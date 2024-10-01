 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пауки в угледарской банке. Министр обороны Украины пошел против главы ГУР, - НГ
06:41 02.10.2024

1.10.2024

Умеров уволил четырех своих замов из-за постороннего влияния
Наталья Приходко

Рустем Умеров обновляет аппарат Минобороны.
После недавнего увольнения двух замов руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) без согласования с ним министр обороны Украины Рустем Умеров вывел из-под контроля упомянутого управления госпредприятие "Спецтехноэкспорт". И объяснил это реформированием системы оборонных закупок. Одновременно он представил на увольнение четырех своих замов, сославшись на недопустимость попыток внешнего или внутреннего влияния. Вопрос, в пользу каких зарубежных спецслужб действовал сам Умеров, остается открытым.

Глава Минобороны Украины (МО) Рустем Умеров подписал представление в кабмин об увольнении четырех своих заместителей. Об этом он сообщил в соцсетях во вторник, пообещав отдельно проинформировать о новых назначениях.

Заявленное решение сразу приобрело скандальный характер также потому, что назначенный на свой пост в начале сентября прошлого года глава МО Умеров уволил собственных назначенцев. Причем, как напомнили киевские СМИ, Александр Сергей стал его заместителем лишь в июле 2024 года, а Юрия Джигира и занимавшую должность госсекретаря Людмилу Дараган назначили в сентябре 2023 года. И в октябре прошлого года в качестве замглавы ведомства представили Станислава Гайдера, теперь переходящего на должность руководителя офиса министра. При этом, по словам последнего, во время военного положения систему МО следует превратить в "закрытый периметр". "Это означает, что все процессы должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы. В этом контексте проводятся и кадровые изменения", – разъяснил Умеров.

И тут с учетом озвученных им ссылок на попытки некоего внутреннего влияния представляется симптоматичным тот факт, что еще 20 сентября украинские журналисты также рассказали о предпринятом главой Минобороны увольнении двух заместителей начальника ГУР Кирилла Буданова – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко – без согласования с главой военной разведки.

Кроме того, в рамках обещанного Рустемом Умеровым во вторник продолжения реформы системы оборонных закупок, было объявлено о передаче госпредприятия "Спецтехноэкспорт" из ведения ГУР под министерский контроль. Попутно министр заверил в решимости довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами. А также пообещал продолжить реформирование Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла с тем, чтобы приблизить названные структуры к стандартам НАТО.

Как ранее извещали СМИ, всего Умеров задумал уволить порядка 20 высокопоставленных должностных лиц из-за "неэффективности, совкового подхода и отсутствия результатов в работе по направлениям". Причем затеянную им кадровую перетряску журналисты увязали со слухами о возможности его собственного увольнения. В связи с чем уже не казались удивительными предпринятые шаги по ограничению влияния того же Кирилла Буданова, который и в ту пору, когда из-за череды коррупционных скандалов зашатался стул под предыдущим главой МО Алексеем Резниковым, явно усилил свое присутствие в СМИ.

А в таких условиях тем более любопытно, как министр объяснил на днях в интервью назначение на должность его советника бывшего заместителя главы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, связанного со скандальным проектом "Большое строительство", который запомнился прежде всего резким ростом бюджетного финансирования под обещанное сооружение и ремонт соцобъектов. При этом руководство министерства долгое время безуспешно пыталось найти такого специалиста по работе с коммуникациями, при котором все они действовали бы по принципу "единого голоса", рассказал Умеров. Пока наконец ему не порекомендовали Тимошенко в качестве человека, способного обеспечить искомое коммуникационное "единоголосие".

"Понятно, сам Умеров на сегодня – это человек, сидящий на деньгах. В его руках сконцентрирован огромный финансовый ресурс в размере свыше 3 трлн грн (более 6 трлн руб.). И не исключено, что объявленные им кадровые решения были предприняты в рамках превентивных мер, призванных минимизировать риски его собственного увольнения, о вероятности которого периодически сообщалось в последнее время", – пояснил "НГ" экс-депутат Верховной рады Украины (ВР) Спиридон Килинкаров. В то же время, предположил он, министр выполнил задачи, поставленные офисом президента, для которого Кирилл Буданов представляет большие риски. Притом что тот продолжает активно себя рекламировать, выезжая в "горячие точки" или появляясь в супермаркетах, чтобы продемонстрировать близость к народу. Хотя у Буданова в отличие от бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, ныне возглавляющего украинскую дипмиссию в Великобритании, нет такого авторитета в армии, как и среди собственных сослуживцев по ГУР. Очевидно, это не та фигура, что способна стать альтернативой действующему президенту Владимиру Зеленскому, сказал Килинкаров.

И далее, комментируя пассаж Умерова о внешнем влиянии, напомнил, что в свое время его собственное выдвижение выглядело компромиссным вариантом в закулисных переговорах с Турцией, а также с крымскотатарской общественностью. Тогда как для США, похоже, тогдашнее поспешное утверждение нынешнего министра показалось неожиданным. И теперь, конечно, было бы немаловажно прояснить, какие зарубежные спецслужбы рекомендовали уже уволенных замов главы МО и кого те далее продвинут на замену. "Как известно, сегодня стратегическое управление Украиной осуществляют США, но и влияние Британии на принятие оперативных решений в Киеве остается высоким. Однако по мере приближения к началу переговоров по урегулированию текущего военного конфликта с Россией, видимо, вопрос о подобном двоевластии в украинском государстве должен быть закрыт. Ясно, что американцы не захотят отдать каким-то европейцам или британцам бонусы, причитающиеся стране, которая разрешила столь масштабный конфликт. Рано или поздно им придется всех растолкать. А если понадобится, они заменят и нынешних киевских руководителей. И тут ситуация будет определяться не украинскими выборами, а тем, на кого в Вашингтоне затем укажут пальцем", – констатировал бывший депутат ВР.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727840460


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