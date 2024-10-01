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Россия готова к жертвам на нефтяном рынке. ОПЕК+ решит, стоит ли увеличивать добычу в декабре
07:39 02.10.2024

1.10.2024
Россия готова к жертвам на нефтяном рынке

ОПЕК+ решит, стоит ли увеличивать добычу в декабре
Анастасия Башкатова
Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

В правительстве РФ уверены, что без соглашения ОПЕК+ в мире разразился бы энергетический кризис.
На 2 октября запланировано онлайн-заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором представители крупнейших поставщиков нефти оценят ситуацию на рынке. В преддверии заседания котировки Brent лихорадило из-за новостей об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сделанные в западной прессе намеки на готовность Саудовской Аравии к демпингу пока не получили ни однозначного подтверждения, ни стопроцентного опровержения. Но реакция на такие предположения все же последовала – от российского правительства в лице вице-премьера Александра Новака. Если проводить аналогию, то описанная им логика принятия решений напоминает шахматную игру: иногда приходится жертвовать пешкой – определенной долей рынка, – но лишь для того, чтобы затем, наоборот, занять более выгодную позицию.

В первый день октября котировки Brent раскачивались из стороны в сторону с небывалой скоростью. Сначала у многих наблюдателей случилось дежавю: котировки опустились ниже 70 долл. за баррель, напомнив ситуацию начала сентября (см. "НГ" от 11.09.24). Но после этого на фоне новостей о дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке Brent рванула вверх, приблизившись в моменте почти к 75 долл. за баррель. За несколько часов разница между минимальным и максимальным значением торгов достигла примерно 5 долл., почти 7% – для одного дня существенные колебания. На нефтяном рынке нервозно.

В среду, 2 октября, должно состояться заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Это мероприятие было запланировано давно, но с каждым днем оно все актуальнее. Как ожидается, заседание будет посвящено обсуждению ситуации на рынке с учетом предстоящего постепенного увеличения нефтедобычи альянсом. Напомним, изначально альянс должен был приступить к постепенному увеличению нефтедобычи в октябре, затем это смягчение ограничений перенесли на декабрь. Как напоминают аналитики, обычно мониторинговый комитет не принимает никаких решений, однако он дает рекомендации о том, стоит ли, и если да, то как, корректировать параметры соглашения.

И конечно, главными стали две прямо противоположные версии о том, как будут действовать ключевые поставщики нефти. Либо в ОПЕК+ начнут продвигать идею, что даже в декабре еще рано переходить к увеличению добычи, потому что нефтяные цены слишком волатильны и не достигли приемлемой для всех поставщиков отметки.

Либо возобладает стремление отвоевать наконец-то упущенные доли рынка, даже несмотря на то, что увеличение нефтедобычи чревато как раз снижением нефтяных котировок. Такую версию ранее уже вбросили в западной прессе некоторые источники, намекнув якобы на готовность Эр-Рияда приступить, если называть вещи своими именами, фактически к демпингу. Главная упущенная ниша Саудовской Аравии – это та часть китайского рынка, которую сумела занять, укрепив свои позиции, Россия (см. "НГ" от 29.09.24).

"По моему мнению, распространение в СМИ информации о возможности возвращения доли рынка Саудовской Аравией не соответствует изначально принятой стратегии альянса, нацеленной на регулирование баланса спроса и предложения нефти на мировом рынке. Кроме того, страна реализует экономические реформы, направленные на диверсификацию экономики и снижение зависимости от нефтяных доходов", – сказала "НГ" доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова. Так что предполагаемый рост добычи не вписывается в концепцию самого альянса.

