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Россия никогда не возьмет на вооружение израильские методы, - Петр Акопов
00:49 02.10.2024

Петр Акопов

России нужно брать пример с Израиля: посмотрите, как он уничтожает своих врагов, бьет по их лидерам, бомбит, не считаясь с потерями мирного населения. Ну и что с того, что Израиль осуждает большинство стран мира, зато все соседи его боятся и он побеждает, да и в конечном итоге цель оправдывает средства.
Подобные рассуждения можно услышать в России, но такие советы не только бесчеловечны, глупы и опасны, но и, самое главное, базируются на совершенно неправильном анализе ситуации.
Оставим в стороне моральное осуждение Израиля - не потому, что оно неважно, а потому, что с ним и так все понятно. Возьмем то, что очень любят так называемые циничные прагматики, - события и факты.

Вот зачем Израиль убил лидера ливанской "Хезболлы" шейха Хасана Насраллу, а перед тем провел теракт с пейджерами? Чтобы облегчить себе вторжение в Ливан? А зачем Израилю вторжение в Ливан? Чтобы разбить "Хезболлу", оттеснить ее отряды за речку Литани в 30 километрах от границы и прекратить обстрелы севера Израиля, который были вынуждены покинуть десятки тысяч израильтян.
Но почему "Хезболла" обстреливает север Израиля? Потому что Израиль уже год утюжит Газу, уничтожив половину сектора и терроризируя 2,5 миллиона ее жителей. Прекратить геноцид на юге, в Газе, Израиль не хочет - и вместо этого решает начать войну на севере, обещая уничтожить ливанскую "Хезболлу" так же, как он уничтожает палестинское ХАМАС. А что такое уничтожить? Убить лидеров и большинство вооруженных членов организации? За год Израиль уничтожил часть руководства и несколько тысяч бойцов ХАМАС, но на их место встали новые. Чтобы уничтожить ХАМАС, Израилю нужно или убить большую часть из более чем миллиона мужчин Газы, или выдавить-выселить их за ее пределы - ни то ни другое (несмотря на попытки Израиля договориться о переселении) невозможно. И значит, ХАМАС (как палестинское сопротивление) выживет и восстановит свои силы - это только вопрос времени.

И ведь речь идет о Газе, то есть территории, находившейся под контролем Израиля с 1967 года - сначала физическим, а с 2005-го косвенным (контроль границ, экономики, периодические обстрелы и убийства лидеров). А в случае с "Хезболлой" у Израиля есть только преимущество в авиации и ракетах - проводить полномасштабную военную операцию на территории Ливана он опасается, понимая, что это приведет к большим жертвам в ЦАХАЛ.

Но сейчас Нетаньяху уже почти решился на нее - и представим себе, что она прошла в достаточно короткие сроки и даже с более-менее удовлетворительным результатом для Израиля: конфликт не перерос в большую региональную войну и "Хезболла" даже отвела свои отряды на север. Израиль оставил свои оккупационные войска на ливанской территории, обстрелы севера еврейского государства прекратились, но ни о каком уничтожении "Хезболлы" при этом нет и речи. Израиль победил?

Конечно, нет, потому что его геополитическое положение не улучшилось, а ухудшилось. Уничтожение Газы, нападение на Ливан и оккупация части его территории не укрепят безопасность Израиля, а приведут к обрушению последних надежд на единственный спасительный для него вариант существования - примирение с арабским миром. Это примирение казалось возможным тем, кто делал ставку на согласие Израиля на образование независимого палестинского государства. Но после того, что Тель-Авив устроил в Газе, физически уничтожив половину ее жилого фонда и инфраструктуры, ни у кого не осталось сомнений в том, о чем давно уже говорили наиболее откровенные израильтяне. Израиль никогда не допустит создания палестинского государства. И единственная настоящая стратегия Израиля состоит в том, чтобы ликвидировать все возможности для его возникновения в будущем - бомбежками, бульдозерами, терактами, блокадой и созданием резерваций (как на Западном берегу реки Иордан).

Некоторым кажется, что Израиль успешно продвигается по этому пути: убил лидеров ХАМАС и "Хезболлы", запугал палестинцев и сочувствующих им ливанских шиитов - и даже сильный Иран ведет себя осторожно, не отвечая на откровенные израильские провокации. Ведь все понимают, что за Израилем стоят США - и никто не хочет рисковать войной с американцами. Так что молодец Израиль, пользуется моментом и успешно "решает палестинский вопрос", а потом уже никому не будет дела до того, какими методами он это сделал.

Но это глубочайшее заблуждение - и про решение, и про последствия.

Потому Израиль не решает палестинский вопрос - он пытается силой отложить его решение, а в идеале и отменить его как таковой. Но это в принципе невозможно: на место убитых палестинских и ливанских лидеров придут новые и сопротивление станет еще ожесточеннее и технологичнее (после того как Израиль вывел массовый террор на новый уровень). Бесконечно запутывать и откладывать тему палестинской независимости невозможно, потому что у Израиля проблемы не с палестинцами. У Израиля проблемы с арабами, коих в мире полмиллиарда. У Израиля проблемы с мусульманами - самой быстрорастущей конфессией: их более двух миллиардов. У Израиля проблемы с мировым большинством (и даже западным общественным мнением), потому что все понимают, что израильская несправедливость в отношении палестинцев в конечном итоге угрожает мировой безопасности: если на Ближнем Востоке начнется общерегиональная война - мало никому не покажется.
То есть Израиль находится в тупике, в который он пришел за век своего существования. Да, за век, потому что все будущие проблемы были видны британской администрации, управлявшей Палестиной, еще в 20-е годы прошлого столетия, когда переселение евреев приобрело массовый характер. Они уже тогда предупреждали, что арабы никогда не смирятся с попытками построить на их земле "дом для еврейского народа" за счет палестинцев.

Так в итоге и произошло. А Израиль в геополитическом смысле постепенно превратился просто в вынесенную на Ближний Восток часть англосаксонского Запада. Подобный форпост, конечно, способен существовать какое-то время - можно вспомнить государства крестоносцев тысячу лет назад, но исторически абсолютно обречен. Нельзя взять чужое и уверять всех, что хозяин, который пытается вернуть хотя бы часть своего, - это вор и террорист: возмездие придет неизбежно. Единственный способ обезопасить свой дом ("победить терроризм", говоря языком израильской пропаганды) в этой ситуации - убить не только хозяина и его потомков, но и всех их родственников, а также запугать всех единоверцев. Понятно, что ни у какого Запада, чья полтысячелетняя гегемония сейчас заканчивается, нет таких возможностей и желания.
Поэтому учиться у Израиля России нечему: его крутость и жестокость - это даже не "безумие и отвага", а просто безумная жестокость и ярость обреченного. Не понимающего, но подсознательно чувствующего, что у него нет спасительных путей (вариант возвращения палестинцам хотя бы части захваченных земель и предоставления реальной независимости Израиль даже не рассматривает) - он может убить еще десятки или сотни тысяч арабов, но не способен сделать искусственное естественным, а несправедливое справедливым. Наоборот: каждой своей попыткой насилием "решить проблему" он лишь увеличивает ненависть к себе, умножая будущее возмездие.

А Россия восстанавливает свое единство, свое естественное состояние. Состояние географическое, духовное, цивилизационное - России, у которой есть не только великое прошлое, но и великое будущее. Справедливое - и поэтому устойчивое.

1/10/24

Источник - РИАН
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