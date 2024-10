Призрак Всемирного Центробанка, - Валентин Катасонов

02:13 02.10.2024 Панорама Центробанков. Призрак Всемирного Центробанка



Валентин Катасонов

10.09.2024



Всемирного Центробанка пока нет. Есть просто Всемирный банк, который был учрежден после второй мировой войны согласно решениям конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году. Всемирный банк занимался и занимается выдачей кредитов, но не эмиссией денег. Вместе с тем в воздухе уже давно витает идея создания именно такого всемирного института, который бы занимался эмиссией мировой валюты. Сегодня роль мировых валют выполняют деньги, которые по своему статусу являются национальными. Прежде всего, это доллар США, который в первую очередь является национальной валютой, а уже по совместительству выполняет роль международной валюты, используемой в качестве средства платежа и накопления резервов.



Говорят, что в совсем давние времена национальных денег не было. Речь идет о тех временах, как в качестве денег использовались драгоценные металла – золото и серебро. Конечно, и тогда разные государства, и даже удельные князья чеканили свои монеты, которые имели свои уникальные названия. Более того, монеты могли быть "порченными" (т.е. содержание металла было меньше обозначенного на ней номинала). Однако путем взвешивания можно было определить истинный вес металлических денег. Переиначивая известную фразу, можно сказать: "Золото – оно и в Африке золото".



По-настоящему национальными деньги стали тогда, когда они превратились в бумажные знаки. Классик марксизма говорил, что деньги оказались облеченными в "национальные мундиры" (К. Маркс. К критике политической экономии. Отдел 1, Глава 2 "Деньги, или простое обращение"). Вот с этого времени действительно возникли немалые сложности в торговле, поскольку было порой непросто определить реальную покупательную способность бумажных денежных знаков. Еще более-менее можно было пользоваться национальными бумажными денежными знаками в качестве средства международного платежа в то время, когда действовал золотой стандарт, поскольку эмиссия таких знаков была привязана к драгоценному металлу. Золотой стандарт стал "барахлить" в ХХ веке. Сначала в связи с первой мировой войной его действие было приостановлено. Затем были попытки его восстановления в усеченном виде (золотослитковый и золотодевизный), но по причине начавшегося в 1929 году мирового экономического кризиса он также был ликвидирован. Последней от золотослиткового стандарта отказалась Франция в 1936 году.



Вот тогда, в 30-е годы прошлого века и зародилась идея создания единой для всего мира валюты как денежного знака, не привязанного к драгоценному металлу. Тогдашние идеи некоторых экономистов имели слишком общий характер, походили на мечтания и фантазии. Но вот на международной валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе ровно 80 лет назад эта идея прозвучала из уст главы английской делегации, чиновника британского казначейства и известного экономиста Джона Кейнса (1883-1946). Она была тщательно проработана в 1940-42 гг. в английском казначействе с участием английского экономиста Эрнста Фридриха Шумахера (1911-1977).



Это уже был не "прожект", а проект. Речь идет о проекте послевоенного устройства международной валютно-финансовой системы на основе мировой валюты, которую Кейнс назвал "банкором". Английский экономист предлагал использовать эту валюту для международных платежей и расчетов, национальные деньги не упразднялись. Более того, Кейнс подчеркивал, что это не более чем счетная единица, что-то наподобие клиринговой валюты, предназначавшейся для покрытия сальдо международных расчетов. Эмиссией банкора должна заниматься Международная клиринговая палата. Это институт, который имеет уже признаки мирового Центрального банка.



Как известно, проект Джона Кейнса не получил необходимой поддержки на конференции. Участники Бреттон-Вудса проголосовали за американский проект золотодолларового стандарта. Который приказал долго жить в 1970-е годы. На смену системы Бреттон-Вудса пришла Ямайская система, базирующаяся на бумажно-долларовом стандарте.



Идея создания мировой наднациональной валюты не умирала и во времена Ямайской системы. Так, профессор Гарвардского университета Ричард Купер (1934-2021) выдвинул идею глобального центрального банка и валюты на конференции Федеральной резервной системы в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гемпшир, в 1984 году, которая отмечалась в ознаменование сороковой годовщины того, когда были достигнуты финансовые договоренности для послевоенного мира. Хотя в то время он признал, что "идея настолько далека от того, чтобы быть политически осуществимой в настоящее время - в ее призыве к реальному объединению денежного суверенитета - что потребуются многие годы размышлений, прежде чем люди привыкнут к этой идее".



