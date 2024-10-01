Как российские НКО лоббировали миграцию на деньги МИД Великобритании

01:30 02.10.2024 Как российские НКО лоббировали миграцию на деньги МИД Великобритании



25 сентября 2024 г. Rybar



Некоторое время назад стало известно, что из Москвы выслали шестерых сотрудников политотдела посольства Великобритании - в их действиях нашли признаки разведывательно-подрывной работы. В частности, по данным ФСБ, собранные доказательства свидетельствуют о работе этих шпионов с российскими оппозиционерами, иноагентами, антиправительственными СМИ, прямой координации протестов и в том числе - лоббировании миграционной политики в РФ.



Как раз одна из лишенных аккредитации британских шпионок Джессика Дейвенпорт курировала иноагентов Светлану Ганнушкину и Евгения Ястребова, которые среди прочего занимались именно миграционным лоббизмом в России, в том числе через комитет "Гражданское содействие".



Кто такая Ганнушкина?



Стоит отметить, что 82-летнюю Ганнушкину два года назад признали иноагентом и не зря: ее послужной список начинается с членства в партии "Яблоко" до создания запрещенного и ликвидированного в РФ общества "Мемориал", основными задачами которого были переписывание истории, защита террористов и антиправительственная деятельность. Кроме того, Ганнушкина работала членом Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.



Ожидаемо, что такого деятельного человека не раз номинировали на Нобелевскую премию мира. Правда, награда уже давно дискредитировала себя, поскольку присуждается то разработчику химического оружия, то изобретателю лоботомии, поговаривали, что ее собирались вручить как "миротворцу" и Адольфу Гитлеру, да даже Бенито Муссолини.



Интеллигентной общественности Ганнушкина представлялась правозащитницей, деятельность которой еще с 90-ых сосредоточена на мультикультурализме и проблемах адаптации трудовых мигрантов. Она же занималась формированием через свои ресурсы образа России как "оплота ксенофобии, расизма и антисемитизма". Кроме того, в 1996 году Ганнушкина на базе центра "Мемориал" организовала сеть "Миграция и Право", задачей которой формально была бесплатная правовая помощь мигрантам. В реальности же Сеть прикрывала этнические группировки, оказывала юридическую поддержку радикалам и усиленно работала на иностранную резидентуру.



Вместе с тем созданный Ганнушкиной комитет "Гражданского содействия" позиционировался в качестве "защитника беженцев", который являлся аккредитованным партнером Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).



Все это создавало целую сеть организаций, суть которых заключалась не только в завозе мигрантов в РФ, но и их незаконном обустройстве в стране с целью сделать из них электоральную базу для либеральной партии "Яблоко", а также спровоцировать внутренние конфликты в стране. При этом нелегалам оказывалась поддержка на разных уровнях: от доставки в Россию до юридической и финансовой помощи.



Известно, что спонсором "Гражданского содействия" выступали: Amnesty International, Европейская комиссия, а также фонд CAF-Россия, который сам финансируется британским Форин-офисом. Фонд выступает финансовой прокладкой МИД Великобритании для передачи денег российским НКО с целью сокрытия иностранного происхождения средств. В 90-е именно CAF была ключевой структурой, которая помогла запустить множество НПО в России.



Утечка документов Форин-офиса



В 2021 году стало известно, что правозащитница и комитет "Гражданское содействие" получали деньги напрямую от Форин-офиса Великобритании на проект по "профилактике ксенофобии и расизма среди молодежи". Правда, в цели программы входило, например, воспитание навыков толерантного поведения по отношению к национальным меньшинствам, проведение тематических мероприятий в учебных заведениях и пропаганда принципов гражданского общества.



НПО в тесном сотрудничестве должны продвигать антидискриминационные идеи, которые впоследствии воспитали бы более толерантное к миграции общество. Бюджет всех проектов по гранту составлял около 227 млн рублей.



Ганнушкина в этой сети была ключевым коллаборационистом - весь бюджет шел через нее и ей же в Лондоне четко обозначили ожидания заказчиков и KPI для агентов. Интересно, что в качестве рисков для операции была выделены идентификация взаимосвязи агентов и правительства Великобритании, а также возможность признания грантополучателей иноагентами.



При этом, когда еще в 2015 году Министерство юстиции РФ внесло "Гражданское содействие" в список иностранных агентов, там даже не отрицали наличие иностранного финансирования и занятие политической деятельностью.