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Вице-премьер Александр Новак отреагировал
на предположения, что Саудовская Аравия
может приступить к демпингу. Фото ReutersЕсли же оправдается версия о демпинге со стороны некоторых стран, то, как предупредил аналитик компании "Цифра брокер" Кирилл Климентьев, это грозит глобальным снижением цен на нефть, и либо Россия решит тоже наращивать добычу и продажу, либо придется уже российским поставщикам жертвовать долей рынка.
Пока что однозначного ни подтверждения, ни опровержения версии про демпинг не поступало. Однако определенная реакция на такие гипотетические рассуждения все же последовала.

Как рассказал в интервью для телеканала Al Arabiya вице-премьер Александр Новак, страны ОПЕК+ действительно целенаправленно, но, что важно – временно, уступают свою долю на рынке. Делается это для того, чтобы предотвратить возможный на горизонте пяти лет дефицит предложения.

"Мы сокращаем свои объемы, понимая, что сейчас мощностей в мире больше, чем потребностей… Но мы смотрим вперед: не на сегодняшний день, а на будущее… Через пять лет, возможно, дефицит будет на рынке предложения", – сказал он. Поэтому, как пояснил Новак, "важно, чтобы отрасли энергетики в странах-экспортерах развивались, чтобы инвестиции продолжали осуществляться".

А для этого нужны сбалансированные цены, которые удовлетворят и экспортеров, и импортеров. Не слишком низкие, не слишком высокие – такие, которые не обрушат спрос покупателей, но все же помогут поставщикам окупить свои вложения. Такой баланс, по уточнению Новака, наступает примерно при 80 долл. за баррель.

Тот же ориентир вице-премьер ранее называл комфортным и непосредственно для российского бюджета. Хотя на самом деле, как теперь уточнил Новак, Россия в состоянии пережить любые цены на нефть, в том числе длительный период низких котировок. "В целом стратегически у нас идет снижение зависимости нашей экономики от углеводородов, от нефти, от газа. Если раньше доходы бюджета составляли более 50% от продажи на экспорт энергетических ресурсов, то сейчас они менее 30%", – напомнил вице-премьер.

Комментируя статью Financial Times о том, что Саудовская Аравия может отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в 100 долл. за баррель, Новак в интервью Al Arabiya напомнил, что в целом соглашение ОПЕК+ действует до конца 2025 года, и Россия исходит из существующих договоренностей. "Зачем нам гадать? Мы сотрудничаем, у нас есть соглашение. Мы продолжаем работать, исходя из тех реалий, которые на сегодняшний день есть", – пояснил он.

И особо Новак еще раз указал на то, что сделка ОПЕК+ доказывает свою эффективность. Без нее рухнули бы многие предприятия, начался бы мировой энергетический кризис. Благодаря же сделке поставщикам удается, по словам вице-премьера, "сглаживать синусоиду волатильности".

Эксперты в основном согласны с тезисом об эффективности, впрочем, главное условие такой эффективности – именно согласованность действий и принимаемых мер. "Россия остается ключевым игроком ОПЕК+ и выполняет важную организационную роль, объединяющую участников соглашения", – считает эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. "Суть альянса в том, чтобы никто не имел избыточного влияния на рынке нефти", – уточнил Климентьев.

Между тем, хоть пока нет ясного понимания, какую все-таки игру затеял (если, конечно, затеял) Эр-Рияд, России буквально уже сейчас, с октября, предстоит вновь начать сокращать свою нефтедобычу. Для стран, которые в первом полугодии 2024-го допустили превышение уровней добычи сверх достигнутых в рамках ОПЕК+ договоренностей (а это Ирак, Казахстан и Россия), действует график компенсаций недосокращенных объемов.

Согласно установленному графику, в октябре РФ должна досократить добычу нефти еще на 10 тыс. барр. в сутки (б/с). В ноябре объем компенсации составит 30 тыс. б/с. После чего Россия должна будет вернуть свои "долги" по снижению добычи в течение марта–сентября 2025 года. Таким образом, всего к концу сентября 2025-го страна должна досократить нефтедобычу на 480 тыс. б/с, сообщали информагентства.

Источник - НГ
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