В самом конце прошлого столетия был учрежден Европейский центральный банк, который приступил к эмиссии наднациональной валюты евро. Некоторые наблюдатели полагали, что проект ЕЦБ и валюты евро – пилотный. На нем будет отработана модель наднационального Центрального банка регионального масштаба. А после этого начнется реализация проекта наднационального Центробанка глобального охвата.



Не будет преувеличением утверждение, что именно Ямайская система спровоцировала целую чреду кризисов, самым серьезным из которых стал мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. В свою очередь, упомянутый кризис резко активизировал дискуссии по поводу проекта Кейнса.



В ноябре 2008 года английский экономист Джеффри Гартен в журнале Newsweek опубликовал статью "Нам нужен Банк мира" (Jeffrey E. Garten. We Need a Bank of the World // Newsweek. November 3, 2008). В ней он констатировал, что создание любых наднациональных институтов, особенно глобального охвата, вызывает в обществе сопротивление. Тем не менее, учреждение таких институтов, в том числе мирового Центробанка – объективная необходимость: "Трудно переоценить политическое сопротивление, которое любое официальное предложение о создании глобального центрального банка вызвало бы у разных сообществ избирателей, особенно в Соединенных Штатах. Среди их многочисленных обвинений критики будут протестовать против создания "мирового правительства". Но у нас есть Всемирная торговая организация с юридически обязательными полномочиями по торговым спорам. У нас есть Всемирная организация здравоохранения по инфекционным заболеваниям, способная изолировать целые страны. И сегодня функционирует Всемирный суд, который имеет значительное юридическое и моральное влияние". По ходу отмечу, что эти слова писались более полутора десятков лет назад. За это время доверие людей к разного рода всемирным организациям резко упало. По некоторым почти до нуля.



В речи, произнесенной в марте 2009 года под названием "Реформируйте международную валютную систему", Чжоу Сяочуань, управляющий Народным банком Китая назвал идею Кейнса о введении банкора "дальновидной" и предложил Международному валютному фонду приступить к масштабной эмиссии специальных прав заимствования - СДР (Special Drawing Rights - SDR) - валюты, которая должна стать аналогом банкора.



26 марта 2009 года группа экспертов-экономистов ООН призвала к созданию новой глобальной системы валютных резервов, которая заменит нынешнюю систему, основанную на долларах США. В отчете комиссии указывалось, что "значительно расширенные СДР (специальные права заимствования) с регулярной или циклически скорректированной эмиссией, откалиброванной в соответствии с размером накопленных резервов, могли бы способствовать глобальной стабильности, экономическому росту и глобальному равенству"



В начале прошлого десятилетия министр финансов США Тимоти Гайтнер (находился на этой должности в 2009-2013 гг.) выразил интерес к идее более широкого использования СДР в качестве резерва. Он утверждал, что национальная валюта непригодна в качестве мировой резервной валюты из-за дилеммы Триффина - трудности, с которой сталкиваются эмитенты резервных валют при попытке одновременно достичь целей своей внутренней денежно-кредитной политики и удовлетворить спрос других стран на резервную валюту Однако за это он подвергся суровой критике в Соединенных Штатах, поскольку предложения министра подрывали позиции доллара США как мировой валюты. То, что доллар в качестве мировой валюты подрывал позиции экономики США, почему-то мало кого волновало в Америке.



Впрочем, есть экономисты и финансисты, которые ратуют за то, чтобы обходиться без мирового Центробанка, а устойчивость мировой финансовой системы повышать за счет более тесного взаимодействия Центробанков, синхронизации их денежно-кредитных политики и налаживания сотрудничества в виде организации валютных свопов. Т.е. фактически ратовали за создание некоего картеля национальных Центробанков.



Нетрудно догадаться, что вариант перехода на единую валюту (СДР) призван укрепить позиции МВФ. А вариант создания картеля ЦБ – позиции Банка Международных расчетов, о котором я уже писал, как о "дирижере Центробанков".



Дам краткую справку по первому варианту - СДР. Рождение этой мало кому знакомой валюты произошло 1 января 1970 года. Фонд тогда эмитировал небольшой объем специальных прав заимствования. До 1972 года было еще две эмиссии. В 1970-1972 гг. МВФ выпустил СДР на общую сумму 9,3 млрд. единиц. Это было так называемое "первое распределение СДР". Каждая единица СДР приравнивалась к 1 доллару США.



