, - Андрей Мельников

00:36 02.10.2024 01.10.2024



Обозначились главные духовные центры исламского сообщества

Андрей Мельников

Заместитель главного редактора "Независимой газеты", ответственный редактор приложения "НГ-Религии" Милена Фаустова



Избрание муфтия Чечни Салаха Межиева председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа напоминает о роли Ахмата Кадырова в создании этой организации.

Два влиятельных исламских объединения обрели руководителей. Если в случае с Духовным управлением мусульман РФ (ДУМ РФ) переизбрание муфтия Равиля Гайнутдина было ожидаемо, то приобретенное лидерство муфтия Чечни Салаха Межиева в Координационном центре мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) можно расценить как обозначение некоего тренда в умме (исламском сообществе) южных регионов России. В каком-то смысле все возвращается на круги своя, ведь координационное объединение региональных муфтиятов было создано в 1998 году по инициативе тогдашнего муфтия Чечни Ахмата Кадырова, который впоследствии стал президентом республики.



Совет КЦМСК 28 сентября собрался в городе Черкесске, административном центре Карачаево-Черкесской Республики. Место председателя централизованной организации пустовало почти два месяца. Предыдущий глава КЦМСК муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев скончался в начале августа. Вероятно, центр коллегиального объединения ДУМов всех северокавказских республик теперь переместится в Грозный. У Салаха Межиева много дел в Чечне, ведь кроме многочисленных духовных должностей он исполняет обязанности советника республиканского главы Рамзана Кадырова.



История взаимоотношений муфтията Чечни с КЦМСК не проста и не линейна. В начале 2010-х годов у Грозного возникли претензии к Координационному центру. В апреле 2012 года тогдашний муфтий Чечни Султан Мирзаев принял решение о выходе своего ДУМ из состава Координационного центра мусульман Северного Кавказа, поскольку, по его мнению, "данная структура себя дискредитировала". "В функции КЦМСК входило распространение ислама на Кавказе при активном взаимодействии с государственными структурами по противодействию радикализации нашей молодежи, экстремизму, ваххабизму. Сегодня КЦМСК – это всего лишь название", – говорилось в сообщении чеченского ДУМ.



Как считается, в подтексте этих событий оказался скандал, связанный с воспоминаниями одного из участников объединения. Этот религиозный деятель поделился мемуарами о той роли, которую в исламском сообществе начала 1990-х годов играли чеченские сепаратисты, террористы и радикалы, впоследствии изгнанные из Чечни Ахматом и Рамзаном Кадыровыми.



Но Бердиев тогда отреагировал в примирительном тоне. "То, что из Координационного центра уходят, это не означает, что они куда-то уйдут. Мы обречены жить вместе, работать вместе, поэтому если нужна будет помощь Духовного управления мусульман Чеченской Республики, мы всегда будем обращаться к ним, во все времена… Вместе с Координационным центром или врозь – мусульмане должны помогать друг другу", – говорил он "РИА Новости".



Спустя некоторое время отношения нормализовались. В апреле 2017 года Салах Межиев был избран первым заместителем председателя КЦМСК. Тем самым восстановилась преемственность традиции, когда замом Бердиева, возглавлявшего объединение с 2003 года, становился представитель Чечни.



В дальнейшем КЦМСК старался не забывать о той роли, которая ему предназначалась с момента основания, и действовал в интересах государственно ориентированных сил в российском исламе. Летом с.г. Координационный центр постановил считать ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо головных уборов "наносящим практический вред мусульманам, поскольку оно угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях". Решение было принято после того, как в конце мая в Государственной думе был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части ограничений на ношение религиозной одежды в общественных местах и образовательных организациях)". Межиев еще в декабре 2020 года называл ношение никаба "первым шагом на пути к терроризму". Неприятие такой одежды всегда отличало чеченский муфтият, в отличие от исламских деятелей Центральной России, которые старались соответствовать принципам толерантности к разным проявлениям религиозности, но, конечно, ненасильственного характера.



Подобную точку зрения заняли представители Совета муфтиев России (СМР) и связанного с ним ДУМ РФ. У этих объединений с центром в Москве и раньше бывали разногласия с муфтиятами Северного Кавказа. В 2016 году СМР обратился к Салаху Межиеву, высказав обеспокоенность по поводу принятой на исламской конференции "Люди Сунны – кто они?" в Чечне фетвы (правового постановления), которая вносила разъяснения, кто такие правоверные верующие, а кто – сторонники ложной религиозности. В СМР тогда указали на недоработку документа и заявили, что его содержание "может внести раскол среди российских мусульман".