Кстати, в 2006 году, когда прогремел скандал со "шпионским камнем", в ходе которого выяснились детали про работу британской разведки МИ-6 в Москве, а также финансирование со стороны посольства Великобритании Московской Хельсинкской группы и фонда "Евразия", Ганнушкина написала в ФСБ "явку с повинной". Она заявила, что осуществляемая ей с 1990 года деятельность может быть признана спецслужбами "шпионской", так как от "структур ООН, Евросоюза, Совета Европы, некоторых частных западных фондов и общественных организаций она получала на счета неправительственных организаций денежные средства". При этом она явно издевалась над спецслужбами, указывая, что на эти деньги покупала продукты, которые "могли содержать генетически модифицированные составляющие, вызывающие устойчивое отвращение к спецоперациям, известным под названием "зачистки", и галлюциногены, создающие ложную картину неблагополучия в стране и, в особенности, в Чеченской Республике".



Правда, как бы Ганнушкина и ей подобные не язвили, в 2012 году в самой Великобритании подтвердили подлинность информации, полученной российскими спецслужбами в 2006-м. В том числе британские власти признались, что установили в одном из столичных скверов шпионское устройство, замаскированное под камень.



К слову, тогда англичане хоть и признались во всем, но тоже пытались все "спихнуть с больной головы на здоровую" и обвиняли Россию в том, что реакция была чрезмерная и ситуацию использовали для "атаки на правозащитников". Как известно, сегодня в Великобритании тоже говорят, что сведения с доказательствами антироссийской деятельности со стороны сотрудников посольства - это "злонамеренные и совершенно беспочвенные обвинения".



Нынешняя деятельность



После начала спецоперации на т.н. Украине в "Гражданском содействии" заявили о поддержке киевского режима, стали публиковать контакты "помощи призывникам" - на самом деле имея в виду не только способы уклонения от службы, но и пропагандируя сепаратистские организации. Те, к слову, тоже все сидят на "грантовой" игле западных правительств и во время волны частичной мобилизации, например, активно распространяли дезинформацию о том, что якобы на фронт забирают только представителей национальных меньшинств России.



Сама Ганнушкина давно своего отношения не скрывала и заявляла об "аннексии Крыма", а еще обвиняла Россию в том, что страна принимает слишком мало беженцев и "запудривает" украинцам голову своей пропагандой. При этом хотелось бы отметить, что, например, того же Эдварда Сноудена активистка не считала достойным для получения статуса защиты: она заявила, что в его случае это просто как будто работник поссорился с работодателем и никакого убежища ему давать не стоит.



Ганнушкина и ее сторонники уже давно сосредоточились на лоббировании либерализации миграционной политики. Они долгие годы занимались завозом и натурализацией нелегалов, которые должны были стать в будущем электоральной базой партии "Яблоко". При этом "Гражданское содействие" бесплатно пользовались большим помещением в центре Москвы, которое ранее им предоставляла мэрия.



Наши источники рассказали, что в ноябре прошлого года на мероприятии федерального уровня для правозащитников, специализирующихся на вопросах поддержки трудовых мигрантов, присутствовала как раз Дейвенпорт. Правда, встреча проходила на базе Научно-методического центра "Профсоюзы работников агропромышленного комплекса" стала неожиданностью для арендодателей, поскольку официально организатором являлся благотворительный фонд "Мир и прогресс".



Пожалуй, одна из самых ярких последних историй с лоббизмом миграции это случай мигранта из Афганистана, который потребовал изменить российское законодательство, чтобы его дети могли бесплатно получать дошкольное образование. В этом ему помогал как раз комитет "Гражданское содействие" и глава организации Ганнушкина. Она заявила, что российские налогоплательщики обязаны оплачивать детские сады иностранцам, потому что это необходимо для "культурного обмена".



Итог



На протяжении своей долгой так называемой правозащитной деятельности Ганнушкина планомерно и системно работала в интересах британского правительства. По сути, с ее помощью в РФ была создана разветвленная система не просто для ввоза мигрантов, но и для их обустройства в стране на своих правах, юридическая, финансовая поддержка и лоббизм.



Реализованные проекты были направлены якобы на развитие гражданского общества в России, на деле же все винтики системы были сосредоточены на провокациях и эскалации внутренних конфликтов. Вполне вероятно, что на место высылаемых разведчиков из Лондона пришлют новых, которые общей стратегии не поменяют и продолжат попытки подрыва внутриполитической и социально-экономической обстановки в РФ. Однако теперь попытки вмешательства британцев в миграционную повестку будут под особым наблюдением. Источник - rybar.ru

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