Новая валюта была очень специфическими деньгами. Они были исключительно безналичными. Выпуски СДР распределялись между странами-членами Фонда пропорционально их долям в капитале МВФ. Новая валюта могла предоставляться в виде кредитов одним членом Фонда другому, т.е. циркуляция СДР могла осуществляться лишь через счета государств-членов Фонда. Новая валюта предназначалась для того, чтобы помогать при необходимости странам-членам Фонда выправлять свои платежные балансы и поддерживать устойчивость национальных валют (фиксированные курсы валют – краеугольный камень Бреттон-Вудской системы). Денежная единица СДР получила неофициальное название "бумажное золото".



В начале 1970-х годов многие ожидали, что СДР придет на смену золотовалютному стандарту, который уже трещал по швам. Но эти ожидания не оправдались. На смену ему пришел бумажно-долларовый стандарт, что было зафиксировано в решениях Ямайской конференции 1976 года. Тем не менее, про СДР в Фонде не забыли. В период 1979-1981 гг. происходило "второе распределение СДР" (три эмиссии), в результате которого на счетах стран-членов Фонда появилось дополнительно еще 12 млрд. единиц СДР (всего – уже 21,3 млрд. ед.).



Опускаю перечисление всех последующих эмиссий и распределений СДР. О них можно прочитать в моей статье: "МВФ превращается в мировой Центробанк?" (https://russtrat.ru/analytics/24-iyunya-2021-0010-4758). В сентябре 2009 года общий объем СДР достиг 204,1 млрд. единиц. К этому времени СДР уже не приравнивался к доллару США, а был дороже последнего. Поэтому в эквиваленте американской валюты объем накопленных СДР уже был равен примерно 250 млрд. долл. По данным МВФ, суммарные золотовалютные резервы всех стран-членов этой организации на тот момента равнялись 7.771 млрд. долл. Получается, что в конце первого десятилетия этого века доля СДР в международных резервах стран-членов Фонда составляла примерно 3,2%. Это уже более заметное присутствие новой валюты, чем до финансового кризиса 2008-2009 гг. (тогда оно измерялось долями одного процента).



И вот в августе 2021 года произошла последняя эмиссия СДР – рекордная по своему объему. Эквивалентная сумме 650 млрд долларов. Общий объем наднациональной валюты СДР сегодня уже составляет сумму, эквивалентную примерно 1 триллиону долларов США. Это почти 9% всех валютных резервов стран-членов МВФ.



Тогда многие наблюдатели были уверены, что в мире началась мощная финансовая "перезагрузка", в результате которой доллар будет энергично замещаться СДР. А Международный валютный фонд будет постепенно эмансипироваться от влияния стран-членов и трансформироваться во Всемирный Центральный банк (ВЦБ), главной функцией которого станет эмиссия наднациональной валюты. Также предсказывалось, что параллельно с созданием ВЦБ будет происходить создание мирового правительства, которое будет получать наднациональную валюту от ВЦБ. Деньги будут направляться на реализацию проектов, охватываемых планом "Великой перезагрузки" (напомню, что это было время так называемой "пандемии ковида", президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб называл эту "пандемию" началом "Великой перезагрузки", т.е. перестройки мирового порядка).



Уже прошло почти три года со временем тогдашней рекордной эмиссии СДР. Новый эмиссий с тех пор не было. Видимо, в очередной раз что-то пошло не так. Дальнейшее превращение МВФ во Всемирный Центральный банк приостановлено.



Как представляется, инициативу перехватил Банк международных расчетов, который важнейшим приоритетом своей деятельности сделал содействие разработке и внедрению цифровых валют центральных банков (CBDC - Central bank digital currency). Около сотни ЦБ в той или иной степени занимаются изучением темы CBDC или уже осуществлением пилотных проектов, некоторые уже даже легализовали этот новый вид валюты. Формально Центробанки представляют свои CBDC как национальные валюты. Но БМР курирует разработку цифровых валют отдельных стран, добиваясь их полной совместимости и конвертируемости одной валюты в другую. Т.е. это CBDC, которые, выражаясь словами Карла Маркса, пока еще имеют свои "национальные мундиры". Но в один прекрасный день все они по команде из Базеля (штаб-квартира БМР) могут переодеться в один "универсальный мундир". А БМР получит статус мирового Центробанка, который будет курировать деятельность (в первую очередь, эмиссионную) ЦБ отдельных стран. Последние превратятся в филиалы мирового Центробанка. Подробнее об этом можно почитать в книге: Катасонов В.Ю. Цифровые валюты: от биткойна к CBDC. Хозяева денег хотят стать хозяевами мира. – М.: Издательский дом Тион, 2023.