Совет муфтиев, председателем которого также был муфтий Равиль Гайнутдин, основан в 1996 году. В 2020 году возникла ситуация, когда было сочтено, что СМР вообще прекратил свое существование. Совет муфтиев выделялся среди других исламских организаций тем, что предполагал коллегиальность управления, и в его состав входили, например, ДУМ Европейской России (ДУМЕР) и ДУМ Азиатской части России (ДУМАЧР). Но в дальнейшем между формально равными сопредседателями происходили трения. Скажем, глава ДУМ АЧР Нафигулла Аширов в критических ситуациях неоднократно грозился выйти из СМР. Вообще удаленные от федерального Центра муфтии организации проявляли несколько большую крайность во взглядах, чем московские, чаще критиковали Русскую православную церковь, если считали, что она злоупотребляет своим первенством в российском обществе.



Критики СМР утверждали, что объединение покидают местные религиозные организации.



Сначала из подчинения вышло ДУМ Ивановской области. Иваново поддержали в ДУМ АЧР. Через пару месяцев СМР недосчитался еще ряда духовных управлений: Пензенской области, Республики Мордовия, Республики Коми, Республики Карелия, общин мусульман Мурманска и Мурманской области, а также Центрального духовного управления мусульман Ульяновской области и т.д.



Начиная с 2020 года словосочетание "Совет муфтиев России" практически исчезло из информационного поля. И вот теперь на том же VIII съезде-курултае 20 сентября с.г., который переизбрал Равиля Гайнутдина председателем Духовного управления мусульман РФ, опять возник СМР, только теперь уже в составе ДУМ РФ. Что же случилось?



Заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, руководитель аппарата Ильдар Нуриманов пояснил "НГР": "В 2019 году на VII съезде ДУМ РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин выступил с призывом, чтобы все организации, которые работают под его началом, будь то в структуре ДУМ РФ или СМР, для консолидации уммы приняли типовой устав ДУМ РФ и вошли в состав ДУМ РФ. При этом все это время Духовное управление мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России как два отдельных юрлица продолжали свою работу вместе и согласованно. Поскольку у каждого Духовного управления в регионах свой избирательный цикл, то в течение последних пяти лет у нас проходил процесс, когда организации, ранее состоявшие в Совете муфтиев России, перерегистрировались с нашим типовым уставом и вошли в состав ДУМ РФ. Поэтому следующим логическим шагом, если мы рассматриваем Совет муфтиев России как некий орган, который в персональном качестве объединяет крупных муфтиев, и стало решение от 20 сентября с.г. о том, что Совет муфтиев России войдет в состав ДУМ РФ. Если высшим исполнительным органом ДУМ РФ является президиум, то Совет муфтиев ДУМ РФ – это отныне высший совещательный и консультативный орган организации по аналогии с Синодом Русской православной церкви". "Деятельность Совета муфтиев ДУМ РФ мыслится нами шире рамок организаций, входящих в ДУМ РФ структурно. Муфтий Гайнутдин пригласил к участию в работе в Совете муфтиев ряд религиозных деятелей, чьи организации независимы от ДУМ РФ. Совет муфтиев – это прежде всего горизонтальность отношений для выработки общих позиций по наиболее актуальным проблемам и задачам уммы", – подчеркнул Нариманов.



Во время нынешнего курултая Гайнутдин рассказал, что в преобразованный совет муфтиев войдут Нафигулла Аширов и экс-муфтий Саратовской области Мукаддас Бибарсов, с которыми у руководства ДУМ РФ в последние годы были противоречия. И что самое интересное – там же будет заседать председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин. Татарстанский муфтият давно вышел из состава централизованных и зонтичных организаций и долгие годы отстаивал полный суверенитет, выстраивая многовекторную политику на равноправных началах со всеми региональными мусульманскими сообществами. Будет интересно посмотреть на очередную попытку воссоздать "всероссийскую" исламскую коллегию на новом фундаменте.



Итак, обозначаются два важнейших полюса мусульманского сообщества – в Москве и в Грозном. При этом усиливают свои позиции зонтичные объединения, координирующие деятельность не в одном, а сразу во многих регионах России. Источник - НГ

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