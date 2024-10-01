Война мутного дня. Евреи попрятались и даже отменили новогодние молитвы у Стены плача, - Эльнар Байназаров

07:44 02.10.2024

После вторжения ЦАХАЛа в Ливан Иран запустил сотни ракет по Израилю

В ночь на 1 октября Израиль объявил о начале ограниченной наземной операции в Ливане. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) заявила, что намерена ликвидировать позиции "Хезболлы" вдоль границы. Израильская операция, между тем, рискует обернуться региональной войной: вечером во вторник Иран - главный участник так называемой "Оси сопротивления" и покровитель "Хезболлы" - обрушил на Израиль мощный ракетный удар.



По свидетельству очевидцев, над Иерусалимом, Тель-Авивом и практически над всей территорией Израиля звучали взрывы, работала противовоздушная оборона



Вечером во вторник Иран запустил в сторону Израиля 182 баллистические ракеты. По свидетельству очевидцев, над Иерусалимом, Тель-Авивом и практически над всей территорией страны звучали взрывы, работала противовоздушная оборона. На фоне иранской атаки был закрыт аэропорт Бен-Гурион. Сообщается, что большинство ракет было сбито системой "Хец" за пределами Израиля, в основном над Иорданией.



"Мы нанесли удары по объектам безопасности и военным объектам в самом сердце оккупированных территорий, подробности операции будут объявлены позже",- заявили в Корпусе стражей исламской революции.



Официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари, в свою очередь, объявил: "Мы совершили немало перехватов, есть несколько попаданий. На данный момент мы все еще оцениваем ситуацию. Просим не передавать информацию противнику". По словам израильского военного, на данном этапе "никаких дополнительных угроз со стороны Ирана в воздушном пространстве" не ожидается. Населению по всей стране было разрешено покинуть убежища. "Эта атака будет иметь последствия. У нас есть планы наступления, и мы примем соответствующее решение в подходящее время",- добавил Даниэль Хагари.



Вскоре стало известно об одной жертве ракетного удара - по иронии судьбы, погиб палестинец из сектора Газа, он находился в Иерихоне, куда упала ракета.



Эксперт Израильского института национальной безопасности (INSS) Данни Цитринович написал в соцсети X, что нынешнее иранское нападение отличается от апрельской имитации.



"На этот раз Иран направил огонь на населенные пункты", отчего "мы только в начале событий, связанных с Ираном", считает он. "Израиль, без сомнения, ответит, и это будет не символический ответ",- заключает эксперт.



Иранская ракетная атака произошла примерно через сутки после того, как вечером 30 сентября Израиль начал наземную операцию на юге Ливана.



К ней были привлечены части и подразделения 98-й дивизии, переброшенной на север Израиля из сектора Газа. Под прикрытием артиллерии и ударов с воздуха в наступление пошли спецназ, десантники и бронетехника 7-й бригады. В официальном сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивалось, что речь идет о "точечных действиях".



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Армейская пресс-служба опубликовала фотографии обнаруженных туннелей у границы, захваченных оружейных складов и прочих объектов. Боевые части продвигались к ливанским деревням близ границы, откуда боевики обстреливали из противотанковых ракетных установок и минометов израильские населенные пункты на севере. Перед армией была поставлена задача создать 20-километровую буферную зону, которая бы позволила вернуться в свои дома от 60 тыс. до 100 тыс. жителей северной части Израиля.



Пресс-служба ЦАХАЛа призвала население 30 ливанских деревень срочно эвакуироваться. В это число попали не только приграничные населенные пункты, но и те, которые расположены на значительном удалении от границы.



Кроме того, ЦАХАЛ обратился к ливанцам на арабском языке, призвав их воздержаться от поездок на автомобилях с севера на юг.



Примечательно, что в самой "Хезболле" во вторник сообщали: израильские войска за 20 часов после начала операции якобы даже не пересекли границу Ливана. Представитель группировки Мохаммед Афиф в беседе с "Аль-Джазирой" подчеркнул, что движение готово к "прямому противостоянию, если противник посмеет вторгнуться на ливанскую территорию". Многочисленные снимки, сделанные пресс-службой ЦАХАЛа, в группировке называли фейками.



Краткая история ливано-израильских войн

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Источники The New York Times отмечают, что администрация Джо Байдена якобы смогла "убедить Израиль не проводить крупномасштабное наземное вторжение", поэтому ЦАХАЛ ограничится точечными рейдами. Израильтяне, по данным газеты, заверили Вашингтон, что "операция продлится несколько дней, а не недель".



Тем временем, готовясь к дальнейшей эскалации, израильское командование тыла ужесточило инструкции для населения Израиля. Ограничения на собрания были введены не только на севере, но и в центре страны.



В преддверии еврейского Нового года (Рош а-шана) были отменены массовые молитвы у Стены плача в Иерусалиме. Они будут транслироваться по телевидению, как во времена пандемии коронавируса.



Израиль уничтожает своих противников в регионе, пока Иран выжидает

При этом ключевым вопросом было, вступит ли в игру ближайший союзник и патрон "Хезболлы" Иран. По данным агентства Reuters, США получили данные, что Тегеран готовится в ближайшее время нанести ракетный удар по Израилю. Так и произошло.



Теперь вопрос заключается в том, продолжит ли свои атаки Иран и чем ответит ему Израиль.



Эльнар Байназаров

Газета "Коммерсантъ" №180 от 02.10.2024, стр. 1