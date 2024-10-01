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|Туркменский тяжелоатлет Шахзадбек Матякубов установил новый мировой рекорд на юниорском ЧМ в Испании
02:03 02.10.2024
Туркменский спортсмен Шахзадбек Матякубов установил новый мировой рекорд в толчке в весовой категории до 102 кг на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике в Испании. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
20-летний штангист поднял штангу весом 216 кг, превзойдя предыдущий рекорд на 1 кг, который также был установлен на чемпионате мира представителем Бразилии.
В сумме двоеборья (175+216) Матякубов набрал 391 кг, что принесло ему золотую медаль юниорского первенства планеты.
Второе место занял бразильский спортсмен Матэус Пессанья с результатом 383 кг (168+215), а третье место досталось египтянину Махмуду Хосни с результатом 369 кг (169+200).
Ранее на этом чемпионате туркменская спортсменка Анамджан Рустамова завоевала бронзовую медаль в рывке в весовой категории до 81 кг.